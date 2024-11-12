Kleines Geld, großes Vermögen Täglich 1 Euro sparen: So viel Geld haben Sie nach 50 Jahren

Familie zählt Geld aus der Spardose: Wer früh mit dem Sparen beginnt, kann sich im Alter über eine stattliche Summe freuen. (Quelle: Drazen_)

Täglich einen Euro zu sparen klingt nach wenig, doch über Jahre hinweg kann sich der Betrag enorm summieren. Noch attraktiver wird es, wenn Sie das Geld investieren.

Wenn sich jemand mit Sparen auskennt, dann sind es die Deutschen. Durchschnittlich spart jeder 280 Euro im Jahr, was statistisch gesehen einer Sparquote von 11,1 Prozent entspricht. Früher steckte man sein Kleingeld in echte Spardosen oder Sparschweine. Und heute? Auch wenn sich das Sparverhalten im Laufe der Zeit hin zu Onlinesparplänen verändert hat, sind Spardosen immer noch beliebt.

Wer ein Jahr lang jeden Tag einen Euro in die Spardose wirft, kann sich schnell ausrechnen, wie viel am Ende herauskommt. Wer das über mehrere Jahre durchhält, ohne das Sparschwein zu schlachten, kann den Wert seines Ersparten mit einer ganz einfachen Methode sogar vervielfachen. Was das mit Mathematik zu tun hat und warum es sich lohnt, selbst einmal nachzurechnen, lesen Sie hier.

50 Jahre Spardosensparen

Es gibt keine Faustregel, ab welchem Alter mit dem Sparen begonnen werden sollte. Meist lernen es die Kleinsten bereits im Grundschulalter, wenn sie von Eltern und Großeltern ein paar Euro geschenkt bekommen und diese stolz in ihr erstes Portemonnaie stecken.

Nach einer Empfehlung der Jugendämter bekommen Jugendliche im Alter von 12 bis etwa 15 Jahren zwischen 21 und 39 Euro Taschengeld – im Schnitt etwa einen Euro pro Tag. Wer es nicht ausgibt, könnte es auch in die Spardose stecken.

Beginnen wir also die Rechnung, als wäre man 15 Jahre alt, und gehen davon aus, dass ab diesem Zeitpunkt bis zum Renteneintritt mit 65 Jahren jeden Tag ein Euro in die Spardose wandert. In 50 Jahren summieren sich die Ersparnisse auf 18.250 Euro (365 Tage mal 1 Euro mal 50 Jahre).

50 Jahre ETF-Sparen

Da das Geld im Sparschwein ebenso wie das Geld auf dem Girokonto im Laufe der Jahre durch die Inflation an Wert verliert, sollte es möglichst früh angelegt werden. Wer 50 Jahre Zeit hat, kann sein Geld über einen langen Zeitraum vermehren.

Nehmen wir daher in einem zweiten Schritt an, dass das angesparte Geld jeweils zu Beginn eines neuen Jahres aus der Spardose entnommen und einmalig in einen ETF-Sparplan investiert wird. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie ein ETF-Sparplan funktioniert.

Bei einem jährlichen Sparplan in einen ETF mit einer durchschnittlichen Rendite von sechs Prozent pro Jahr werden aus Ihren 18.250 Euro nach 50 Jahren 112.330 Euro. Der Gewinn (ohne Gebühren, laufende Kosten und Steuern) beträgt rund 94.080 Euro.

