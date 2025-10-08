Nachhaltig investieren, sinnvoll vorsorgen Warum Betreutes Wohnen ein starkes Zukunftsinvestment ist

Betreutes Wohnen – ein Investment in die eigene Zukunft. (Quelle: Pro Urban AG)

Wer heute in betreutes Wohnen investiert, schafft Wohnraum, der dringend gebraucht wird, und profitiert zugleich von stabilen Renditen. Das neue Projekt in Celle zeigt, wie sich soziale Verantwortung und finanzielle Sicherheit verbinden lassen.

In unsicheren Zeiten wächst bei vielen der Wunsch nach Stabilität, und dies nicht nur im Alltag, sondern auch bei der eigenen Geldanlage. Wer sein Erspartes heute sinnvoll investieren möchte, achtet zunehmend auf Werte, die Bestand haben: Sicherheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Nutzen. Denn die klassischen Anlageformen bringen oft nur geringe Zinsen, während Immobilien als Sachwerte seit Jahren ihren Ruf als krisenfeste Investition behaupten können.

Gleichzeitig verändert der demografische Wandel die Gesellschaft spürbar. Immer mehr Menschen werden älter, möchten aber so lange wie möglich selbstbestimmt leben. Der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum und modernen Pflegekonzepten wächst rasant, doch das Angebot hält bislang kaum Schritt. Nach Angaben des Bundesbauministeriums sind nur rund 1,5 Prozent aller Wohnungen in Deutschland barrierefrei. Für Investoren entsteht dadurch ein Markt mit enormem Zukunftspotenzial.

Hier setzt das Konzept des Betreuten Wohnens an: Es verbindet komfortables, altersgerechtes Wohnen mit einem professionellen Betreuungsangebot und bietet gleichzeitig eine stabile, planbare Rendite für Anleger. Wer heute in solche Immobilien investiert, schafft Wohnraum, den die Gesellschaft morgen dringend braucht, und profitiert selbst von sicheren Pachteinnahmen und langfristigem Vermögensaufbau.

Ein Beispiel dafür ist das neue Projekt "Betreutes Wohnen Westerceller Straße" in Celle: eine moderne, energieeffiziente Wohnanlage, die nicht nur Senioren ein Zuhause mit Lebensqualität bietet, sondern auch Investoren eine nachhaltige Möglichkeit, mit gutem Gefühl in die Zukunft zu investieren.

Vorausschauend investieren und langfristig profitieren

Das Prinzip ist einfach: Anleger erwerben eine einzelne Wohnung als Teileigentum in einer größeren Einrichtung für Betreutes Wohnen. Diese Wohnung wird durch einen erfahrenen Betreiber verpachtet, der die Vermietung und Betreuung der Bewohner übernimmt. So erhalten Eigentümer eine regelmäßige, vertraglich gesicherte Pachtzahlung, ohne sich selbst um Verwaltung oder Leerstand kümmern zu müssen.

Nachhaltig gebaut, zentral gelegen: Das Projekt in Celle

Ein Beispiel dafür ist das Projekt "Westerceller Straße" in Celle. In der charmanten Stadt zwischen Hannover und der Lüneburger Heide sind 76 barrierefreie Ein- und Zweizimmerapartments entstanden, die modernen Wohnkomfort mit altersgerechter Ausstattung vereinen. Die Lage ist ideal: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe, die Innenstadt ist nur wenige Minuten entfernt. Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt das Objekt Maßstäbe, da es nach KfW-40-EE-Standard gebaut wurde, mit einer effizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage, die das Gebäude nahezu autark mit Energie versorgt. Das macht das Investment nicht nur umweltfreundlich, sondern auch zukunftssicher.

Feste Erträge, langfristige Sicherheit: Warum sich das Investment rechnen kann

Finanziell bietet das Konzept ein hohes Maß an Stabilität. Die Wohnungen sind über einen langfristigen Pachtvertrag von 20 Jahren abgesichert, der sich um zweimal fünf Jahre verlängern lässt. Die monatlichen Pachteinnahmen liegen je nach Größe der Wohnung zwischen rund 673 und 776 Euro – unabhängig davon, ob die eigene Einheit belegt ist oder nicht.

Hinzu kommt das Potenzial einer moderaten Wertsteigerung: Bei einem Kaufpreis von rund 281.000 Euro kann sich der Immobilienwert – selbst bei einer vorsichtigen Steigerung von nur 1 % jährlich – innerhalb von 20 Jahren auf über 303.000 Euro entwickeln. Und das, ohne die laufenden Einnahmen aus der Pacht zu berücksichtigen.

Um Verwaltung und Abrechnung kümmert sich die hauseigene PRO ImmoService, sodass Anleger weder organisatorischen Aufwand noch Mietrisiken tragen. Betrieben wird die Anlage von der Residenciano Westercelle GmbH, die Teil der etablierten careciano-Unternehmensgruppe ist und über jahrelange Erfahrung in der Seniorenpflege verfügt.

Bis Jahresende steuerlich profitieren

Neben sicheren Pachteinnahmen und einer stabilen Wertentwicklung kann eine Investition in Betreutes Wohnen auch aus steuerlicher Sicht besonders attraktiv sein, insbesondere dann, wenn der Erwerb rechtzeitig erfolgt. Vor dem Hintergrund des neuen Wachstumschancengesetzes wurde eine degressive Abschreibung eingeführt. Damit können Anleger im ersten Jahr 5 % der Anschaffungskosten abschreiben, in den darauffolgenden Jahren 5 % des jeweiligen Restwerts.

Wohnraum schaffen und sich selbst absichern

Wer in betreutes Wohnen investiert, tut nicht nur etwas für die eigene finanzielle Zukunft, sondern schafft zugleich Wohnraum, der dringend gebraucht wird. Und doch steckt in dieser Form der Anlage mehr als Rendite und Stabilität, nämlich die Möglichkeit, später auch persönlich davon zu profitieren.

Mit dem Erwerb eines Apartments in der Seniorenresidenz an der Westerceller Straße sichern sich Käufer ein bevorzugtes Belegungsrecht in allen New Care-Häusern, z. B. in Düsseldorf oder Osnabrück. Sollte also irgendwann ein Pflege- oder Betreuungsplatz für sich selbst oder für enge Angehörige nötig werden, haben Eigentümer Vorrang.

Gerade diese Verbindung aus wirtschaftlicher Vernunft und emotionaler Sicherheit macht Betreutes Wohnen zu einer Anlageform, die über klassische Investments hinausgeht. Sie schafft Werte – für Anleger, für Senioren und für eine Gesellschaft, die immer älter wird.