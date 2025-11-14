Neue Bargeld-Aktion Diese Aufkleber könnten bald überall zu sehen sein

Von t-online , wal 14.11.2025 - 15:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

An der Ladenkasse: Immer mehr Menschen greifen zur Karte, anstatt bar zu bezahlen. (Quelle: IMAGO/Josep Suria/imago)

Immer mehr Menschen bezahlen an der Ladentheke mit Karte oder per App. Der Handelsverband startet nun eine Werbeaktion für Bargeld.

"Kartenzahlung möglich." Seit Jahren sieht man Aufkleber an Ladentüren oder direkt an der Kasse, die explizit auf diese Zahlungsmöglichkeit hinweisen. In Deutschland war dennoch die Barzahlung lange Zeit beliebter. Doch die Stimmung wendet sich langsam. Immer mehr Läden bieten nur noch Kartenzahlung an, Bargeld ist dann tabu. Allerdings sind es noch immer unter vier Prozent aller Läden, die keine Wahlmöglichkeit mehr bieten.

Um Bargeld noch mal präsenter zu machen, bringt das Nationale Bargeldforum jetzt eine Reihe neuer Aufkleber auf den Markt, mit denen Unternehmen darauf hinweisen können, dass bei ihnen auch Barzahlung möglich ist. "Die Bargeld-Aufkleber signalisieren den Kundinnen und Kunden, dass Bargeld willkommen ist", sagte Burkhard Balz, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank und Vorsitzender des Nationalen Bargeldforums. "Ich hoffe, in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr dieser Aufkleber im Alltag zu sehen."

Neue Aufkleber sollen Bargeld fördern

Es gibt die Aufkleber in drei Ausführungen: einen mit dem Motto "Einfach. Bargeld", einen mit dem Spruch "Klar, auch bar!" und einen dritten ohne Zusatz. Alle können auf der Webseite des Nationalen Bargeldforums bestellt werden.

Damit können Ladenbesitzer in Zukunft auch darauf hinweisen, dass die Kartenzahlung kein Muss ist, sondern nur eine von mehreren Möglichkeiten.

Bargeld gehört zum "Ausdruck persönlicher Freiheit"

Rechtlich gesehen dürfen Ladenbesitzer selbst entscheiden, welche Bezahlmethoden sie anbieten. Bargeld ist der Deutschen Bundesbank zufolge "ein Ausdruck persönlicher Freiheit" und gehöre als Zahlungsmittel zum gesellschaftlichen Fundament. Deshalb ist auch davon auszugehen, dass Bargeld in Deutschland nicht so schnell verschwindet.