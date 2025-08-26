Welche Branchen sind bisher vom ETS betroffen?

Die EU hat 2005 nicht sofort alle Wirtschaftszweige einbezogen, sondern holt nach und nach immer mehr Branchen dazu. Von Anfang an dabei waren Kraftwerke und Großindustrien wie Stahl, Papier, Zement oder die chemische Industrie. Das sind auch die Branchen, die in Europa die meisten Treibhausgase ausstoßen. Seit 2012 gehört die Luftfahrtindustrie dazu, 2024 wurde die Schifffahrt ins System geholt.

Auch Gebäude und Verkehr: Ab 2028 kommt der ETS 2

2021 hat die EU das "Fit-for-55"-Paket vorgestellt, das einen Maßnahmenkatalog beinhaltet, um Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Darunter fällt auch eine Reform des ETS, die ursprünglich ab 1. Januar 2027 greifen sollte, jetzt aber erst 2028 starten soll. In diesem Zusammenhang spricht man von ETS 2, also die zweite Stufe des ETS.

Der ETS 2 wird die Bereiche Gebäude und Verkehr einbeziehen und damit private Haushalte stärker als bisher treffen (s. folgender Abschnitt). Die Zertifikate für diese Bereiche werden jedoch nicht auf dem gleichen Markt verkauft wie die der Industrie, sondern die beiden Systeme sollen nebeneinander existieren. Für den ETS 2 gelten zum Start gesonderte Regeln:

In der Startphase (2028 bis 2030) wird der Preis für die Zertifikate noch genau beobachtet. Steigt der CO2-Preis zu stark an, kann die EU eingreifen und mehr Zertifikate freigeben, was den Preis drücken soll.

Die EU kann entscheiden, den ETS 2 um ein Jahr zu verschieben, wenn der CO2-Preis sich auf einem zu hohen Niveau einpendeln sollte. Genau das hat die EU Ende 2025 beschlossen.

Die Einnahmen aus dem ETS 2 fließen in einen sozialen Klimafonds. Das Geld aus diesem Topf geht an die Mitgliedsstaaten, die das Geld dafür nutzen sollen, Förderprogramme aufzusetzen und insbesondere einkommensschwache Haushalte zu unterstützen. In Deutschland etwa fließt das Geld in den sog. Klima- und Transformationsfonds (KTF). Um sicherzustellen, dass das auch passiert, wird das Geld nur dann freigegeben, wenn die Mitgliedsländer vorher einen Klimaschutzplan auflegen, indem dargelegt wird, wie das Geld zum Einsatz kommen soll.

Wie hoch der CO2-Preis zum Start des ETS 2 ausfallen wird, kommt darauf an, wie hoch die Nachfrage nach Zertifikaten am 1. Januar 2028 sein wird. Das ist aus heutiger Sicht schwer abzuschätzen. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass ein Zertifikat bis 2030 um die 100 bis 130 Euro kosten wird. Der CO2-Preis läge dann bei 100 Euro/Tonne CO2 und damit fast doppelt so hoch wie der nationale CO2-Preis in Deutschland im Jahr 2025.

Was bedeutet der ETS und ETS 2 für Verbraucher?

Den CO2-Preis, den die Unternehmen seit 2005 bezahlen müssen, geben sie an Verbraucher weiter. Unter anderem deshalb ist Strom, der aus einem Kohlekraftwerk oder einem Gaskraftwerk stammt, auch teurer als Strom aus erneuerbaren Energien. Wenn am Markt gerade viel Strom aus Kohle verkauft werden muss, spüren Verbraucher dies bei ihrer Stromrechnung.

Genauso ist es beim Kauf eines Flugtickets: Die Airline muss für die Menge an CO2, die während eines Flugs ausgestoßen wird, Zertifikate kaufen. Diese Kosten erhöhen dann den Ticketpreis.

Mit dem Start der Bereiche Gebäude und Verkehr im Jahr 2028 wird der ETS allerdings eine deutlich größere Rolle einnehmen. Dann werden erstmals die Umweltkosten für fossiles Heizen und für Benzin und Diesel einbezogen. Unter anderem müssen dann Energielieferanten, etwa Tankstellenbetreiber oder Gas-Lieferanten, Zertifikate kaufen. Die Kosten dafür dürften sie auf Verbraucher umlegen – und sie stärker und direkter als belasten.

Denn weil noch immer so viele Menschen Verbrenner fahren und mit fossilen Energien heizen, befürchten Experten, dass die CO2-Preise zwischen bis 2030 explodieren könnten und vor allem ärmere Haushalte hart treffen. Zur Erinnerung: Der Preis für Zertifikate steigt, wenn die Nachfrage nach fossilen Energien gleich bleibt oder sich erhöht. Solange die Zahl der Verbrenner auf den Straßen und die Zahl der Gas- und Öl-Heizungen in den Gebäuden also gleich bleiben, wird der CO2-Preis steigen.