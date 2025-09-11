t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberGeldanlageGeldtipps

Tagesgeldzinsen steigen: Diese Banken bieten jetzt mehr Zinsen

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextNach Attentat: Kritik an Behörden
TextStromausfall in Berlin: Neue Störung
TextDeutscher Fernsehpreis: Das sind die Sieger
TextWeltmeister von 2018 beendet Karriere
TextSchwere Boots-Mängel in Urlaubsregion

Nach EZB-Zinspause
Tagesgeldzinsen ziehen wieder an – wo Sparer jetzt mehr bekommen

Von t-online, cho
11.09.2025 - 09:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Euroschein: Nach starken Einbrüchen in den Vormonaten sind die Tagesgeldzinsen nun erstmals wieder gestiegen.Vergrößern des Bildes
Euroschein: Nach starken Einbrüchen in den Vormonaten sind die Tagesgeldzinsen nun erstmals wieder gestiegen. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)
News folgen

Monatelang sind die Zinsen fürs Tagesgeld gefallen, jetzt zeigt sich eine Trendwende. Doch nicht alle Banken ziehen mit.

Nach Monaten des Rückgangs können Tagesgeldsparer wieder etwas mehr aus ihrem Geld machen: Die Zinsen steigen. Auch beim Festgeld geht es inzwischen über alle Laufzeiten wieder nach oben, wie eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt.

Loading...

Derzeit bringen bundesweit verfügbare Tagesgeldangebote im Schnitt 1,28 Prozent Zinsen. Anfang August waren es noch 1,16 Prozent. Es ist der erste Anstieg seit Februar 2024.

Die Erholung folgt auf einen der heftigsten Zinseinbrüche, die Verivox seit Beginn der Datenerhebung im Januar 2012 jemals beobachtet hat. Vom Jahresbeginn bis zum letzten Zinstermin der Europäischen Zentralbank (EZB) waren die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen um mehr als ein Viertel eingebrochen.

Sparkassen hinken hinterher

"Der Absturz war in dieser Heftigkeit sicher ein Stück weit übertrieben. Darum erleben wir nun die Korrektur, nachdem die Währungshüter der EZB die Leitzinsen beim letzten Notenbanktermin im Juli unverändert ließen", sagt Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier. Sollte die Notenbank auch an diesem Donnerstag keine Zinssenkung beschließen, seien weitere Steigerungen möglich.

Von dem Aufwärtstrend profitieren allerdings nicht alle Sparer gleichermaßen. Wer sein Geld bei Sparkassen oder regionalen Genossenschaftsbanken anlegt, muss sich weiterhin mit niedrigen Zinsen zufriedengeben. Bei Sparkassen liegt der Durchschnittswert aktuell bei nur 0,38 Prozent, bei Volks- und Raiffeisenbanken bei 0,42 Prozent – also rund ein Drittel der Konditionen überregionaler Banken.

Festgeld: Längere Laufzeiten bringen mehr

Auch beim Festgeld zeigt die Kurve wieder nach oben. Bundesweit verfügbare Anlagen mit zweijähriger Laufzeit bringen derzeit durchschnittlich 1,98 Prozent, ein leichtes Plus gegenüber Anfang August. Deutlicher fällt der Anstieg bei langfristigen Festgeldern aus: Für zehn Jahre Laufzeit gibt es aktuell im Schnitt 2,36 Prozent.

"Bei den kurz- und mittelfristigen Festgeldern waren die Zinsen bis vor Kurzem noch leicht gesunken. Bei den langfristigen Anlagen haben die Banken das nahende Ende des Zinssenkungszyklus hingegen schon länger eingepreist und ihre Zinsen nicht mehr weiter abgesenkt", sagt Maier. "Infolgedessen und weil wir bei den langfristigen Sparanlagen auch gegenwärtig die stärksten Zinsanstiege verzeichnen, werden diese im Marktschnitt mittlerweile wieder spürbar höher verzinst als Festgelder mit kürzeren Laufzeiten."

Für die Untersuchung hat Verivox die Konditionen von rund 800 Banken und Sparkassen ausgewertet. Berücksichtigt wurden dabei die regulären Bestandskundenkonditionen für 10.000 Euro Anlagesumme. Neukundenaktionen oder zeitlich befristete Sonderzinsen flossen nicht in die Berechnung ein.

Verwendete Quellen
  • Auswertung des Vergleichsportals Verivox
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankEZBVerivoxZins
Themen A bis Z
Aktien
Wann kann ich eine Aktie nach Ausschüttung der Dividende verkaufen?Dividende steuerfrei erhaltenJeden Monat DividendeRente erhöhen mit ewigen AktienKI und Aktien
ETF
ETF Emerging MarketsETF-Rentenversicherung
Geldanlage
wertvolle EuromünzenDividendevon Dividenden lebenDividenden-Erträge: weniger Abgeltungssteuer zahlen
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom