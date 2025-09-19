Sitzt Neuer nur auf der Bank?

Finanzen im Blick Bausparen: Wann Sie der Zuteilung widersprechen sollten

Von t-online , jpa 19.09.2025 - 14:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bausparvertrag: Ob der Vertrag sich lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. (Quelle: BartekSzewczyk/getty-images-bilder)

Viele denken beim Bausparvertrag vor allem an günstige Zinsen. Aber welche unerwarteten Kosten können drohen? Ein Überblick.

Der klassische Bausparvertrag besteht aus zwei Phasen: einer Ansparphase und einer Darlehensphase. Sobald der Vertrag zuteilungsreif ist, geht er automatisch in die zweite Phase über. Erfolgt kein aktiver Widerspruch oder eine Kündigung, wird ein Bauspardarlehen zugeteilt – häufig zu höheren Zinsen als erwartet.

Viele Kunden glauben zudem, das Darlehen müsse zwingend abgerufen werden. Doch das stimmt nicht.

Welche Risiken drohen bei Untätigkeit?

Wird die Zuteilung nicht gestoppt, können unerwartet Tilgungsraten oder automatische Abbuchungen anfallen. Besonders ältere Sparer, die den Vertrag als sichere Sparform abgeschlossen haben, sind davon überrascht.

Automatische Darlehenszuteilung: Das Darlehen wird auch ohne ausdrücklichen Wunsch aktiviert

Höhere Kosten: Die Zinsen liegen meist über der Guthabenverzinsung.

Verpflichtungen: Tilgungsraten oder Abbuchungen können die finanzielle Planung belasten.

Was tun, wenn der Vertrag zuteilungsreif wird?

Erreicht ein Bausparvertrag die Zuteilung, steht eine wichtige Entscheidung an. Denn mit diesem Zeitpunkt wird das angesparte Guthaben grundsätzlich zur Auszahlung bereitgestellt. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das dazugehörige Darlehen in Anspruch zu nehmen.

Wer das Darlehen tatsächlich benötigt, kann es abrufen. Das muss aber nicht auf jeden zutreffen, insbesondere wenn das Bausparen ursprünglich als reine Sparanlage gedacht war. In diesem Fall gibt es zwei zentrale Handlungsoptionen:

Widerspruch einlegen: Wird der Zuteilung widersprochen, bleibt das Darlehen inaktiv. Das Guthaben bleibt bestehen, und der Vertrag läuft weiter in der Ansparphase. Dadurch können Sparer flexibel bleiben, ohne sich auf ein Darlehen festlegen zu müssen.

Kündigen: Wer keine weiteren Pläne mit dem Vertrag hat, kann ihn vollständig beenden. In diesem Fall wird das angesparte Guthaben ausgezahlt, und der Bausparvertrag endet endgültig.