Regierung kürzt Programm Weniger Geld für Familien, die ein Haus kaufen wollen

Von Amy Walker 28.08.2025 - 13:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Baustelle eines Wohnhauses mit Eigentumswohnungen in Lübeck: Der Bau neuer Wohnungen kommt nicht voran. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/Archivbild/dpa)

Deutschland ist das Land der Mieter, weniger als die Hälfte der Bevölkerung besitzt eine Immobilie. Das will die Bundesregierung ändern. Doch sie kürzt jetzt die Fördermittel für Wohneigentum.

Wem es gelingt, eine Immobilie in Deutschland zu kaufen und darin zu wohnen, hat etwas geschafft, das mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht kann. Im EU-Vergleich ist Deutschland Schlusslicht, wenn es um Wohneigentum geht: Laut europäischer Statistikbehörde besitzen nur 49,7 Prozent der Deutschen ein Haus oder eine Wohnung. In Rumänien, Kroatien und Polen sind hingegen fast 90 Prozent der Menschen Eigentümer.

Das ist ein Problem. Denn der Besitz von Wohneigentum ist eine der wichtigsten Säulen für die Altersvorsorge. Er einer der wichtigsten Pfade, wie man sich aus prekären Verhältnissen oder gar Armut befreien kann.

KfW-Förderkredite für Familien werden gekürzt

Deswegen hat die Koalition aus CDU, CSU und SPD auch in ihrem Koalitionsvertrag mehrere Maßnahmen zur Bildung von mehr Wohneigentumsbildung vereinbart. Sie will dazu die bestehenden Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bündeln und verbessern, sodass es ein zentrales Programm für den Neubau und eines für den Bestand gibt. Zudem soll es für einkommensschwache Haushalte einfacher werden, an Kredite zu kommen – zum Beispiel, indem der Staat als Bürge eintritt.

Seitdem der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde, ist es allerdings still um das Bauministerium geworden. Und ein Blick in den beschlossenen Haushalt für 2025 und den noch nicht verabschiedeten Haushalt für 2026 zeigt, dass die Mittel für das Programm "Wohneigentum für Familien" um jeweils 100 Millionen Euro gekürzt werden, von bisher 350 auf 250 Millionen Euro pro Jahr.

Wohneigentum für Familien (WEF) Die KfW vergibt an Familien, die eine bestehende Immobilie kaufen möchten oder eine Immobilie neu bauen wollen, Förderkredite zu einem Zinssatz von 0,35 Prozent/Jahr. Die maximale Kredithöhe beträgt 150.000 Euro für Bestandsgebäude und bis zu 270.000 Euro für den Neubau. Die zu kaufende Bestandsimmobilie muss eine schlechte Energieeffizienz aufweisen und die Käufer müssen sich verpflichten, die Immobilie zu sanieren. Beide Kredite gibt es für Familien mit einem Haushaltseinkommen von maximal 90.000 Euro/Jahr bei einem Kind. Für jedes weitere Kind werden weitere 10.000 Euro/Jahr auf den Einkommensdeckel addiert. Eine Familie mit drei Kindern ist also anspruchsberechtigt, wenn sie ein Haushaltseinkommen von 110.000 Euro/Jahr oder weniger hat.

Dabei ist insbesondere das Neubau-Programm durchaus beliebt: 2024 haben 4.853 Familien diesen KfW-Kredit erhalten, das Fördervolumen betrug insgesamt 915 Millionen Euro. Das Bestandsprogramm hatte seit seinem Start im September 2024 insgesamt 223 Förderzusagen. In den ersten sechs Monaten von 2025 wurden 2.163 Neubauprojekte und 312 Bestandskäufe gefördert.

Andere Programme sind nicht attraktiv für Familien

Für Privatpersonen (nicht nur Familien) gibt es auch alternative Förderkredite der KfW, die allerdings weniger attraktiv sind. Das sind:

KfW-Wohneigentumsprogramm: Kann jeder bekommen, der kauft oder baut. Maximal 100.000 Euro zu 3,55 Prozent/Jahr.

Klimafreundlicher Neubau: Für alle, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen. Maximal 150.000 Euro zu 2,23 Prozent/Jahr; Gebäude muss strenge Klimastandards erfüllen.

Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment: Für alle, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen. Maximal 100.000 Euro zu 1,04 Prozent/Jahr; Klimastandards müssen nicht ganz so hoch ausfallen wie im oberen Programm.