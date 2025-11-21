Exklusive Auswertung Diese 61 Banken verweigern ihren Kunden die Zinsen

Von Amy Walker 21.11.2025 - 09:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Paar blickt sorgenvoll auf die Benachrichtigung: Immer noch zahlen 61 Banken keine Zinsen aufs Tagesgeld. (Quelle: Monkey Business 2 via www.imago-images.de)

In der Spitze bieten einige Banken über drei Prozent Zinsen auf Tagesgeld. Manche Sparkassen und Volksbanken lassen sich davon nicht beeindrucken – und bieten gar nichts.

Die Zeit der Nullzinsen ist eigentlich seit 2022 vorbei. Zwar senkt die Europäische Zentralbank (EZB) seit einiger Zeit wieder schrittweise die Zinsen, doch in den vergangenen beiden Sitzungen wurden keine weiteren Senkungen angekündigt. Auch für das kommende Jahr erwarten Experten erst einmal keine großen Veränderungen.

Für Banken bedeutet das, dass sie mit attraktiven Zinsangeboten versuchen können, mehr Kunden anzulocken. In der Spitze erhalten Neukunden aktuell bis zu 3,5 Prozent Zinsen auf Tagesgeld, beim Festgeld sind bis zu 2,90 Prozent zu holen.

Doch wie eine exklusive Auswertung des Vergleichsportals Verivox für t-online zeigt, gehen 61 Banken nicht mit dem Trend und bieten auch drei Jahre nach der Zinswende einen Zinssatz von 0,0 Prozent.

Diese Sparkassen und Banken bieten Nullzinsen

Für die Analyse hat Verivox die Angebote von 822 Banken und Sparkassen verglichen. Da nicht alle Banken ihre Konditionen transparent ausweisen, ist es laut den Angaben auch möglich, dass noch mehr als nur die oben genannten Banken 0,00 Prozent anbieten.

Die Auswertung zeigt, dass vor allem regionale Banken und Sparkassen zu den knauserigsten gehören. Bei den überregionalen Banken seien Nullzinsen hingegen die Ausnahme. "Wer bei der eigenen Hausbank mit Null- oder Niedrigzinsen abgespeist wird, sollte sich nach lukrativeren Alternativen umsehen", rät Oliver Maier, Finanzexperte und Verivox-Geschäftsführer. "Bestandskunden sollten genau hinschauen und im Zweifel bei der Bank nachfragen, um sicherzugehen, dass ihre Ersparnisse nicht immer noch unverzinst auf einem der alten Tagesgeldkonten liegen."

Zinssatz sollte mindestens die Inflation ausgleichen

Viele der gelisteten Banken bieten für Neukunden bessere Zinsen. Traditionell hinken Sparkassen und Genossenschaftsbanken allerdings beim Tagesgeld hinterher – wobei es auch immer wieder Ausnahmen gibt.

Bei der Wahl eines Sparprodukts sollten Verbraucher darauf achten, dass mindestens die aktuelle Inflationsrate ausgeglichen wird. Diese liegt im Moment bei ungefähr 2,3 Prozent. Wenn Sie Ihr Geld längerfristig auf einem Konto liegen lassen, das keine oder nur niedrige Zinsen auszahlt, dann verliert es nach und nach an Wert.