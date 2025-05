Gemeint sind damit Kredite, die Investoren oder Privatpersonen Firmen oder Staaten geben – und dafür Zinsen erhalten. Für Sie als Anleger sind diese Wertpapiere spannend, da auch Sie von den Zinsen profitieren können, indem Sie in Anleihen investieren – sie also kaufen.

Das Wichtigste im Überblick - Rentenfonds investieren in sogenannte Staats- oder Unternehmensanleihen - Rentenfonds gelten als sehr sichere Anlageform – sofern die Staaten oder Unternehmen eine hohe Bonität aufweisen - Die Rendite bei diesen Fonds ist aber sehr gering - Sie sollten es sich deshalb gut überlegen, wie hoch der Anteil von Rentenfonds in Ihrem Depot wirklich sein müssen - Das Risiko können Sie auch mit breit gestreuten Indexfonds, ETFs genannt, kleinhalten – und die Rendite hierbei ist dennoch ordentlich

Was ist ein Rentenfonds?

Wichtige Arten von Rentenfonds

Wie funktionieren Rentenfonds?

Vor- und Nachteile von Rentenfonds

Wie hoch ist die Rendite bei Rentenfonds?

Das aber ist eher unrealistisch, gerade wenn Sie in Rentenfonds investieren. Denn dieser Fonds legt das Geld in viele Anleihen an, die unterschiedliche Laufzeiten haben. In diesem Fall hängt die Rendite maßgeblich von der Zinsentwicklung am Markt ab – und so letztlich auch vom Zinsniveau, das die Europäische Zentralbank vorgibt (siehe unten).