Zur Person:

Dr. Daniela Kielkowski arbeitet in Berlin-Charlottenburg als Ärztin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Seit 2009 fokussiert sie sich auf Stoffwechselerkrankungen in ihrer eigenen Praxis "Körperkonzepte". In ihrem Buch "Die Stoffwechsel-Revolution – Abnehmen mit Kohlenhydraten", erklärt sie, wie Low Carb, Intervallfasten und Co. langfristig auch Übergewicht auslösen können. Und wie man durch das Essen vieler Kohlenhydrate ohne Jo-Jo-Effekt abnehmen kann.