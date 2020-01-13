Wohngeldrechner nutzen

Wie viel Sie möglicherweise bekommen, können Sie mit dem Wohngeldrechner des Bauministeriums herausfinden. Noch ausführlicher ist der Stadtentwicklungsrechner in Berlin, mit dem Sie Berechnungen für alle Bundesländer durchführen können.

Wie viel Einkommen darf ich beziehen, um Wohngeld zu bekommen?

Auch das hängt von der jeweiligen Mietstufe ab, in die Sie einsortiert werden, sowie der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuellen Einkommensobergrenzen (nach Abzug der Freigrenzen und Pauschalen etwa für Steuer und Sozialversicherung, Stand: 2025). Mehr dazu siehe unterhalb der Tabelle.

Bei der Ermittlung des Einkommens können pauschal 10, 20 oder 30 Prozent für Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden – je nachdem, was Sie entrichten.

Den pauschalen Abzug von 10 Prozent erhalten Sie, wenn:

Sie Einkommenssteuer entrichten, aber keine Sozialabgaben.

Sie Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung oder zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten, aber keine Einkommenssteuer zahlen.

Den pauschalen Abzug von 20 Prozent erhalten Sie, wenn:

Sie Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung und zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten, aber keine Einkommenssteuer.

Den pauschalen Abzug von 30 Prozent erhalten Sie, wenn:

Sie Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung, zur Kranken- und Pflegeversicherung und Einkommenssteuer entrichten.

Wo kann ich Wohngeld beantragen?

Wohngeld gibt es nach § 22 WoGG nur auf Antrag. Das Geld wird in der Regel ab dem Monat gewährt, in dem Sie den Antrag stellen. Rückwirkend können Sie den Mietzuschuss nicht bekommen. Ausnahme: Sie haben zunächst Bürgergeld oder Grundsicherung beantragt, diese Leistung aber nicht bekommen.

In diesem Fall fließt das Wohngeld mit dem Monat der Antragstellung auf diese Leistungen, wenn Sie es innerhalb von vier Wochen nach der Absage beantragen. Den Antrag auf Wohngeld stellen Sie bei der zuständigen Wohngeldbehörde der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung.

Vereinbaren Sie dazu am besten einen Termin beim Wohngeldamt, um den Antrag persönlich abzugeben. Das kann die Bearbeitung beschleunigen, da der Sachbearbeiter Sie direkt auf fehlende Angaben oder Unterlagen hinweisen kann. In der Regel beträgt die Bearbeitungsdauer zwischen drei und sechs Wochen.

In der Regel fließt der staatliche Zuschuss zwölf Monate lang (während der Corona-Pandemie zum Teil auch 18 Monate). Anschließend müssen Sie das Wohngeld neu beantragen. Tun Sie das am besten etwa zwei Monate vor dem Ende des Bewilligungszeitraums, damit Ihr Antrag rechtzeitig geprüft werden kann und Sie das Geld ohne Unterbrechung erhalten.