VW-Bank: 2,5 Prozent Zinsen – so attraktiv ist das Tagesgeldangebot

Überdurchschnittliches Angebot
VW-Bank lockt Tagesgeld-Neukunden mit 2,5 Prozent Zinsen

Von t-online, cho
09.10.2025 - 15:28 UhrLesedauer: 2 Min.
Euro-Banknoten: Beim Tagesgeld bieten Banken immer wieder Aktionszinsen.Vergrößern des Bildes
Euro-Banknoten: Beim Tagesgeld bieten Banken immer wieder Aktionszinsen. (Quelle: Wolfilser/imago-images-bilder)
Die VW-Bank bietet 2,5 Prozent Zinsen auf Tagesgeld, garantiert für sechs Monate. Doch andere Banken zahlen noch mehr. Ein Überblick für Sparer.

Während die Zinsen für viele Sparer zuletzt wieder ins Rutschen geraten sind, halten manche Institute weiter dagegen. Das gilt auch für einige der sogenannten Autobanken. So erhöht etwa die Volkswagen Bank den Zinssatz für Tagesgeld-Neukunden ab sofort auf 2,5 Prozent pro Jahr. Das Angebot ist für sechs Monate garantiert.

Damit hat die VW Bank eines der attraktivsten Tagesgeldangebote, die derzeit über einen längeren Zeitraum garantierte Zinsen bieten. Nach den sechs Monaten greift allerdings der Standardzins von aktuell 1,00 Prozent pro Jahr.

Auch andere Autobanken präsentieren mitunter lohnende Konditionen: Laut dem Verbraucherportal biallo.de bieten Ford Money, Opel Bank, Renault Bank Direkt und Stellantis Direktbank jeweils 2,3 Prozent pro Jahr für drei Monate.

Nach Ablauf dieses Zeitraums sowie für aktuelle Bestandskunden gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Autobanken. So verzinst die Renault Bank Direkt Tagesgeld anschließend mit 1,60 Prozent pro Jahr, Ford Money zahlt 1,50 Prozent, Opel und Stellantis 1,35 Prozent. Selbst damit liegen die Autobanken aber immer noch über dem Durchschnitt, der laut biallo.de derzeit nur noch bei 1,34 Prozent für einen Anlagebetrag von 10.000 Euro liegt.

Konkurrenzfähigkeits-Check: Reicht das für die Spitze?

Trotzdem: Wer Vergleichsportale und Aktionskampagnen anderer Banken prüft, kann derzeit noch mehr aus seinem Geld machen als bei Autobanken wie der VW-Bank. Je nach Größe Ihres Anlagebetrags machen selbst kleine Zinsunterschiede einiges aus.

Vergleichsportale wie Verivox listen Top-Angebote im Bereich über 3 Prozent Zinsen für bestimmte Laufzeiten. Spitzenreiter ist dort derzeit die Consorsbank mit einem Aktionszins von 3,1 Prozent für drei Monate. Der Geldratgeber "Finanztip" empfiehlt neben dem VW-Angebot von 2,5 Prozent für sechs Monate den Raisin Startzins von 2,85 Prozent für drei Monate sowie die TF Bank mit 2,65 Prozent.

Worauf Anleger grundsätzlich achten sollten

Wer aktuell nach einem attraktiv verzinsten Tagesgeldkonto sucht, sollte nicht nur auf den beworbenen Zinssatz achten, sondern genauer hinschauen. Entscheidend ist vor allem die Zinsgarantie: Sie gibt Planungssicherheit, gilt aber meist nur für einen begrenzten Zeitraum. Nach Ablauf der Garantie fällt der Zinssatz häufig deutlich ab. Daher lohnt sich ein Blick auf den regulären Bestandskundenzins.

Auch die Häufigkeit der Zinsgutschrift spielt eine Rolle. Werden die Zinsen monatlich gutgeschrieben, profitieren Sparer früher vom Zinseszinseffekt, was die Rendite leicht erhöht. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Einlagensicherung: Innerhalb der Europäischen Union sind bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank gesetzlich geschützt. Wer bei ausländischen Instituten anlegt, sollte darauf achten, welchem Sicherungssystem die Bank angehört und wie verlässlich es ist.

Zudem lohnt sich ein Vergleich der Maximalbeträge, bis zu denen der jeweilige Zinssatz gilt. Einige Institute begrenzen ihre Top-Zinsen auf Summen zwischen 50.000 und 250.000 Euro. Und nicht zuletzt kommt es auf die eigene Wechselbereitschaft an: Viele der besten Zinsen gelten nur für Neukunden und sind zeitlich befristet. Wer regelmäßig den Anbieter wechselt, kann seine Erträge optimieren.

