Tipps ums Erbe Gericht versteigert Elternhaus – kann ich noch eingreifen?

Von t-online , iri 14.09.2025 - 07:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Haus mit Garten: Auch das Elternhaus kann versteigert werden. (Quelle: IMAGO/imago)

Wenn das Elternhaus durch ein Gericht versteigert werden soll, können Kinder mitunter ihr Elternhaus noch retten. Schnelles Handeln ist erforderlich.

Ist das Elternhaus mit Schulden belastet oder können sich die Erben nach dem Tod der Eltern nicht einig werden, ist eine Zwangs- oder Teilungsversteigerung möglich. Für die Erben ist das oft mit Verlusten verbunden, da das Haus mitunter deutlich unter dem Verkehrswert den Besitzer wechselt. Wer sein Elternhaus retten möchte, kann beim Versteigerungsgericht eine vorübergehende Einstellung des Verfahrens beantragen.

Was ist eine Teilungsversteigerung?

Eine Zwangsversteigerung erfolgt, wenn die Besitzer die Raten für den Hauskredit nicht mehr zahlen können. Nach dem Tod der Eltern kann eine Zwangsversteigerung des Elternhauses erfolgen, wenn das Haus mit Schulden belastet ist.

Eine Teilungsversteigerung ist eine Form der Zwangsversteigerung. Sie kann nach einer Trennung oder bei einem Erbe von einem der Miteigentümer beantragt werden. Ein Sachverständiger kann den Verkehrswert der Immobilie ermitteln. Das Amtsgericht ordnet die Versteigerung an und legt einen Termin fest. Der Erlös aus der Teilungsversteigerung gelangt in den Nachlass.

Oft wird das Objekt bei einer Zwangsversteigerung deutlich unter dem Verkehrswert verkauft. Der Erlös wird nicht direkt unter den Erben aufgeteilt, sondern landet bei einer Hinterlegungsstelle. Die tatsächliche Auszahlung an die Erben ist oft mit bürokratischen Hürden verbunden.

Wie können Erben ihr Elternhaus retten?

Um ihr Elternhaus zu retten, können Erben eine Teilungsversteigerung zumindest verzögern. Eine einstweilige Einstellung nach Paragrafen 180 Abs. II, 30b Abs. I ZVG kann beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden. Ab Zustellung des gerichtlichen Anordnungsbeschlusses gilt eine Notfrist von zwei Wochen. Erben müssen den Antrag innerhalb dieser Frist stellen.

Wenn das Amtsgericht Aufschub gewährt, kann das Verfahren bis zu sechs Monate ruhen. Innerhalb dieser Frist können Erben prüfen, ob ein Testament oder ein Erbteilungsverbot vorliegt.

Erben haben mehrere Möglichkeiten, um eine Versteigerung ihres Elternhauses zu verhindern:

Käufer für die Immobilie finden

der Teilungsversteigerung beitreten und Mitbestimmungsrechte erhalten

Beschwerde gegen die Verkehrswertfestsetzung einlegen

einvernehmliche Lösung mit den Miterben suchen

Liegt bei einem der Miterben eine schwere Behinderung vor und ist derjenige auf das Wohnumfeld angewiesen, kann ein Vollstreckungsschutzantrag gestellt werden. Das Gericht setzt dann die Teilungsversteigerung vorübergehend aus.

Was bedeutet der Beitritt zur Teilungsversteigerung?