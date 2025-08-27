Neue Befragung Die Deutschen geben den Traum vom Eigenheim auf

Junges Paar rechnet die Immobilienfinanzierung durch: Viele können sich die hohen Preise nicht mehr leisten. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn./dpa)

Die Deutschen sparen wieder mehr als noch vor zwei Jahren. Fürs Eigenheim legen aber immer weniger Jüngere Geld zurück. Ein anderes Thema interessiert sie mehr.

Die gute Nachricht ist: Die Deutschen legen wieder mehr Geld zurück als noch vor zwei Jahren. Das stellt eine aktuelle Befragung des Verbands der Privaten Bausparkassen (VdPB) fest. So gaben 48,3 Prozent der Befragten an, dass sie regelmäßig Geld für einen bestimmten Zweck zur Seite legen. Das ist deshalb grundsätzlich positiv zu bewerten, weil es zeigt, dass Privatpersonen im Schnitt genug Geld haben, um zu sparen.

Vor zwei Jahren sah der Wert noch anders aus: Damals hatten nur 40 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sparen würden. Als Grund gaben die Betroffenen an, dass sie durch steigende Lebenshaltungskosten, Einkommenseinbußen und die wirtschaftliche Situation belastet seien, zum Sparen also nichts übrig bliebe.

Junge Menschen sparen mehr für die Rente

Interessieren sollte allerdings der Blick auf die Altersgruppen und deren Gründe für das Sparen: Während mit 65 Prozent die 14- bis 29-Jährigen die größte Sparergruppe darstellen, gefolgt von den 30- bis 49-Jährigen mit 57 Prozent, haben diese Gruppen plötzlich andere Ziele für ihr Geld als noch vor einem Jahr. So wollen diese jüngeren Gruppen vor allem für die Rente sparen – und nicht etwa für ein Haus oder andere größere Anschaffungen. 74 Prozent der 30- bis 39-Jährigen legen der Befragung zufolge vor allem für die Altersvorsorge Geld zurück, bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 75 Prozent.

Die Befragung Für den Sparklimaindex werden jeweils im März, Juni und Oktober eines Jahres 2.006 Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Sparverhalten befragt. Die Umfrage findet seit 1997 im Auftrag der Privaten Bausparkassen statt. Folgende Fragen wurden gestellt: Sparen Sie für einen bestimmten Zweck und wenn ja, wofür? Welche Absichten bestehen für Sie für das zukünftige Sparverhalten? Welche Gründe gibt es für Sie, in der Zukunft mehr oder weniger zu sparen?

Altersvorsorge war zwar auch schon in den vergangenen Jahren ein wichtiger Posten für Sparer. Doch der Wunsch nach einem Eigenheim gehörte eigentlich immer in die Top Drei der wichtigsten Zwecke, für die gespart wurde. Zum ersten Mal in den vergangenen Jahren fiel das Sparen für eine Immobilie nun aber im Ranking auf Platz vier. Nur noch 33 Prozent der Befragten gaben Wohneigentum als Grund zum Sparen an – vor einem Jahr waren es noch 43 Prozent.

Dieser Trend veranschaulicht zwei Entwicklungen im Land: Zum einen machen sich offenbar auch immer mehr jüngere Menschen Sorgen um ihre Rente und sorgen mehr privat vor. Zum anderen ist der Erwerb einer Immobilie vor allem für jüngere Menschen unerschwinglich geworden.

Familien können sich ein Haus kaum noch leisten

Das zeigte erst kürzlich der Erschwinglichkeitsindex des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) gemeinsam mit dem Immobilienportal Interhyp. Seit 2015 sind die Immobilienpreise demnach so sehr angestiegen, dass immer mehr Bevölkerungsgruppen vom Kauf ausgeschlossen wurden. In den Ballungsräumen, an der Küste und am Alpenrand können sich im Jahr 2025 auch Familien in der oberen Mittelschicht kein Haus mehr leisten, ohne sich finanziell schwer zu belasten.