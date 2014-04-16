Pflichten und Fristen So lange sollten Sie Kontoauszüge aufbewahren

Aktualisiert am 25.10.2025

Gedruckte Kontoauszüge (Symbolbild): Die Dokumente gelten auch als Nachweis für geleistete Zahlungen. (Quelle: photothek/imago-images-bilder)

In vielen Haushalten stapeln sich die Kontoauszüge. Doch sind Sie überhaupt verpflichtet, sie aufzuheben? Oder dürfen Sie sie regelmäßig aussortieren?

Wer Ordnung hält, ist klar im Vorteil – das gilt bei der Suche nach Autoschlüssel oder Handy genauso wie bei wichtigen Unterlagen. Spätestens wenn das Finanzamt nachfragt, dürften Sie froh sein, wenn der passende Kontoauszug griffbereit ist.

Doch erleichtert es Ihnen nur das Leben, wenn Sie die Dokumente aufbewahren, oder sind Sie dazu sogar gesetzlich verpflichtet? Was können Sie getrost aussortieren? Unser Überblick liefert die Antworten.

Muss ich Kontoauszüge aufbewahren?

Generell gilt: Als Privatperson sind Sie nicht verpflichtet, Kontoauszüge aufzubewahren. Es gibt aber Ausnahmen.

Belege für Dienstleistungen

Dazu gehören die Zahlungsbelege für Dienstleistungen von Handwerkern, Gärtnern oder Haushaltshilfen, die Sie von der Steuer absetzen wollen. Denn das Finanzamt möchte bei Bedarf prüfen können, ob der Betrag korrekt war, den Sie in der Steuererklärung angeführt haben, oder ob die beauftragte Firma die Umsatzsteuer richtig angegeben hat.

Vielverdiener

Auch Vielverdiener müssen Kontoauszüge aufheben. Als solcher gelten Sie, wenn Sie im Jahr Einkünfte von mehr als 500.000 Euro aus nichtselbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung oder sonstigen Einnahmen haben.

Selbstständige

Sind Sie Unternehmer und zur Buchhaltung verpflichtet, gilt für die Auszüge Ihrer Geschäftskonten ebenfalls eine Aufbewahrungspflicht.

Aber ob gesetzlich vorgeschrieben oder nicht – sinnvoll ist das Aufheben von Kontoauszügen für jeden. Denn sollte es Streit geben, können Sie damit nachweisen, dass Sie eine Zahlung tatsächlich geleistet haben.

Wie lange sollte ich Kontoauszüge aufheben?

Für Privatpersonen empfehlen Experten, Kontoauszüge für mindestens drei Jahre aufzuheben – dann läuft die gesetzliche Verjährungsfrist ab. So können Sie erbrachte oder erhaltene Zahlungen belegen.

Wenn Sie Handwerkerrechnungen von der Steuer abgesetzt haben, verlangt das Finanzamt, dass Sie die Zahlungsbelege zwei Jahre lang aufbewahren. Bei haushaltsnahen Dienstleistungen wie Gartenarbeit oder Reinigungsarbeiten müssen Sie die entsprechenden Kontoauszüge mindestens so lange aufheben, bis Sie Ihren Steuerbescheid erhalten haben und die Einspruchsfrist abgelaufen ist.

Bis zu fünf Jahre müssen Sie Kontoauszüge aufbewahren, wenn Sie sich dazu entscheiden, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. So können Sie nachweisen, wann und in welcher Höhe Sie Geld überwiesen haben.