Ein altes Sparbuch kann schonmal unverhofft auftauchen. Lässt sich das Guthaben auch nach Jahren noch auszahlen? Das sollten Sie wissen.

Bei Wohnungsauflösungen tauchen immer mal wieder alte Sparbücher auf. Oft sind diese nicht entwertet und weisen sogar ein gutes Plus auf. Dabei verfällt das Guthaben nicht. Es müssen sogar noch die Zinsen nachgetragen werden. Wir erklären, wie Sie sich das Geld auch nach Jahren noch auszahlen lassen können.

Ist das Sparbuch verjährt?

Die Verjährungsfrist beginnt immer erst mit der Kündigung des Sparbuches. Die Bank ist daher verpflichtet, das Sparguthaben auszuzahlen, und kann nicht behaupten, Ihr Anspruch sei inzwischen verjährt. Sie können das alte Sparbuch auch Jahrzehnte nach der letzten Eintragung noch auflösen und sich auszahlen lassen.

Wie löse ich das Sparbuch auf?

Sie haben ein altes Sparbuch gefunden. Was ist jetzt zu tun? In der Regel zahlen die meisten Banken aus, wenn Sie nachweisen können, dass Sie der gesetzliche Berechtigte sind. Folgende Punkte sollten Sie aber beachten:

Wenden Sie sich zuerst an die Bank oder Sparkasse, die das Sparbuch ausgestellt hat, und bitten Sie dort um Auszahlung .

. Die Bank ist dazu berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Legitimierung zu verlangen. Nehmen Sie also zu dem Termin einen Personalausweis mit.

zu verlangen. Nehmen Sie also zu dem Termin einen Personalausweis mit. Wenn das gefundene Sparbuch einem Verstorbenen gehört hat, so kann die Bank einen Nachweis wie beispielsweise einen Erbschein fordern, der beweist, dass Sie erbberechtigt sind.

Nehmen Sie eventuell einen Zeugen mit und geben Sie das Sparbuch nicht aus der Hand. Lassen Sie das Buch auf keinen Fall bei der Bank, denn die Bank ist nur gegen Vorlage des Originaldokumentes zur Auszahlung verpflichtet.

und geben Sie das Sparbuch nicht aus der Hand. Lassen Sie das Buch auf keinen Fall bei der Bank, denn die Bank ist nur gegen Vorlage des Originaldokumentes zur Auszahlung verpflichtet. Weigert sich die Bank, auszuzahlen, fordern Sie sie schriftlich auf, das Sparbuch aufzulösen und auszuzahlen. Setzen Sie der Bank eine Frist .

. Nehmen Sie zusätzlich auch Kontakt zu den Ombudsleuten des Bankenverbands auf, wenn sich die Bank standhaft weigert, auszuzahlen. Lässt sich der Streit nicht gütlich beilegen, bleibt nur noch der Gang zum Anwalt.

Achtung: Banken behaupten gerne, dass das entsprechende Guthaben längst ausgezahlt sei. Entsprechende Unterlagen können aber meist nicht vorgezeigt werden. Oft wird auch das Argument der Verjährung herangezogen und erklärt, der Anspruch sei verwirkt. Das stimmt jedoch nicht.

Welche Regelung gibt es für Sparbücher in D-Mark, DDR-Mark oder Reichsmark?

Ist das Sparbuch noch in D-Mark geführt, wird das Guthaben in Euro umgerechnet. Hier gilt der offizielle Umrechnungskurs von 1,95583. Das heißt, 1,95583 D-Mark entsprechen einem Euro.

Wenn ein Sparbuch allerdings noch ein Guthaben in DDR-Mark aufweist, ist es leider wertlos. Alle Umtauschfristen sind inzwischen ausgelaufen. Auch Sparbücher mit einem Guthaben in Reichsmark haben nur noch historischen Wert. Ausgezahlt werden sie nicht mehr.

Gibt es noch Zinsen auf das Guthaben?

Bei einem alten Sparbuch werden sämtliche Zinsen seit der letzten Kontobewegung nachgetragen. Das gilt auch für ein Sparbuch mit einem Guthaben in D-Mark. Im Laufe der Jahre kann da eine Menge Geld zusammenkommen. Wie man das ermittelt, zeigt folgende Berechnung:

Sie haben beispielsweise 2023 ein Sparbuch gefunden, auf dem sich 5.000 D-Mark Guthaben befinden. Der letzte Eintrag war 1997, also vor 26 Jahren. Nach dem offiziellen Umrechnungskurs von 1,95583 wären also 5.000 D-Mark heute 2.556,46 Euro wert.