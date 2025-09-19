Flexible Geldanlage Bausparvertrag für mehr als nur den Hausbau nutzen

Vom Umbau bis zur Entschuldung: Ein Bausparvertrag ist vielseitig nutzbar. (Quelle: IMAGO / Paul von Stroheim)

Ein Bausparvertrag dient nicht nur dem Hausbau. Welche Möglichkeiten stehen Bausparern noch offen? Ein Überblick.

Wer einen Bausparvertrag abgeschlossen hat, aber nicht bauen will, steht womöglich vor der Frage, wofür er ihn sonst noch verwenden kann. Oft ist er ein cleverer Spar- und Finanzierungshelfer für Renovierung, Sanierung oder Altersvorsorge. Hier ein Überblick, wie flexibel dieses Finanzprodukt tatsächlich ist und wie man es sinnvoll nutzen kann.

Gesetzliche Vorgabe: Wohnungswirtschaftliche Verwendung

Der Bausparvertrag verfolgt einen klaren Zweck: Er soll dabei helfen, Wohneigentum zu günstigen Konditionen zu finanzieren. Mit ihm sichert man sich nicht nur ein Darlehen zu attraktiven Zinsen, sondern man kann zudem staatliche Förderungen in Anspruch nehmen.

Allerdings ist genau hier eine wichtige Einschränkung zu beachten. Die Vergünstigungen – etwa die Wohnungsbauprämie – sind an die sogenannte wohnungswirtschaftliche Verwendung gebunden.

Das bedeutet, ein Bauspardarlehen darf ausschließlich für Maßnahmen rund um Hausbau, Kauf, Umbau oder Modernisierung eingesetzt werden. Diese Zweckbindung ist in § 1 Absatz 3 des Bausparkassengesetzes (BSpKG) festgeschrieben.

Welche Maßnahmen sind förderfähig?

Den Nutzungsmöglichkeiten rund ums Eigenheim sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Darunter:

Dachausbau

Erneuerbare Energien

Kabelanschlussgebühren

Entschuldung von Darlehen

seniorengerechter Umbau

Erwerb von Dauerwohnrechten

Kamin, Etagen- oder Fußbodenheizung

Pool, Sauna, Schwimmbad

Erbschaftssteuer auf Wohngebäude

Maklerprovision und Notariatsgebühren

Zugewinnausgleich bei Miteigentümerschaft des Ehepartners

Welche Ausnahme gibt es?

Wurde ein Bausparvertrag noch vor dem 25. Geburtstag abgeschlossen, gelten besondere Bedingungen. Zwar gibt es die Wohnungsbauprämie vom Staat, dennoch darf das angesparte Guthaben bei der Auszahlung frei verwendet werden – egal, wie alt man dann ist.

Das Ersparte kann beispielsweise für einen Auslandsaufenthalt oder als Eigenkapital für eine Autofinanzierung verwendet werden, ohne dass die Wohnungsbauprämie zurückgezahlt werden muss. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur einmal und nur für einen Vertrag.

Wann ist ein Bausparvertrag zuteilungsreif?

Bevor man über sein Guthaben oder das Bauspardarlehen verfügen kann, muss der Vertrag die sogenannte Zuteilungsreife erreichen. Das bedeutet, dass man je nach Tarif mindestens 40 bis 50 Prozent der vereinbarten Bausparsumme angespart und eine bestimmte Mindestlaufzeit eingehalten hat.

Zusätzlich spielt die sogenannte Bewertungszahl eine Rolle. Sie berücksichtigt, wie lange und wie viel bereits eingezahlt wurde. Je höher die Einzahlungen und je länger die Ansparzeit, desto schneller wird der Wert erreicht.

Ist der Vertrag zuteilungsreif, wird man von der Bausparkasse informiert. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann:

sich Guthaben und Darlehen gemeinsam auszahlen lassen.

nur das Guthaben in Anspruch nehmen.

den Vertrag weiterlaufen lassen.

Wer das Darlehen aufnimmt, profitiert von den bei Vertragsabschluss gesicherten Zinssätzen. Verzichtet man darauf, bleibt der Anspruch bestehen, solange der Vertrag fortgeführt wird.

Ein Vorteil: Durch Sonderzahlungen oder höhere Sparraten kann man die Zuteilung beschleunigen. Wer hingegen lieber noch spart, kann den Vertrag auch nach Eintritt der Zuteilungsreife ruhen lassen.