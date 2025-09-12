t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberImmobilien

Ranking: Das sind die teuersten Miet-Wohnungen in Deutschland

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextDiese Handys erhalten keine Updates mehr
TextSeniorin verliert wertvolle Goldmünzen
TextGrausiger Fund auf belebtem Spielplatz
TextLegendärer Audi-Motor vor dem Aus
TextStrom-Revolution durch neues Gesetz

Luxus-Ranking
Für diese Wohnung zahlen Sie 17.500 Euro Miete im Monat

Von Amy Walker
12.09.2025 - 16:13 UhrLesedauer: 2 Min.
Luxuswohnung in Düsseldorf: Für diese Mietwohnung zahlen Sie 17.500 Euro im Monat.Vergrößern des Bildes
Luxuswohnung in Düsseldorf: Für diese Mietwohnung zahlen Sie 17.500 Euro im Monat. (Quelle: Immowelt/t-online)
News folgen

Auf dem Wohnungsmarkt gilt mittlerweile vor allem in Großstädten die Devise: Nach oben hin ist alles offen. Das zeigt auch ein neues Ranking der teuersten Mietwohnungen in Deutschland.

Es herrscht das Gefühl, dass man in deutschen Großstädten mittlerweile schon fast jeden Preis für eine Wohnung fordern könnte – am Ende gibt es immer einen, der bereit ist, zu zahlen. So überrascht das folgende Ranking kaum noch. Das Immobilienportal immowelt.de hat die Inserate für die zehn teuersten Mietwohnungen auf der Webseite gefunden und ausgewertet.

Loading...

Teuerste Mietwohnung bietet Pool und Sauna

Die teuerste Wohnung befindet sich in Düsseldorf: 17.500 Euro pro Monat muss man für diese exklusive Penthouse-Wohnung bezahlen. Kalt, wohlgemerkt, die Nebenkosten belaufen sich auf weitere 1.200 Euro im Monat.

Dafür bekommen potenzielle Mieter auch einiges geboten: einen privaten Pool auf der Dachterrasse, sechs Zimmer mit zwei Terrassen und einen Balkon auf insgesamt 246 Quadratmetern Fläche. Eine Sauna gibt es auch noch, beheizt wird die Wohnung mit einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.

Auf Platz zwei der teuersten Mietwohnungen liegt eine 241-Quadratmeter-Wohnung am Tegernsee, deren Kaltmiete 15.000 Euro beträgt. Dieses Domizil ist ein Neubau, der erst 2024 "von einem bekannten Architekten" fertiggestellt wurde, wie es im Inserat heißt. Die Wohnung hat fünf Zimmer, die auf Wunsch möbliert übernommen werden können, einen Wellnessbereich und befindet sich in direkter Seelage. Auch hier ist eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung die zentrale Heizquelle.

Berlin ist Spitzenreiter bei Luxuswohnungen

Im Ranking folgen auf fast allen weiteren Plätzen Wohnungen in Berlin. Auf Platz fünf befindet sich noch eine 410-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg, die für 10.000 Euro/Monat angeboten wird. Alle anderen Wohnungen in der Top-10-Liste befinden sich in der Hauptstadt:

  1. Penthouse in Düsseldorf: 17.500 Euro/Monat
  2. Wohnung mit Seeblick in Rottach-Egern (Tegernsee): 15.000 Euro/Monat
  3. Tower-Apartment in Berlin-Tiergarten: 12.000 Euro/Monat
  4. Penthouse-Maisonette-Wohnung in Berlin-Dahlem: 10.775 Euro/Monat
  5. Gartenwohnung in Hamburg-Alsterdorf: 10.000 Euro/Monat
  6. Penthouse-Maisonette-Wohnung in Berlin direkt am Brandenburger Tor: 9.800 Euro/Monat
  7. Villa inklusive Concierge-Service im Berliner Grunewald: 9.000 Euro/Monat
  8. Penthouse in Berlin-Mitte: 8.790 Euro/Monat
  9. Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse in Berlin-Mitte: 8.657 Euro/Monat
  10. Maisonette-Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin: 8.000 Euro/Monat
Diese Villa steht in Berlin im Grunewald und kann für 9.000 Euro im Monat angemietet werden.Vergrößern des Bildes
Diese Villa steht in Berlin im Grunewald und kann für 9.000 Euro im Monat angemietet werden. (Quelle: DAHLER Berlin/t-online)

Immowelt.de schreibt, dass Berlin damit zum Hotspot für exklusive Mietobjekte wird und luxuriöses Wohnen in den Metropolen durchaus Konjunktur hat.

Die gelisteten Wohnungen standen am 9. September 2025 auf immowelt.de zum Angebot, es wurden dabei ausschließlich Objekte berücksichtigt, die unbefristet angemietet werden können.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandMieter
Immobilien & Wohnen A bis Z
Eigentum
BausparvertragBausparvertrag kündigenEigenkapital beim HauskaufErbpachtgrundstückGemeinsamer KreditGrundbuch einsehenGrundbucheintrag KostenTeilverkaufTiny HouseUnbedenklichkeitsbescheinigungWohnrecht
Miete
EigenbedarfGünstig WohnenHaustiere MietwohnungKappungsgrenzeMieterhöhungMietkautionskontoMietrechtMietrückstandNebenkostenabrechnung FristNervige NachbarnSchimmel in der WohnungUmlagefähige NebenkostenUntermietvertragWohngeld
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom