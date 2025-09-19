t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberImmobilien

Bausparvertrag wofür verwenden? Was Sie damit alles finanzieren können

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWeimer: AfD fällt bis 2029 auf 9 Prozent
TextKrimistar verärgert über ARD
TextFilmstars geben Trennung bekannt
TextOktoberfest-Steak kostet 410 Euro
TextAutohersteller bietet Batman-SUV an

Flexible Geldanlage
Bausparvertrag für mehr als nur den Hausbau nutzen

Von t-online, sbl
19.09.2025 - 14:52 UhrLesedauer: 2 Min.
Vom Umbau bis zur Entschuldung: Ein Bausparvertrag ist vielseitig nutzbar.Vergrößern des Bildes
Vom Umbau bis zur Entschuldung: Ein Bausparvertrag ist vielseitig nutzbar. (Quelle: IMAGO / Paul von Stroheim)
News folgen

Ein Bausparvertrag dient nicht nur dem Hausbau. Welche Möglichkeiten stehen Bausparern noch offen? Ein Überblick.

Wer einen Bausparvertrag abgeschlossen hat, aber nicht bauen will, steht womöglich vor der Frage, wofür er ihn sonst noch verwenden kann. Oft ist er ein cleverer Spar- und Finanzierungshelfer für Renovierung, Sanierung oder Altersvorsorge. Hier ein Überblick, wie flexibel dieses Finanzprodukt tatsächlich ist und wie man es sinnvoll nutzen kann.

Gesetzliche Vorgabe: Wohnungswirtschaftliche Verwendung

Der Bausparvertrag verfolgt einen klaren Zweck: Er soll dabei helfen, Wohneigentum zu günstigen Konditionen zu finanzieren. Mit ihm sichert man sich nicht nur ein Darlehen zu attraktiven Zinsen, sondern man kann zudem staatliche Förderungen in Anspruch nehmen.

Allerdings ist genau hier eine wichtige Einschränkung zu beachten. Die Vergünstigungen – etwa die Wohnungsbauprämie – sind an die sogenannte wohnungswirtschaftliche Verwendung gebunden.

Das bedeutet, ein Bauspardarlehen darf ausschließlich für Maßnahmen rund um Hausbau, Kauf, Umbau oder Modernisierung eingesetzt werden. Diese Zweckbindung ist in § 1 Absatz 3 des Bausparkassengesetzes (BSpKG) festgeschrieben.

Welche Maßnahmen sind förderfähig?

Den Nutzungsmöglichkeiten rund ums Eigenheim sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Darunter:

  • Dachausbau
  • Erneuerbare Energien
  • Kabelanschlussgebühren
  • Entschuldung von Darlehen
  • seniorengerechter Umbau
  • Erwerb von Dauerwohnrechten
  • Kamin, Etagen- oder Fußbodenheizung
  • Pool, Sauna, Schwimmbad
  • Erbschaftssteuer auf Wohngebäude
  • Maklerprovision und Notariatsgebühren
  • Zugewinnausgleich bei Miteigentümerschaft des Ehepartners

Welche Ausnahme gibt es?

Wurde ein Bausparvertrag noch vor dem 25. Geburtstag abgeschlossen, gelten besondere Bedingungen. Zwar gibt es die Wohnungsbauprämie vom Staat, dennoch darf das angesparte Guthaben bei der Auszahlung frei verwendet werden – egal, wie alt man dann ist.

Das Ersparte kann beispielsweise für einen Auslandsaufenthalt oder als Eigenkapital für eine Autofinanzierung verwendet werden, ohne dass die Wohnungsbauprämie zurückgezahlt werden muss. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur einmal und nur für einen Vertrag.

Wann ist ein Bausparvertrag zuteilungsreif?

Bevor man über sein Guthaben oder das Bauspardarlehen verfügen kann, muss der Vertrag die sogenannte Zuteilungsreife erreichen. Das bedeutet, dass man je nach Tarif mindestens 40 bis 50 Prozent der vereinbarten Bausparsumme angespart und eine bestimmte Mindestlaufzeit eingehalten hat.

Zusätzlich spielt die sogenannte Bewertungszahl eine Rolle. Sie berücksichtigt, wie lange und wie viel bereits eingezahlt wurde. Je höher die Einzahlungen und je länger die Ansparzeit, desto schneller wird der Wert erreicht.

Ist der Vertrag zuteilungsreif, wird man von der Bausparkasse informiert. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann:

  • sich Guthaben und Darlehen gemeinsam auszahlen lassen.
  • nur das Guthaben in Anspruch nehmen.
  • den Vertrag weiterlaufen lassen.

Wer das Darlehen aufnimmt, profitiert von den bei Vertragsabschluss gesicherten Zinssätzen. Verzichtet man darauf, bleibt der Anspruch bestehen, solange der Vertrag fortgeführt wird.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Ein Vorteil: Durch Sonderzahlungen oder höhere Sparraten kann man die Zuteilung beschleunigen. Wer hingegen lieber noch spart, kann den Vertrag auch nach Eintritt der Zuteilungsreife ruhen lassen.

Zu beachten ist jedoch, dass Bausparkassen zehn Jahre nach Zuteilungsreife das Recht haben, den Vertrag zu kündigen.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AltersvorsorgeBausparvertrag: Alle Infos & RatgeberErneuerbare EnergienZins
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom