Achtung am Geldautomaten Diese Fehler kosten Sie die Geldkarte

Von t-online , mab 28.09.2025 - 16:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bankkarte eingezogen: Schon kleine Fehler am Automaten können dazu führen, dass die Karte verschwindet. (Quelle: Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de)

Ein Moment der Unachtsamkeit genügt, und schon ist die Karte weg. Warum Geldautomaten Bankkarten einziehen und wie Sie das verhindern können.

Die PIN hat gestimmt – und trotzdem ist die Bankkarte im Automaten verschwunden. Für die Betroffenen ist das oft ärgerlich und mit Sorgen verbunden. Woran lag es? Bekomme ich die Karte zurück? Und was bedeutet das für mein Konto? Die häufigsten Ursachen und was dann zu tun ist.

Wann zieht der Automat die Karte ein?

Es gibt mehrere Gründe, warum Geldautomaten Bankkarten einbehalten. Am bekanntesten ist die dreimalige Eingabe einer falschen PIN. Doch auch eine gesperrte Karte, ein beschädigter Chip oder technische Probleme am Gerät können den Einzug auslösen.

Manche Automaten geben außerdem erst das Geld und dann die Karte zurück. Wer dabei zu lange zögert, riskiert, dass die Karte aus Sicherheitsgründen einbehalten wird.

Vorsicht bei manipulierten Geräten

Immer wieder tauchen versteckte Kameras oder falsche Verblendungen an manipulierten Automaten auf. In solchen Fällen kann der Geldautomat die Karte einziehen, um den Missbrauch zu verhindern. Melden Sie solche Vorfälle sofort Ihrer Bank und der Polizei.

Auch die Bank selbst kann die Karte einbehalten. Konten können aus diversen Gründen gesperrt werden, beispielsweise bei Überziehungen oder im Rahmen von Compliance-Prüfungen. Auch dann zieht der Automat die Karte automatisch ein.

Was tun, wenn die Karte eingezogen wurde?

Hausbank informieren: In Deutschland landet die Karte meist bei der ausgebenden Bank. Dort kann sie abgeholt oder ersetzt werden.

Sperr-Notruf 116 116: Sofort anrufen, um die Karte zu sperren und Missbrauch zu verhindern.

Dokumentation: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Standort des Automaten für die Bank oder die Polizei.

So schützen Sie Ihre Bankkarte