Deutscher stürzt von Säuling in den Tod

Finanzen im Studium Die Wohnpauschale beim Bafög: Sätze und Regeln

Von t-online , jja 21.09.2025 - 10:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bafög für Studenten: Die Wohnpauschale soll die Kaltmiete der Studierenden abdecken. (Quelle: imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bafög soll Studierenden helfen, während des Studiums finanziell über die Runden zu kommen. Wie viel Zuschuss es zum Wohnen gibt und was es zu beachten gilt.

Wohnen während des Studiums wird immer teurer: Selbst für ein WG-Zimmer zahlen Studierende in beliebten Städten mittlerweile mehrere Hundert Euro. Die sogenannte Wohnpauschale, festgelegt im Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög), soll Studenten finanziell entlasten. Aber wie hoch fällt sie aus und welche Regeln gelten?

Wie hoch ist die Wohnpauschale für Studierende mit eigener Wohnung?

Leben Studierende in einem eigenen Haushalt oder einer Wohngruppe, wird die Wohnpauschale unabhängig von den Mietkosten gezahlt. 2025 beträgt der Satz 380 Euro, wobei Anpassungen bei Änderungen in der Bafög-Berechnung jederzeit möglich sind. Die letzte Erhöhung fand im Wintersemester 2024/2025 statt, zuvor betrug der Satz 360 Euro.

Neu ist, dass Studierende die Kosten für ihren Wohnraum nicht mehr nachweisen müssen. Theoretisch könnte die tatsächlich gezahlte Miete sogar geringer ausfallen als die gezahlte Pauschale.

Und wer bei den Eltern wohnt?

Studierende im Haushalt der Eltern erhalten ebenfalls eine finanzielle Zuwendung. Sie fällt jedoch deutlich geringer aus und beträgt im Jahr 2025 pauschal 59 Euro. Das gilt auch, wenn die Wohnung Eigentum der Eltern ist.

Reicht die Bafög-Wohnpauschale für die Miete?

Laut einer Studie von Immowelt ist die 2025 gezahlte Wohnpauschale bei Bafög nur in 18 deutschen Hochschulstädten ausreichend, um die Kaltmiete von Studentenunterkünften zu decken. In 50 Städten hingegen reicht die Pauschale dafür nicht.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Welche Mietgrenzen gelten für Bürgergeld-Empfänger? Welche Verdienstobergrenze gilt für Wohngeld? Bekommen Sie Wohngeld? Diese Tabelle gibt erste Anhaltspunkte 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Rund ein Drittel des gesamten Bafög-Höchstsatzes entfällt laut Immowelt fürs Wohnen, wobei die Studienstadt eine Rolle spielt. Die höchsten Mieten gibt es in München, Stuttgart und Frankfurt am Main. In München beispielsweise zahlen Studierende etwa drei Viertel des Höchstsatzes nur für die Wohnungsmiete.