Schlüssel zum Heim: Erst nach dem Grundbucheintrag erhält der neue Eigentümer Zugriff auf die Immobilie.

Bei Zwangsversteigerungen wird eine Immobilie über das Amtsgericht versteigert. Das Verfahren folgt einem strengen Ablaufplan.

Zwangsversteigerungen kommen für gewöhnlich zustande, wenn der aktuelle Besitzer einer Immobilie Schulden oder Zahlungsrückstände bei einem Gläubiger hat. Während die Situation für Hausbesitzer aus einer Notlage entsteht, können Zwangsversteigerungen für Kaufinteressenten lukrative Optionen sein.

So funktioniert eine Zwangsversteigerung

Zwangsversteigerungen folgen einem geregelten Ablauf:

Damit das Verfahren in die Wege geleitet wird, muss ein Gläubiger den Antrag auf Zwangsversteigerung beim Amtsgericht stellen. Das Gericht prüft im Folgenden den Antrag.

Sofern der Antrag rechtmäßig ist und genehmigt wird, erstellt ein Experte das sogenannte Verkehrswertgutachten. Dieses Gutachten ist das zentrale Dokument der Zwangsversteigerung und enthält detaillierte Informationen zur Immobilie.

Ist das Gutachten fertig, wird es veröffentlicht und die Zwangsversteigerung wird bekannt gemacht. Außerdem werden ein Termin und ein Ort für das Verfahren festgelegt, die mehrere Wochen im Voraus veröffentlicht werden.

Am Tag der Versteigerung können alle Interessierten mit nachweisbarer Bietsicherheit ihr Gebot für die Immobilie abgeben. Dabei muss das Gebot mindestens die Hälfte des festgesetzten Wertes betragen. Das Höchstgebot wird im Anschluss ermittelt und die entsprechende Person erhält den Zuschlag.

Mit Gerichtsbeschluss wird die Person neuer Eigentümer und überweist den Betrag innerhalb weniger Wochen. Nach dem Bezahlvorgang erfolgt der Grundbucheintrag.

Erst danach erhält der neue Eigentümer Zugriff auf die Immobilie.

Tipps für Käufer

Als Kaufinteressent sind Zwangsversteigerungen eine Chance, eine Immobilie für einen deutlich niedrigeren Preis zu erstehen, als es auf dem Markt möglich wäre. Gleichzeitig gehen Käufer ein Risiko ein, denn die Immobilie kann vor dem Kauf oft nicht besichtigt werden.

Als Vorbereitung ist es sinnvoll, ein oder zwei Zwangsversteigerungen zu besuchen, um den Ablauf kennenzulernen. Außerdem ist es entscheidend, sich genau mit dem Verkehrswertgutachten auseinanderzusetzen, um möglichst viel über das Objekt in Erfahrung zu bringen. Im Zweifel kann ein Experte helfen, das Gutachten zu verstehen und einzuschätzen.

Im Falle eines Gebotes muss eine Bietsicherheit vorliegen. In der Regel geht es dabei um zehn Prozent des Verkehrswertes. Der Betrag muss sofort beim Termin nachzuweisen sein.