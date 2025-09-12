Luxus-Ranking Für diese Wohnung zahlen Sie 17.500 Euro Miete im Monat

Von Amy Walker 12.09.2025 - 16:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Luxuswohnung in Düsseldorf: Für diese Mietwohnung zahlen Sie 17.500 Euro im Monat. (Quelle: Immowelt/t-online)

Auf dem Wohnungsmarkt gilt mittlerweile vor allem in Großstädten die Devise: Nach oben hin ist alles offen. Das zeigt auch ein neues Ranking der teuersten Mietwohnungen in Deutschland.

Es herrscht das Gefühl, dass man in deutschen Großstädten mittlerweile schon fast jeden Preis für eine Wohnung fordern könnte – am Ende gibt es immer einen, der bereit ist, zu zahlen. So überrascht das folgende Ranking kaum noch. Das Immobilienportal immowelt.de hat die Inserate für die zehn teuersten Mietwohnungen auf der Webseite gefunden und ausgewertet.

Teuerste Mietwohnung bietet Pool und Sauna

Die teuerste Wohnung befindet sich in Düsseldorf: 17.500 Euro pro Monat muss man für diese exklusive Penthouse-Wohnung bezahlen. Kalt, wohlgemerkt, die Nebenkosten belaufen sich auf weitere 1.200 Euro im Monat.

Dafür bekommen potenzielle Mieter auch einiges geboten: einen privaten Pool auf der Dachterrasse, sechs Zimmer mit zwei Terrassen und einen Balkon auf insgesamt 246 Quadratmetern Fläche. Eine Sauna gibt es auch noch, beheizt wird die Wohnung mit einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.

Auf Platz zwei der teuersten Mietwohnungen liegt eine 241-Quadratmeter-Wohnung am Tegernsee, deren Kaltmiete 15.000 Euro beträgt. Dieses Domizil ist ein Neubau, der erst 2024 "von einem bekannten Architekten" fertiggestellt wurde, wie es im Inserat heißt. Die Wohnung hat fünf Zimmer, die auf Wunsch möbliert übernommen werden können, einen Wellnessbereich und befindet sich in direkter Seelage. Auch hier ist eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung die zentrale Heizquelle.

Berlin ist Spitzenreiter bei Luxuswohnungen

Im Ranking folgen auf fast allen weiteren Plätzen Wohnungen in Berlin. Auf Platz fünf befindet sich noch eine 410-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg, die für 10.000 Euro/Monat angeboten wird. Alle anderen Wohnungen in der Top-10-Liste befinden sich in der Hauptstadt:

Penthouse in Düsseldorf: 17.500 Euro/Monat Wohnung mit Seeblick in Rottach-Egern (Tegernsee): 15.000 Euro/Monat Tower-Apartment in Berlin-Tiergarten: 12.000 Euro/Monat Penthouse-Maisonette-Wohnung in Berlin-Dahlem: 10.775 Euro/Monat Gartenwohnung in Hamburg-Alsterdorf: 10.000 Euro/Monat Penthouse-Maisonette-Wohnung in Berlin direkt am Brandenburger Tor: 9.800 Euro/Monat Villa inklusive Concierge-Service im Berliner Grunewald: 9.000 Euro/Monat Penthouse in Berlin-Mitte: 8.790 Euro/Monat Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse in Berlin-Mitte: 8.657 Euro/Monat Maisonette-Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin: 8.000 Euro/Monat

Immowelt.de schreibt, dass Berlin damit zum Hotspot für exklusive Mietobjekte wird und luxuriöses Wohnen in den Metropolen durchaus Konjunktur hat.