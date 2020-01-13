Wie viel Einkommen darf ich beziehen, um Wohngeld zu bekommen?

Auch das hängt von der jeweiligen Mietstufe ab, in die Sie einsortiert werden, sowie der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuellen Einkommensobergrenzen (nach Abzug der Freigrenzen und Pauschalen etwa für Steuer und Sozialversicherung, Stand: 2025). Mehr dazu siehe unterhalb der Tabelle.

Loading... Embed

Bei der Ermittlung des Einkommens können pauschal 10, 20 oder 30 Prozent für Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden – je nachdem, was Sie entrichten.

Den pauschalen Abzug von 10 Prozent erhalten Sie, wenn:

Sie Einkommensteuer entrichten, aber keine Sozialabgaben.

Sie Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung oder zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten, aber keine Einkommensteuer zahlen.

Den pauschalen Abzug von 20 Prozent erhalten Sie, wenn:

Sie Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung und zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten, aber keine Einkommensteuer.

Den pauschalen Abzug von 30 Prozent erhalten Sie, wenn:

Sie Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung, zur Kranken- und Pflegeversicherung und Einkommensteuer entrichten.

Wo kann ich Wohngeld beantragen?

Wohngeld gibt es nach § 22 WoGG nur auf Antrag. Das Geld wird in der Regel ab dem Monat gewährt, in dem Sie den Antrag stellen. Rückwirkend können Sie den Mietzuschuss nicht bekommen. Ausnahme: Sie haben zunächst Bürgergeld oder Grundsicherung beantragt, diese Leistung aber nicht bekommen.

In diesem Fall fließt das Wohngeld mit dem Monat der Antragstellung auf diese Leistungen, wenn Sie es innerhalb von vier Wochen nach der Absage beantragen. Den Antrag auf Wohngeld stellen Sie bei der zuständigen Wohngeldbehörde der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung.

Vereinbaren Sie dazu am besten einen Termin beim Wohngeldamt, um den Antrag persönlich abzugeben. Das kann die Bearbeitung beschleunigen, da der Sachbearbeiter Sie direkt auf fehlende Angaben oder Unterlagen hinweisen kann. In der Regel beträgt die Bearbeitungsdauer zwischen drei und sechs Wochen.

In der Regel fließt der staatliche Zuschuss zwölf Monate lang (während der Corona-Pandemie zum Teil auch 18 Monate). Anschließend müssen Sie das Wohngeld neu beantragen. Tun Sie das am besten etwa zwei Monate vor dem Ende des Bewilligungszeitraums, damit Ihr Antrag rechtzeitig geprüft werden kann und Sie das Geld ohne Unterbrechung erhalten.

Tipp: Benötigt das Wohngeldamt länger als acht Wochen, um einen Bewilligungsbescheid auszustellen, können Sie einen Vorschuss auf das Ihnen zustehende Wohngeld bekommen.

Sollten Sie umziehen – egal, ob in eine andere Stadt oder nur in eine andere Wohnung –, müssen Sie einen neuen Erstantrag auf Wohngeld stellen.

Sinkt die Anzahl der Haushaltsmitglieder, verringert sich die Miete um mehr als 15 Prozent oder steigt Ihr Einkommen um mehr als 15 Prozent, sind Sie verpflichtet, das der Wohngeldbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Andersherum sollten Sie einen Erhöhungsantrag stellen, wenn mehr Menschen in Ihrem Haushalt leben, die Miete um mehr als 15 Prozent steigt oder Ihr Einkommen um mehr als 15 Prozent sinkt.