Geldanlage Eigentumswohnung kaufen und vermieten – wann es sich lohnt

Von Sara Zinnecker 20.10.2025 - 12:45 Uhr Lesedauer: 10 Min.

Neubauwohnungen: Oft lohnt sich die Geldanlage nur, wenn Sie nach zehn oder mehr Jahren mit deutlicher Wertsteigerung verkaufen können. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Eine Wohnung in guter Lage kaufen, vermieten, Geld verdienen. So verlockend das klingt: Damit es klappt, sollten Sie einiges beachten. Ein Überblick.

Wer eine größere Summe Geld auf der hohen Kante hat und dieses anlegen möchte, denkt neben Festgeld oder Aktien vielleicht auch an Immobilien. Von einer Eigentumswohnung als Investment versprechen sich viele regelmäßige Mieteinnahmen, steuerliche Vorteile, einen Inflationsschutz fürs Geld – und gute Gewinne. Allerdings ist ein solches Wohneigentum auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden.

Wichtig zu wissen: Eine positive Rendite des Geschäfts, wie sie Makler oft in ihren Prospekten versprechen, ist nicht garantiert. Denn dafür müssten Sie, vereinfacht ausgedrückt, mehr herausbekommen, als Sie Geld hineinstecken. Das wiederum hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Um eine genaue Kalkulation als Grundlage Ihrer Bewertung kommen Sie somit nicht herum.

In diesem Ratgeber finden Sie zunächst eine Übersicht der entscheidenden Posten. Anschließend erklärt Ihnen t-online Schritt für Schritt, wie Sie die Berechnung durchführen, um am Ende die Frage zu beantworten: Lohnt sich die Eigentumswohnung als Geldanlage?

Auf welche Posten kommt es an?

Um am Ende die Rendite Ihres Immobilien-Investments auszurechnen, verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Geldströme, die hereinkommen und die abgehen. Die Posten können Sie beispielsweise in einer Excel-Tabelle sammeln.

Gehen Sie dabei zum Beispiel von den einmaligen zu den laufenden Kosten über, etwa so:

Kaufpreis

Kosten für den Makler bei Kauf (meist ca. 5 % des Kaufpreises)

Kosten für den Notar und fürs Grundbuchamt (etwa 1–2 % des Kaufpreises)

Grunderwerbssteuer (variiert nach Bundesland, zwischen 3,5 und 7 % des Kaufpreises)

Kosten für weitere Anschaffungen, etwa Küche, Bad- oder Balkonausstattung

Maklerkosten für Vermietung (ca. 2,5 Nettokaltmieten)

Finanzierungskosten, sollten Sie einen Kredit aufnehmen (Zins- und Tilgungsraten)

Hausgeld, darunter Verwaltungskosten für das Gemeinschaftseigentum

Grundsteuer

Kosten für eine Hausverwaltung Ihrer Wohnung (Sondereigentum)

Instandhaltungskosten bzw. Rücklagen für die Instandhaltung

Versicherungen, etwa eine Rechtsschutzversicherung für Vermieter

Gehen Sie anschließend zur Einnahmenseite über. Dazu zählen laufende Einnahmen sowie Abschreibungsmöglichkeiten, die Ihnen eine jährliche Steuerrückerstattung bescheren können. Einige Posten, wie die Maklerkosten für die Vermietung, können Sie dagegen einmalig absetzen. Dabei gilt: Je höher Ihr zu versteuerndes Einkommen ist, desto höher fällt die Steuererstattung aus.

Absetzbar sind etwa:

Maklerkosten für die Vermietung (einmalig)

Absetzung für Abnutzung (AfA) von Gebäude und Einrichtung, etwa Einbauküche, Bad- und Balkonausstattung, sobald die Immobilie vermietet ist

Mieteinnahmen

Zinszahlungen, sobald die Immobilie vermietet ist

Handwerkerleistungen, Kosten für die Hausverwaltung etc., sobald die Immobilie vermietet ist

Für die Rendite entscheidend: Wiederverkaufswert

Damit sich das Investment lohnt und Sie eine positive Rendite erzielen, müssen die Einnahmen über die gesamte Dauer der Immobilie die Kosten übersteigen. Auch wegen der gestiegenen Kaufpreise reichen die Mieten in aller Regel nicht mehr aus, um laufende Kosten zu decken. Jedes Jahr verbleibt also ein Verlust auf Ihrem Konto – das wird auch weiter unten in der Rechnung deutlich.

Die wichtigste Einnahme – die, die Ihre Rechnung am Ende ins Positive dreht – kommt stattdessen am Ende, nämlich beim Verkauf der Immobilie. Hier erzielen Sie bestenfalls einen deutlichen Gewinn. Entscheidend ist daher, dass Sie vor dem Immobilienkauf realistische Annahmen zu einer möglichen Wertentwicklung über die Haltedauer treffen. Dabei können Sie verschiedene Faktoren beleuchten.

Wie relevant ist der Kaufpreisfaktor? Der Kaufpreisfaktor (Kaufpreis geteilt durch Jahreskaltmiete) wird gern hergenommen, um zu bewerten, ob sich eine Kaufimmobilie lohnt: Faktor 20 gilt als günstig, 25 als üblich, ab 30 als hoch. In vielen Großstädten liegen Neubauwohnungen jedoch inzwischen bei Faktoren von 35 bis 45. Das heißt nicht, dass sich das Investment per se nicht lohnt, aber es liefert den Hinweis, dass die Wohnung mit der Miete allein nicht rentabel ist – entscheidend ist die künftige Wertsteigerung.

Wert der Immobilie