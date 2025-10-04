Bescheidenes Zuhause Nicht die Villa macht glücklich, sondern das richtige Maß

Rathaus von Ambronay: Ein prunkvolles Äußeres trügt, wahre Zufriedenheit liegt im Maß. (Quelle: Gregory_DUBUS)

Luxusimmobilien gelten als Statussymbol. Doch sie bringen selten das Glück, das man sich erhofft. Warum weniger Quadratmeter manchmal mehr Lebensqualität bedeuten.

Viele Menschen träumen vom großen Eigenheim: mehr Platz, ein schöner Garten, vielleicht sogar ein Anwesen, das den Erfolg nach außen sichtbar macht. Doch was so verheißungsvoll klingt, kann schnell zur Last werden. Darauf hat einst Charlie Munger hingewiesen. Der langjährige Geschäftspartner von Warren Buffett und selbst Milliardär lebte bis zu seinem Tod im Alter von 99 Jahren in einem für seine Verhältnisse bescheidenen Haus in Los Angeles.

Für ihn war das kein Verzicht, sondern ein Zeichen von Gelassenheit und Weitsicht. Mungers Erfahrung: Ein "wirklich prunkvolles Haus" macht in fast allen Fällen nicht glücklicher, sondern unzufriedener. Aber warum sollte gerade Bescheidenheit beim Wohnen der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit sein?

Bescheidenheit statt Luxus

Antworten finden sich in einem Interview, das Munger wenige Wochen vor seinem Tod dem US-Nachrichtensender CNBC gab. Ein riesiges Anwesen sei zwar gut, um Hunderte Gäste zu bewirten, sagte er damals, doch im Alltag bringe es kaum Vorteile. Stattdessen verursache es enorme Kosten und sei mit viel Aufwand verbunden.

Denn mit der Größe steigen auch die Verpflichtungen: Reparaturen, Instandhaltung und laufende Kosten summieren sich schnell. Statt Glück zu stiften, führten solche Immobilien laut Munger häufig zu Unzufriedenheit.

Hinzu komme der gesellschaftliche Druck, der mit einem solchen Lebensstil einhergeht. Wer in einem Palast wohnt, setzt ein Zeichen: Wohlstand muss gezeigt und gelebt werden. Genau darin sah Munger eine Gefahr, gerade für Kinder. Denn sie lernen, dass Reichtum automatisch mit Prunk verbunden ist und übernehmen diese Haltung unreflektiert. Für ihn war klar: Er wollte nicht, dass seine Kinder in einem "Palast" groß werden und Reichtum als Selbstverständlichkeit begreifen. So schuf er bewusst ein Umfeld, das Beständigkeit statt Status symbolisierte.

Konzentration statt Maßlosigkeit

Charlie Munger zeigte nicht nur im Privaten, sondern auch beim Investieren ein bemerkenswertes Maß an Bescheidenheit und Disziplin. Seine Aussage, lieber ein kleines Haus statt einer großen Villa zu kaufen, ist sinnbildlich zu verstehen. Die lange Zeit, die er in seinem Haus in Los Angeles verbrachte, verdeutlicht, dass er Wohlstand nicht mit äußerem Glanz gleichsetzte.