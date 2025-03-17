Goldkauf in Deutschland Ab welchem Betrag droht Meldepflicht?

Von t-online , llb Aktualisiert am 11.08.2025 - 09:57 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Goldbarren und 500-Euro-Scheine: Im Prinzip kann jeder so viel Gold kaufen und verkaufen, wie er möchte – dennoch gelten strenge Regeln. (Quelle: alfexe)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Goldhandel in Deutschland ist an bestimmte Regeln gebunden. Ab einem bestimmten Betrag müssen Sie Ihre Identität offenlegen.

Ein Kauf oder Verkauf von Gold ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt – doch nicht immer ohne bürokratische Hürden. Wer Gold erwirbt oder verkauft, muss in bestimmten Fällen seine Identität nachweisen oder sogar eine Meldung an die Behörden machen. Besonders bei hohen Summen gelten strenge Vorschriften. Doch wann genau besteht eine Meldepflicht? Und welche Grenzen sollten Käufer und Verkäufer kennen?

Wann der Kauf von Gold gemeldet werden muss

Wer in Deutschland Gold kauft, kann dies in vielen Fällen anonym tun. Allerdings gibt es eine gesetzliche Obergrenze: Seit Januar 2020 müssen Käufer sich ausweisen, wenn der Kaufbetrag über 2.000 Euro liegt. Bis zu dieser Grenze darf Gold bar und ohne Identitätsnachweis erworben werden.

Händler sind gesetzlich verpflichtet, die Identität des Käufers zu erfassen, sobald der Kaufpreis über diese Grenze steigt. Hierfür müssen Sie ein gültiges Ausweisdokument, etwa den Personalausweis oder Reisepass, vorlegen. Bei der Erfassung der Daten werden etwa Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift und Staatsangehörigkeit gespeichert. Die Daten müssen dokumentiert und für mindestens fünf Jahre gespeichert werden.

Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahme ist das Geldwäschegesetz (GwG), das Teil der Bemühungen Deutschlands und der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist. Die Speicherung der Daten dient also der Geldwäscheprävention und soll verhindern, dass größere Goldkäufe anonym bleiben.

Die Speicherfrist beginnt laut Paragraf 8 Abs. 4 GwG mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die jeweilige Transaktion durchgeführt wurde. Nach Ablauf von fünf Jahren sind die Daten unverzüglich zu vernichten, sofern keine anderen gesetzlichen Bestimmungen eine längere Aufbewahrung vorschreiben.

Eine Meldung an die Behörden erfolgt nicht automatisch, sondern nur unter bestimmten Umständen. Händler sind dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden, etwa wenn ein Käufer mehrmals Gold kauft, um die 2.000-Euro-Grenze zu umgehen (sogenanntes „Smurfing“ oder "Splitting"). Ebenso kann eine Meldung nötig sein, wenn Zweifel an der Herkunft des Geldes bestehen oder der Käufer sich verdächtig verhält.

Wann der Verkauf von Gold gemeldet werden muss

Auch beim Verkauf von Gold gibt es keine automatische Meldepflicht für Privatpersonen. Wenn Sie Gold aus Ihrem eigenen Besitz verkaufen, müssen Sie dies nicht den Behörden melden – egal, ob es sich um Goldbarren, Münzen oder Schmuck handelt. Allerdings gibt es einige Ausnahmen und steuerliche Pflichten, die Sie beachten sollten.

Verkäufe von physischem Gold sind steuerfrei, wenn das Gold mindestens ein Jahr in Ihrem Besitz war. Verkaufen Sie innerhalb eines Jahres und übersteigt der Gewinn 1.000 Euro, müssen Sie diesen in Ihrer Steuererklärung angeben und mit Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern.

Eine Meldepflicht besteht für Händler, die Gold ankaufen. Sie müssen die Identität des Verkäufers erfassen, wenn das angekaufte Gold mehr als 10.000 Euro wert ist. Auch in diesem Fall wurde die Grenze eingeführt, um anonyme Transaktionen zu verhindern, also um Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung einzudämmen. Für Privatpersonen bedeutet das: Wer größere Mengen Gold verkauft, muss sich auf eine Identitätsprüfung einstellen.

Warum gilt die Meldepflicht ab 10.000 Euro?

Die Grenze von 10.000 Euro wurde eingeführt, weil Bargeschäfte in dieser Größenordnung als potenziell verdächtig gelten. Im Falle eines Anfangsverdachts auf Geldwäsche ermöglicht dies den Behörden, größere Bargeldbewegungen nachzuvollziehen.