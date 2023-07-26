t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberImmobilienMieten

Wohngeld: Einkommensgrenzen | Tabelle zeigt, wann Sie Anspruch haben

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger

Zuschuss zur Miete
Bekommen Sie Wohngeld? Diese Tabelle gibt erste Anhaltspunkte

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
Aktualisiert am 05.11.2025 - 10:21 UhrLesedauer: 2 Min.
Mietwohnungen in Düsseldorf: Der Staat unterstützt ärmere Haushalte mit Wohngeld.Vergrößern des Bildes
Mietwohnungen in Düsseldorf: Der Staat unterstützt ärmere Haushalte mit Wohngeld. (Quelle: IMAGO/Michael Gstettenbauer)
News folgen

Wohnen ist teuer – zu teuer für manche. Einkommensschwache Mieter und Eigentümer können daher Wohngeld beantragen. Doch ab wann eigentlich?

Ob zur Miete oder in der selbst genutzten Immobilie: Die Wohnkosten sind in Deutschland vielerorts hoch. Wer nur wenig verdient, kann da schnell Probleme bekommen. Doch der Staat hilft unter bestimmten Voraussetzungen mit Wohngeld. Wir zeigen, ab wann Sie es beziehen können.

Ab wann bekommt man Wohngeld?

Wohngeld bekommen Mieter, wenn ihr monatliches Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt. Wie hoch die ausfällt, hängt neben Ihren Einkünften von der Höhe der Miete und der Anzahl der Haushaltsmitglieder ab.

Das Wohngeldgesetz sieht sieben Mietstufen vor (§ 12 WoGG). Das bedeutet, dass nicht unbedingt Ihre tatsächliche Miete berücksichtigt wird, sondern maximal die Obergrenze, die Ihre Mietstufe vorsieht. Grundsätzlich gilt: Je höher die Stufe, in die Sie eingeteilt werden, desto höher ist auch die Miete, die für die Wohngeldberechnung herangezogen wird.

Video | Bürger verraten, wie viel Miete sie zahlen
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Einkommensgrenze für Wohngeld berechnen

Ausgangspunkt ist Ihr Bruttoeinkommen. Davon werden neben den Wohnkosten aber noch verschiedene Freibeträge und Pauschalen abgezogen. Wer beispielsweise Pflichtbeiträge in die Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung einzahlt sowie Einkommensteuer entrichten muss, dessen Einkommen reduziert sich bei der Wohngeldberechnung pauschal um 30 Prozent.

Am besten nutzen Sie den Wohngeldrechner des Bauministeriums, um herauszufinden, ob Sie wohngeldberechtigt sind und wenn ja, wie viel Sie voraussichtlich bekommen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen ersten Überblick. Sie zeigt die aktuellen Einkommensobergrenzen für Wohngeld (nach Abzug der Freigrenzen und Pauschalen etwa für Steuer und Sozialversicherung, Stand: 2025).

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Ab wann fließt das Wohngeld?

Liegt Ihr Einkommen unter der Grenze, können Sie Wohngeld beantragen. Das gilt auch für Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen, sowie für Bewohner eines Pflegeheims, die keine anderen Sozialleistungen beziehen. Keinen Anspruch auf Wohngeld haben hingegen Bezieher von Sozialhilfe, Bürgergeld oder Bafög, da die Wohnkosten bereits in diesen Leistungen eingepreist sind.

Erfüllen Sie alle Voraussetzungen, können Sie das Wohngeld in der Regel ab dem Monat beziehen, in dem Sie den Antrag gestellt haben. Ein rückwirkender Bezug ist nur möglich, wenn Sie zunächst Bürgergeld oder Grundsicherung beantragt, diese Leistung aber nicht bekommen haben. Lesen Sie hier, welche Unterlagen Sie für den Wohngeldantrag benötigen.

Verwendete Quellen
  • verbraucherzentrale.de: "Wohngeld: Wer es bekommt und wie Sie es beantragen"
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Immobilien & Wohnen A bis Z

Eigentum

Miete

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom