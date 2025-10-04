Bescheidenes Zuhause Nicht die Villa macht glücklich, sondern das richtige Maß
Luxusimmobilien gelten als Statussymbol. Doch sie bringen selten das Glück, das man sich erhofft. Warum weniger Quadratmeter manchmal mehr Lebensqualität bedeuten.
Viele Menschen träumen vom großen Eigenheim: mehr Platz, ein schöner Garten, vielleicht sogar ein Anwesen, das den Erfolg nach außen sichtbar macht. Doch was so verheißungsvoll klingt, kann schnell zur Last werden. Darauf hat einst Charlie Munger hingewiesen. Der langjährige Geschäftspartner von Warren Buffett und selbst Milliardär lebte bis zu seinem Tod im Alter von 99 Jahren in einem für seine Verhältnisse bescheidenen Haus in Los Angeles.
Für ihn war das kein Verzicht, sondern ein Zeichen von Gelassenheit und Weitsicht. Mungers Erfahrung: Ein "wirklich prunkvolles Haus" macht in fast allen Fällen nicht glücklicher, sondern unzufriedener. Aber warum sollte gerade Bescheidenheit beim Wohnen der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit sein?
Bescheidenheit statt Luxus
Antworten finden sich in einem Interview, das Munger wenige Wochen vor seinem Tod dem US-Nachrichtensender CNBC gab. Ein riesiges Anwesen sei zwar gut, um Hunderte Gäste zu bewirten, sagte er damals, doch im Alltag bringe es kaum Vorteile. Stattdessen verursache es enorme Kosten und sei mit viel Aufwand verbunden.
Denn mit der Größe steigen auch die Verpflichtungen: Reparaturen, Instandhaltung und laufende Kosten summieren sich schnell. Statt Glück zu stiften, führten solche Immobilien laut Munger häufig zu Unzufriedenheit.
Hinzu komme der gesellschaftliche Druck, der mit einem solchen Lebensstil einhergeht. Wer in einem Palast wohnt, setzt ein Zeichen: Wohlstand muss gezeigt und gelebt werden. Genau darin sah Munger eine Gefahr, gerade für Kinder. Denn sie lernen, dass Reichtum automatisch mit Prunk verbunden ist und übernehmen diese Haltung unreflektiert. Für ihn war klar: Er wollte nicht, dass seine Kinder in einem "Palast" groß werden und Reichtum als Selbstverständlichkeit begreifen. So schuf er bewusst ein Umfeld, das Beständigkeit statt Status symbolisierte.
In welchem Haus Munger bis zu seinem Tod im November 2023 lebte, zeigt das folgende Video. Sein Vermögen wird auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Konzentration statt Maßlosigkeit
Charlie Munger zeigte nicht nur im Privaten, sondern auch beim Investieren ein bemerkenswertes Maß an Bescheidenheit und Disziplin. Seine Aussage, lieber ein kleines Haus statt einer großen Villa zu kaufen, ist sinnbildlich zu verstehen. Die lange Zeit, die er in seinem Haus in Los Angeles verbrachte, verdeutlicht, dass er Wohlstand nicht mit äußerem Glanz gleichsetzte.
Diese Haltung lässt sich auch auf seine Anlagestrategie übertragen: Er setzte auf Konzentration, nicht auf Maßlosigkeit. Er suchte keine spektakulären Wetten, sondern Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und nachhaltigem Geschäftsmodell. Munger investierte lieber in wenige Unternehmen, deren Geschäft er zu einhundert Prozent verstand, anstatt sein Kapital breit und unüberlegt zu streuen.
- Warren Buffett und Charlie Munger: Investieren ältere Anleger besser?
- Defensive Aktien: Die Crème de la Crème der Langeweile
Gier und die Jagd nach kurzfristigen Gewinnen lehnte er entschieden ab. Rationalität, Geduld und langfristiges Denken prägten stattdessen seinen Stil – ein Ansatz, der auf nachhaltige Werte statt auf schnellen Profit zielte. Seine Philosophie: bewusst verzichten, um am Ende mehr zu gewinnen.
Hohe Kosten trüben Eigenheimkauf
Auch heute zeigt sich, wie aktuell Mungers Gedanken sind. Viele Menschen dehnen ihr Investitionsbudget bis an die Schmerzgrenze aus, um sich ein größeres Haus leisten zu können. Hohe Zinsen, kaum sinkende Kaufpreise und die steigenden Kosten für Instandhaltung führen jedoch dazu, dass die Freude am Eigenheim schnell getrübt wird.
Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.
Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.
Wer sich für mehr Fläche entscheidet, zahlt nicht nur beim Kauf, sondern auch bei Reparaturen und laufendem Unterhalt drauf, sei es für ein undichtes Dach, eine kaputte Heizungsanlage oder unerwartete Handwerkerrechnungen.
Fazit: Mehr ist nicht besser
Am Ende läuft alles auf eine einfache Wahrheit hinaus: Ein Zuhause sollte Geborgenheit bieten und den Alltag erleichtern, statt Status zu demonstrieren. Ein solides und gut gepflegtes Haus, das zu den eigenen Bedürfnissen passt, kann das Leben bereichern und Stabilität schaffen. Wer hingegen in der Hoffnung auf mehr Glück immer größer denkt, verheddert sich leicht in Kosten, Aufwand und falschen Erwartungen – und kann im schlimmsten Fall alles verlieren.