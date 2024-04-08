t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberKonto, Kredit & Co.

Krankengeld pfänden: Ist das möglich? Das müssen Sie wissen

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoKennedy-Enkel verspottet Melania Trump
TextMoskau schickt Ukraine 1.000 Leichen
TextNach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi
TextSenior fährt zweijährigen Jungen tot
TextHass gegen Käsefirma: Designerin spricht

Bei längerem Arbeitsausfall
Ist Krankengeld pfändbar? Das müssen Sie wissen

t-online, Rene Petzold
Aktualisiert am 19.08.2025 - 15:49 UhrLesedauer: 2 Min.
Mann mit Gipsfuß versucht aufzustehenVergrößern des Bildes
Gebrochener Fuß: Bei schwererer Krankheit kann der Genesungsprozess einiges an Zeit und Geld kosten. (Quelle: Tom Merton)
News folgen

Krankheit schützt vor Schulden nicht. Ob Krankengeld pfändbar ist, hängt von der Höhe ab. Mit einem P-Konto schützen Sie Ihren monatlichen Freibetrag.

Als Entgeltersatzleistung zählt Krankengeld zu den laufenden Geldleistungen. Wenn für Ihr Konto ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (PfÜB) vorliegt, sind sowohl das Guthaben auf Ihrem Konto als auch alle Geldeingänge pfändbar. Wenn Sie Schulden haben und bisherige Mahnverfahren erfolglos waren, wird der PfÜB auf Antrag vom Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zum Zwecke der Zwangsvollstreckung Ihres Kontos erlassen.

Volle Pfändung von Krankengeld ohne P-Konto möglich

Liegt kein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) vor, ist Ihr Krankengeld in voller Höhe pfändbar. Sobald die Bank den PfÜB als Drittschuldner erhält, sperrt sie Ihr Konto und räumt Ihnen eine Frist von einem Monat ein. Innerhalb dieses Monats bleibt Ihr Geld zwar auf dem Konto, Sie haben jedoch keinen Zugriff darauf.

Wandeln Sie Ihr Girokonto in ein P-Konto um, dürfen Sie über Ihr Guthaben im Rahmen der Pfändungsfreigrenze wieder verfügen. Verzichten Sie auf die Umwandlung, fließt das Geld nach Ablauf der Zeit an Ihren Gläubiger. Erfahren Sie hier alles über die Vor- und Nachteile eines P-Kontos.

So umgehen Verbraucher die Schuldenfalle

Manche Händler bieten Kunden an, ihren Kauf mit einem Kredit zu finanzieren.Nicht nur die Auswahl an Digitalkameras ist groß: Manche Händler bieten die passende Finanzierung gleich mit an.+2

Unpfändbarer Anteil von Krankengeld

Mit einem P-Konto haben Sie Anspruch auf Nutzung Ihres monatlichen Freibetrags. Die Höhe richtet sich nach Ihrem Familienstand. So gilt seit 1. Juli 2025 ein Betrag von 1.560 Euro. Dieser kann durch verschiedene Umstände wie bestehende Unterhaltspflichten weiter steigen.

Krankengeld-Nachzahlung erhalten – sie ist pfändbar

Ab einer Krankheitsdauer von mehr als sechs Wochen haben Sie Anspruch auf Krankengeld. Dieses zahlt die Krankenkasse nach Bewilligung in der Regel rückwirkend. Voraussetzung ist eine lückenlose ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Geht das Krankengeld auf Ihrem Konto ein, ist es ohne besonderen Schutz grundsätzlich pfändbar. Verfügen Sie über ein Pfändungsschutzkonto, bleibt Ihnen der gesetzliche Freibetrag automatisch erhalten. Eine Auszahlung des gesamten Krankengeldes "am Konto vorbei" ist nicht möglich.

Direkt beim Arbeitgeber pfänden – bei Krankengeld nicht möglich

Bei einer normalen Lohnpfändung überweist Ihr Arbeitgeber den pfändbaren Teil des Gehalts direkt an den Gläubiger. Anders beim Krankengeld: Dieses kommt von der Krankenkasse. Damit der Gläubiger hier direkt Geld erhält, braucht er einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, der an die Krankenkasse geschickt wird. Ihr Freibetrag ist auch hier geschützt: Die Krankenkasse darf nur den Teil des Krankengeldes abführen, der oberhalb der Pfändungsfreigrenze liegt. Alles darunter bleibt bei Ihnen.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherchen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
P-Konto: Ratgeber & Infos
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom