Pflegeverpflichtung Immobilie übertragen gegen Pflege: Worauf Sie achten sollten

Von Christine Holthoff 17.08.2025 - 16:47 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Mutter und Tochter im Gespräch (Symbolbild): Wer sein Eigenheim an ein Kind verschenken will, kann die Übertragung an Pflegepflichten knüpfen. (Quelle: svetikd/getty-images-bilder)

Wer im Alter Unterstützung braucht, kann diese auch im Austausch gegen die eigene Immobilie vereinbaren. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.

Für viele ältere Menschen ist die eigene Immobilie der größte Vermögenswert. Manche nutzen sie, um sich Hilfe und Betreuung im Alltag zu sichern, indem sie Haus oder Wohnung zu Lebzeiten auf Angehörige oder andere vertraute Personen übertragen. Im Gegenzug verpflichten sich die neuen Eigentümer, Pflegeleistungen zu erbringen.

Solche Vereinbarungen können beiden Seiten Vorteile bringen: Die ältere Person bleibt in vertrauter Umgebung, die betreuende Person erhält langfristige Planungssicherheit. Damit das gelingt, ist es jedoch wichtig, von Anfang an klare Regeln zu vereinbaren.

Immobilie gegen Pflege übertragen: Was gehört in den Vertrag?

Wer eine Immobilie als Gegenleistung für Pflegeleistungen übertragen möchte, sollte genau festlegen, was die Betreuung umfasst. Dazu gehört, wie oft die Pflegeperson Hilfeleistungen erbringt, welche Aufgaben dazugehören und wer die Pflegeperson im Krankheitsfall oder bei Urlaub ersetzt.

Zudem sollten beide Seiten vorab prüfen, ob die gewünschte Art der Pflege überhaupt auf Dauer zu leisten ist. Sinnvoll ist es in jedem Fall, eine Ausstiegsklausel in den Vertrag aufzunehmen. Sie regelt zum Beispiel, dass die Immobilie wieder zurückübertragen werden kann, wenn die vereinbarten Leistungen dauerhaft nicht erbracht werden. Auch Schadenersatz kann für solche Fälle vereinbart werden.

Andersherum empfiehlt es sich, das entschädigungslose Ruhen der Pflegeverpflichtung zu vereinbaren, sobald eine bestimmte Pflegestufe erreicht ist. Das schützt auch vor möglichen Forderungen des Sozialamts, falls die pflegebedürftige Person nicht alleine für die Kosten der dann folgenden professionellen Pflege aufkommen kann. Ohne eine solche Vereinbarung könnte das Sozialamt die beschenkte Person in die Pflicht nehmen, sich finanziell zu beteiligen – und zwar in der Höhe der Pflegeleistung, die ihr erspart geblieben ist.

Typischerweise wird auch ein lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch gesichert, damit die ältere Person unabhängig vom Eigentümerwechsel in ihrem Zuhause bleiben kann. Begleitend können Sie eine Klausel zur sogenannten Ablösung des Wohnrechts in den Vertrag aufnehmen. Das bedeutet, dass die schenkende Person Geld erhält, sobald sie ihr Wohnrecht nicht mehr nutzen kann – etwa weil sie doch in ein Pflegeheim umziehen muss. Es wird dann ermittelt, wie viel das Wohnrecht zum Zeitpunkt des Auszugs noch wert ist.

Wie wertvoll ist Wohnrecht? Das lebenslange Wohnrecht berechnen Finanzbehörden mit dieser Formel: Jahresmiete x Kapitalwertfaktor = Wert des Wohnrechts. Die Jahresmiete darf dabei nicht höher sein als der Immobilienwert geteilt durch 18,6. Welcher Kapitalwertfaktor gilt, richtet sich nach den Vorgaben des Bundesfinanzministeriums. Im Jahr 2025 hat ein 70-jähriger Mann zum Beispiel noch eine Lebenserwartung von 14,01 Jahren. Daraus ergibt sich ein Kapitalwertfaktor von 9,858. Bei einer angenommenen Jahresmiete von 12.000 Euro würde das Wohnrecht also noch 118.296 Euro wert sein.

Muss die Übertragung beurkundet werden?

Ja, eine Übertragungsvereinbarung muss notariell beurkundet werden, um rechtlich wirksam zu sein. Die Hausüberschreibung wird zudem im Grundbuch festgehalten. Lesen Sie hier, was ein Grundbucheintrag kostet.

Welche Alternativen gibt es?