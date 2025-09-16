So teuer soll das Deutschlandticket werden

Vermüllung, Leerstand, Vandalismus Welche Rechte Nachbarn bei einer Zwangsversteigerung haben

Von t-online , jpa 16.09.2025 - 16:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Verkaufsschild vor einer Immobilie: Die Zwangsversteigerung hat auch Einfluss auf die Nachbarn. (Quelle: Markus Scholz/dpa)

Wenn eine Immobilie zwangsversteigert wird, kann das auch Nachbarn betreffen. Welche Folgen drohen und welche Rechte bestehen, steht in diesem Artikel.

Eine Zwangsversteigerung betrifft in erster Linie die Eigentümer, deren Immobilie verkauft wird, um Schulden zu begleichen. Doch die Auswirkungen machen sich häufig auch im Umfeld bemerkbar. Nachbarn erleben nicht selten eine Zeit der Unsicherheit: Wer wird neuer Eigentümer, wie lange bleibt das Grundstück unbewohnt und was passiert in der Übergangszeit?

Welche Folgen sind im Alltag spürbar?

Nachbarn berichten bei Zwangsversteigerungen oft von Unsicherheit und Unruhe im Wohnumfeld:

Leerstand : Zwischen Auszug des alten Eigentümers und Bezug durch neue Käufer kann es zu längeren Leerständen kommen.

: Zwischen Auszug des alten Eigentümers und Bezug durch neue Käufer kann es zu längeren Leerständen kommen. Vernachlässigung : In der Übergangszeit wird das Grundstück manchmal kaum gepflegt.

: In der Übergangszeit wird das Grundstück manchmal kaum gepflegt. Neue Nachbarn: Wer das Haus ersteigert, ist vorher nicht bekannt – das kann Verunsicherung auslösen.

Welche Rechte haben Nachbarn?

Grundsätzlich gilt: Eine Zwangsversteigerung ist ein Verfahren zwischen Schuldner, Gläubiger und Gericht. Nachbarn haben darin keine direkte Mitbestimmung. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die eigene Position zu wahren.

Belästigungen melden : Werden Nachbarschaftsrechte verletzt, etwa durch Lärm, Vermüllung oder Gefährdung, können Nachbarn die zuständigen Behörden einschalten.

: Werden Nachbarschaftsrechte verletzt, etwa durch Lärm, Vermüllung oder Gefährdung, können Nachbarn die zuständigen Behörden einschalten. Grunddienstbarkeiten prüfen : Bestehen Wegerechte, Leitungsrechte oder andere Eintragungen im Grundbuch, bleiben diese auch nach einer Zwangsversteigerung bestehen.

: Bestehen Wegerechte, Leitungsrechte oder andere Eintragungen im Grundbuch, bleiben diese auch nach einer Zwangsversteigerung bestehen. Kontakt suchen: Ein frühzeitiges Gespräch mit dem neuen Eigentümer erleichtert das künftige Miteinander.

Wie läuft eine Zwangsversteigerung ab?

Eine Zwangsversteigerung wird vom Amtsgericht durchgeführt, wenn Eigentümer ihre Schulden nicht mehr begleichen können. Nach Antrag eines Gläubigers setzt das Gericht einen Versteigerungstermin fest und veröffentlicht ihn im Amtsblatt oder auf speziellen Portalen.

Am Termin selbst geben Interessenten ihre Gebote im Gerichtssaal ab. Der Zuschlag geht an den Höchstbietenden, wenn das Gebot bestimmte Wertgrenzen erreicht. Mit dem Zuschlag wird dieser automatisch neuer Eigentümer der Immobilie, während bestehende Rechte wie Wegerechte oder Grunddienstbarkeiten im Grundbuch bestehen bleiben.

Worauf sollte Sie besonders achten?