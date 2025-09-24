Größter Jackpot des Jahres 120 Millionen Euro im Lotto gewonnen – was tun?

Plötzlich Multimillionär, doch die Fragen sind groß: Was tun mit so viel Geld – und lohnt sich eine Investition in Immobilien oder doch lieber in Aktien?

Ein Lottogewinn in dreistelliger Millionenhöhe ist ein Lebensereignis, das viele Fragen aufwirft: Wem soll ich davon erzählen? Wie sichere ich mein Geld? Welche Anlagen lohnen sich? Und wie vermeide ich teure Fehler? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Gewinn Schritt für Schritt richtig anlegen.

1. Ruhe bewahren und diskret bleiben

Halten Sie den Kreis der Eingeweihten so klein wie möglich. Erzählen Sie nur engsten Vertrauten von Ihrem Gewinn, um Neid und Bittgesuche zu vermeiden.

Wenden Sie sich an eine große, renommierte Bank, die Erfahrung im Umgang mit hohen Summen hat. So schützen Sie Ihre Anonymität und erhalten professionelle Beratung.

2. Erste Schritte: Geld sicher parken

Bevor Sie langfristig investieren, sollten Sie den Gewinn zwischenparken – zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Bankkonto, bei dem Sie jederzeit auf Ihr Geld zugreifen können. So bleibt Ihr Kapital verfügbar, während Sie in Ruhe Ihre Ziele und Anlagestrategie festlegen.

3. Kleine Wünsche erfüllen, große Pläne abwägen

Gönnen Sie sich ruhig einige Herzenswünsche. Für größere Anschaffungen wie Immobilien oder Luxusgüter gilt: Planen Sie sorgfältig, um später nichts bereuen zu müssen. Holen Sie sich unabhängige Beratung – idealerweise von mehreren Experten wie Steuerberatern, Vermögensverwaltern und Anlageberatern.

4. Breite Streuung schützt Ihr Vermögen

Experten raten nicht dazu, 120 Millionen Euro komplett in Aktien, Immobilien oder Kryptowährungen zu investieren. Sie empfehlen stattdessen eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, um Risiken zu minimieren und Kapitalerhalt zu gewährleisten. Ein Beispiel für eine diversifizierte Anlagestrategie könnte so aussehen:

Aktien und ETFs (25 bis 45 Prozent) : Beteiligungen an Unternehmen weltweit, idealerweise über ETFs (börsengehandelte Indexfonds), die viele Aktien bündeln und so das Risiko mindern.

: Beteiligungen an Unternehmen weltweit, idealerweise über ETFs (börsengehandelte Indexfonds), die viele Aktien bündeln und so das Risiko mindern. Immobilien (ca. 25 Prozent) : Direkte Objekte oder börsennotierte Immobiliengesellschaften, sogenannte REITs. REIT steht für Real Estate Investment Trust und bezeichnet Unternehmen, die indirekt in Immobilien und Grundstücke investieren, um daraus Mieteinnahmen und Wertsteigerungen zu generieren.

: Direkte Objekte oder börsennotierte Immobiliengesellschaften, sogenannte REITs. REIT steht für Real Estate Investment Trust und bezeichnet Unternehmen, die indirekt in Immobilien und Grundstücke investieren, um daraus Mieteinnahmen und Wertsteigerungen zu generieren. Zinsanlagen (20 bis 60 Prozent) : Tages- oder Festgeld, Unternehmensanleihen oder Geldmarkt-ETFs.

: Tages- oder Festgeld, Unternehmensanleihen oder Geldmarkt-ETFs. Edelmetalle (10 bis 25 Prozent): Gold und Silber als Absicherung gegen Inflation.

5. Renditechancen im Überblick

Bevor Sie sich für eine langfristige Geldanlage entscheiden, lohnt sich ein Blick auf die möglichen Erträge. Jede Anlageform bringt unterschiedliche Chancen und Risiken mit sich – und Banken setzen häufig Obergrenzen für Einlagen und die Verzinsung fest. So können Sie besser einschätzen, wie Sie Ihr Vermögen sinnvoll verteilen.

Festgeld : Banken zahlen derzeit rund 2,3 Prozent Zinsen. Wichtig: Die gesetzliche Einlagensicherung greift in der Regel nur bis 100.000 Euro pro Bank und Kunde. Höhere Beträge sind nicht vollständig abgesichert. Außerdem begrenzen viele Banken die maximale Anlagesumme. Wer 120 Millionen Euro anlegen möchte, muss das Geld daher auf viele Institute verteilen. Bei 100.000 Euro Festgeld ergeben sich nach Abzug von Steuern etwa 1.700 Euro Zinsen pro Jahr. Mit zehn solchen Anlagen könnten Sie bereits 17.000 Euro Zinsen einnehmen.

: Banken zahlen derzeit rund 2,3 Prozent Zinsen. Wichtig: Die gesetzliche Einlagensicherung greift in der Regel nur bis 100.000 Euro pro Bank und Kunde. Höhere Beträge sind nicht vollständig abgesichert. Außerdem begrenzen viele Banken die maximale Anlagesumme. Wer 120 Millionen Euro anlegen möchte, muss das Geld daher auf viele Institute verteilen. Bei 100.000 Euro Festgeld ergeben sich nach Abzug von Steuern etwa 1.700 Euro Zinsen pro Jahr. Mit zehn solchen Anlagen könnten Sie bereits 17.000 Euro Zinsen einnehmen. Tagesgeld : Einige Banken bieten bis zu 3 Prozent Zinsen für sechs Monate. Auch hier gibt es oft Zinsobergrenzen: Häufig zahlen Banken den attraktiven Zinssatz nur bis zu einer bestimmten Höchstsumme, zum Beispiel 1 Million Euro. Für darüber liegende Beträge sinkt der Zinssatz deutlich. Wer große Beträge parkt, sollte deshalb mehrere Tagesgeldkonten bei unterschiedlichen Banken nutzen. Auf 1 Million Euro ergeben sich nach Steuern rund 11.250 Euro Zinsen für ein halbes Jahr.

: Einige Banken bieten bis zu 3 Prozent Zinsen für sechs Monate. Auch hier gibt es oft Zinsobergrenzen: Häufig zahlen Banken den attraktiven Zinssatz nur bis zu einer bestimmten Höchstsumme, zum Beispiel 1 Million Euro. Für darüber liegende Beträge sinkt der Zinssatz deutlich. Wer große Beträge parkt, sollte deshalb mehrere Tagesgeldkonten bei unterschiedlichen Banken nutzen. Auf 1 Million Euro ergeben sich nach Steuern rund 11.250 Euro Zinsen für ein halbes Jahr. Börse: Ein globaler ETF (börsengehandelter Indexfonds) mit 7,5 Prozent durchschnittlicher Jahresrendite kann bei 100 Millionen Euro rechnerisch 7,5 Millionen Euro Gewinn bringen. Allerdings schmälern laufende Kosten und Steuern den Ertrag. Beachten Sie jedoch: Börsenkurse schwanken, kurzfristige Verluste sind möglich.

6. Meldepflichten bei Großinvestments

Wer sich mit hohen Summen an börsennotierten Unternehmen beteiligt, muss bestimmte Stimmrechtsgrenzen beachten. Erreicht oder überschreitet Ihr Anteil festgelegte Prozentsätze, müssen Sie dies der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und dem Unternehmen innerhalb von vier Handelstagen melden.

7. Professionelle Unterstützung nutzen

Sehr große Vermögen wie 120 Millionen Euro sollten besonders konservativ und diversifiziert angelegt werden. Aber Sie sind nicht allein: Lotteriegesellschaften bieten Gewinnerbetreuer, die bei den ersten Schritten helfen. Weiterhin sind Vermögensverwalter, Steuerberater und Fachanwälte unverzichtbar. Sie unterstützen bei:

Steuerfragen (z. B. Kapitalertragsteuer)

rechtlicher Strukturierung von Großvermögen

Schutz vor Betrugsversuchen und unklaren Verträgen

Fazit: Mit Plan zum langfristigen Reichtum