Wenn der Broker zu teuer wird Wann sich ein Depotwechsel lohnt

Von t-online , llb Aktualisiert am 04.11.2025 - 13:10 Uhr

Paar vor Laptop: Ein Depotwechsel kann die Kosten senken und die Rendite steigern. (Quelle: BalanceFormcreative)

Gebühren runter, Rendite rauf: Ein Depotwechsel kann sich lohnen – wenn Sie ein paar entscheidende Punkte beachten.

Ein Wertpapierdepot ist die Grundlage für den Vermögensaufbau. Darüber lassen sich Finanzprodukte wie Aktien, ETFs, Fonds oder Anleihen einfach kaufen, verwalten und verkaufen. Viele Depots sind inzwischen kostenlos, doch beim Handel mit Wertpapieren fallen je nach Anbieter teils deutliche Gebühren an. Wer regelmäßig Wertpapiere kauft oder verkauft, verliert dadurch womöglich Rendite.

Ein Wechsel des Depotanbieters kann deshalb sinnvoll sein, vor allem dann, wenn sich dadurch Kosten sparen lassen. Ein Depotwechsel ist meist unkompliziert – an einer Stelle sollten Anleger jedoch ganz genau hinsehen.

Wann sich ein Depotwechsel lohnt

Der häufigste Grund für einen Depotwechsel sind die Kosten, weiß Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Je nach Anbieter fallen sie unterschiedlich hoch aus und das kann sich deutlich auf die Rendite auswirken. "Wer ein Depot mit einem Wert in fünfstelliger Höhe besitzt und Fondssparpläne eingerichtet hat, kann durch einen Wechsel gegebenenfalls Hunderte Euro im Jahr sparen", so Scherfling.

Auch die Qualität der angebotenen Leistungen kann ein Wechselgrund sein. Manche Anleger erwarten von ihrer Bank oder ihrem Broker eine fundierte persönliche Beratung. Fällt diese unzureichend aus, denken viele über einen Anbieterwechsel nach. "Wer mit der Qualität oder dem Nutzen dieser Beratung unzufrieden ist, sollte über Alternativen nachdenken", erklärt Martin Pietzner, Kapitalmarktexperte beim Bundesverband deutscher Banken.

Ein weiteres Problem kann die technische Umsetzung sein, etwa dann, wenn man in turbulenten Marktphasen nur verzögert auf das Depot zugreifen kann. "Gerade erfahrene Anleger stören sich daran, wenn sie in Phasen hoher Aktivität nicht schnell genug handeln können", sagt Pietzner. Auch das Angebot an handelbaren Wertpapieren kann begrenzt sein. Wenn gewünschte Produkte beim bisherigen Anbieter nicht verfügbar sind, lohnt sich ebenfalls ein Wechsel.

Die Kosten im Blick behalten

Wer das Depot wechseln möchte, sollte sich beim neuen Anbieter zunächst einen Überblick über die Gebühren verschaffen. "Relevant sind vor allem die Kosten für die Depotführung und die Orderkosten", erklärt Verbraucherschützer Ralf Scherfling. Die Unterschiede zwischen den Brokern können beträchtlich sein – und je nach Handelsverhalten einen spürbaren Unterschied machen.

Besonders wichtig ist es, das Gebührenmodell auf die eigene Anlagestrategie abzustimmen. Wer nur selten handelt, etwa ein- bis zweimal im Jahr, sollte auf eine möglichst geringe oder idealerweise komplett entfallende Grundgebühr achten. Für Anleger, die regelmäßig kaufen und verkaufen, spielen hingegen die Orderkosten eine größere Rolle. Diese werden pro Transaktion fällig und können sich bei hoher Handelsfrequenz schnell summieren.