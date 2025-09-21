Finanzen im Studium Die Wohnpauschale beim Bafög: Sätze und Regeln
Bafög soll Studierenden helfen, während des Studiums finanziell über die Runden zu kommen. Wie viel Zuschuss es zum Wohnen gibt und was es zu beachten gilt.
Wohnen während des Studiums wird immer teurer: Selbst für ein WG-Zimmer zahlen Studierende in beliebten Städten mittlerweile mehrere Hundert Euro. Die sogenannte Wohnpauschale, festgelegt im Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög), soll Studenten finanziell entlasten. Aber wie hoch fällt sie aus und welche Regeln gelten?
Wie hoch ist die Wohnpauschale für Studierende mit eigener Wohnung?
Leben Studierende in einem eigenen Haushalt oder einer Wohngruppe, wird die Wohnpauschale unabhängig von den Mietkosten gezahlt. 2025 beträgt der Satz 380 Euro, wobei Anpassungen bei Änderungen in der Bafög-Berechnung jederzeit möglich sind. Die letzte Erhöhung fand im Wintersemester 2024/2025 statt, zuvor betrug der Satz 360 Euro.
Neu ist, dass Studierende die Kosten für ihren Wohnraum nicht mehr nachweisen müssen. Theoretisch könnte die tatsächlich gezahlte Miete sogar geringer ausfallen als die gezahlte Pauschale.
- Lesen Sie auch: Bafög-Zahl sinkt auf niedrigsten Wert seit 2000
- Strafrecht: Welche Strafen gibt es für Bafög-Betrug?
Und wer bei den Eltern wohnt?
Studierende im Haushalt der Eltern erhalten ebenfalls eine finanzielle Zuwendung. Sie fällt jedoch deutlich geringer aus und beträgt im Jahr 2025 pauschal 59 Euro. Das gilt auch, wenn die Wohnung Eigentum der Eltern ist.
Reicht die Bafög-Wohnpauschale für die Miete?
Laut einer Studie von Immowelt ist die 2025 gezahlte Wohnpauschale bei Bafög nur in 18 deutschen Hochschulstädten ausreichend, um die Kaltmiete von Studentenunterkünften zu decken. In 50 Städten hingegen reicht die Pauschale dafür nicht.
Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.
Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.
Rund ein Drittel des gesamten Bafög-Höchstsatzes entfällt laut Immowelt fürs Wohnen, wobei die Studienstadt eine Rolle spielt. Die höchsten Mieten gibt es in München, Stuttgart und Frankfurt am Main. In München beispielsweise zahlen Studierende etwa drei Viertel des Höchstsatzes nur für die Wohnungsmiete.
Gut zu wissen: Einen Anspruch auf Wohngeld haben Studierende nicht pauschal, selbst wenn der Bafög-Satz zur Tilgung der Miete nicht ausreicht. Nur Studierende ohne Bafög-Anspruch können alternativ Wohngeld als Sozialhilfeleistung beantragen. Voraussetzung ist, dass Ihr Bafög-Antrag zuvor abgelehnt wurde.
- bafoeg-rechner.de: "Wohnpauschale beim BAföG"
- sparkasse.de: "BAföG-Reform 2025"
- immowelt.de: "Studentisches Wohnen"
- bafoeg-rechner.de: "Wohnpauschale Höchstsätze"
- Deutsches Studierendenwerk: "Wohngeld für Studierende"