Millennial-Selfcare vs. Millennial-Burnout

Es scheint die logische Konsequenz zu sein, dass das beständige Arbeiten unter Hochdruck in einen Burnout mündet. Bogner spricht von einem Millennial-Burnout. Es könne auch damit erklärt werden, dass die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft, also der Blick weg vom System hin auf das Ich, dazu führt, dass Millennials sich selbst für das eigene Scheitern verantwortlich machen.

Dabei seien Frauen häufiger von Burnout betroffen als Männer, weil sie mehr Sorgearbeit leisten, also etwa häufiger Dinge im Haushalt erledigen oder sich um die Kinder kümmern, und sich mentale Belastungen im Privatleben auf die Arbeit auswirken und umgekehrt.

Weil Arbeitgeber oft wenig Verständnis für psychische Belastungen aufbringen würden oder das Gespräch mit den Vorgesetzten gar nicht erst gesucht wird, versuche die Generation der Millennials, die Überlastung im Alltag mit Selfcare (zu Deutsch: Selbstfürsorge) zu kompensieren.

Millennial-Selfcare wie Yoga, Gesichtsbehandlungen oder Smoothies, so Bogner, sei allerdings nur vermeintlich die Lösung aller Probleme. Stattdessen sorge sie lediglich dafür, dass Menschen weiterhin funktionsfähig und einsatzbereit für die Arbeitswelt blieben.

Wichtiger für die mentale Gesundheit sei es hingegen:

eigene Handlungsmuster zu erkennen,

eigene Grenzen zu kommunizieren,

Wege zur Entspannung zu finden – mithilfe von professioneller Unterstützung wie Psychotherapie.

Wie junge Generationen Erfolg umdenken

Die Deloitte-Studie 2023 über Millennials und Gen Z zeigt, dass beide Generationen sich Sorgen machen über den Klimawandel, Arbeitslosigkeit und darüber, dass sie es finanziell in Zukunft schwerer haben werden.

56 Prozent der Gen Z und 55 Prozent der Millennials denken, dass eine Gehaltserhöhung schwerer oder unmöglich wird, insbesondere für Frauen.

50 Prozent der Gen Z und 49 Prozent der Millennials denken, dass eine Beförderung schwerer oder unmöglich wird.

50 Prozent der Gen Z und 47 Prozent der Millennials erwarten, dass die Familiengründung schwerer oder unmöglich wird.

61 Prozent der Gen Z und 62 Prozent der Millennials denken, dass ein Hauskauf schwerer oder unmöglich wird.

Beide Generationen hinterfragen die Rolle von Arbeit für das eigene Leben, sie befürworten kürzere Arbeitszeiten und Optionen des mobilen Arbeitens. Zudem rücken neue Werte bei der Identitätsfindung in den Vordergrund.

Für 64 Prozent der Gen Z und 70 Prozent der Millennials sind Freunde und Familie am meisten identitätsstiftend.

Für 49 Prozent der Gen Z und 62 Prozent der Millennials ist Arbeit weiterhin das Wichtigste bei der Identitätsfindung.

Jeweils 30 Prozent beider Generationen empfinden ihre Hobbys als am meisten identitätsstiftend.

Für 23 Prozent der Gen Z und 25 Prozent der Millennials ist Sport am wichtigsten für die Identitätsfindung.

Für 24 Prozent der Gen Z und 15 Prozent der Millennials steht Musizieren oder Musikhören an erster Stelle.

Frei nach dem Motto: "Wir werden es sowieso in Zukunft schwerer haben, wieso sollten wir dann noch hart arbeiten und unsere Zeit nicht anders nutzen?", prägen Gen Z und Millennials die Arbeitswelt zunehmend. Aber wie?

Macht Gen Z die Arbeitswelt solidarischer?

Bogner beruft sich auf die Expertin Marita Haas, die Unternehmen mit Blick auf Ungleichheiten in der Arbeitswelt berät, und geht davon aus, dass Gen Z die Arbeitswelt solidarischer mache.

"Nothing Matters und die Welt ist ohnehin im Arsch" Verena Bogner in "not Your Business, Babe!"

Xing hingegen betitelt die Gen Z zwar ebenfalls als "Treiber einer anderen Arbeitswelt", gleichzeitig seien sie aber "die illoyalsten Jobber aller Zeiten", eben weil sie nicht nur eine hohe Bereitschaft für Jobwechsel haben, sondern auch Flexibilität, Sabbaticals, Homeoffice, Workation oder die Viertagewoche fordern. Und damit möglicherweise Arbeit liegen bleiben und auf Kolleginnen und Kollegen zurückfallen könnte.

Laut Bogner und Haas ist Solidarität im Job – trotz oder gerade bei Wünschen nach Veränderung, nach weniger Stress und Arbeitszeit – mit folgenden Tipps dennoch möglich: