t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberKonto, Kredit & Co.

Altes Sparbuch gefunden: So lösen Sie es auf und erhalten Guthaben

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBusunternehmen insolvent – Ausfälle
TextChaos an polnischer Grenze
TextUmfrage: bitterer Rückschlag für Koalition
TextRussland bebt – Tsunami-Alarm
TextSorge um Nora Tschirner

Geldanlage Sparbuch
Altes Sparbuch gefunden: So lösen Sie es auf

Von t-online, ink
Aktualisiert am 13.09.2025 - 11:27 UhrLesedauer: 3 Min.
Altes Sparbuch kann noch ausgezahlt werden.Vergrößern des Bildes
Altes Sparbuch kann noch ausgezahlt werden. (Quelle: www.imago-images.de )
News folgen

Ein altes Sparbuch kann schonmal unverhofft auftauchen. Lässt sich das Guthaben auch nach Jahren noch auszahlen? Das sollten Sie wissen.

Bei Wohnungsauflösungen tauchen immer mal wieder alte Sparbücher auf. Oft sind diese nicht entwertet und weisen sogar ein gutes Plus auf. Dabei verfällt das Guthaben nicht. Es müssen sogar noch die Zinsen nachgetragen werden. Wir erklären, wie Sie sich das Geld auch nach Jahren noch auszahlen lassen können.

Ist das Sparbuch verjährt?

Die Verjährungsfrist beginnt immer erst mit der Kündigung des Sparbuches. Die Bank ist daher verpflichtet, das Sparguthaben auszuzahlen, und kann nicht behaupten, Ihr Anspruch sei inzwischen verjährt. Sie können das alte Sparbuch auch Jahrzehnte nach der letzten Eintragung noch auflösen und sich auszahlen lassen.

Wie löse ich das Sparbuch auf?

Sie haben ein altes Sparbuch gefunden. Was ist jetzt zu tun? In der Regel zahlen die meisten Banken aus, wenn Sie nachweisen können, dass Sie der gesetzliche Berechtigte sind. Folgende Punkte sollten Sie aber beachten:

  • Wenden Sie sich zuerst an die Bank oder Sparkasse, die das Sparbuch ausgestellt hat, und bitten Sie dort um Auszahlung.
  • Die Bank ist dazu berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Legitimierung zu verlangen. Nehmen Sie also zu dem Termin einen Personalausweis mit.
  • Wenn das gefundene Sparbuch einem Verstorbenen gehört hat, so kann die Bank einen Nachweis wie beispielsweise einen Erbschein fordern, der beweist, dass Sie erbberechtigt sind.
  • Nehmen Sie eventuell einen Zeugen mit und geben Sie das Sparbuch nicht aus der Hand. Lassen Sie das Buch auf keinen Fall bei der Bank, denn die Bank ist nur gegen Vorlage des Originaldokumentes zur Auszahlung verpflichtet.
  • Weigert sich die Bank, auszuzahlen, fordern Sie sie schriftlich auf, das Sparbuch aufzulösen und auszuzahlen. Setzen Sie der Bank eine Frist.
  • Nehmen Sie zusätzlich auch Kontakt zu den Ombudsleuten des Bankenverbands auf, wenn sich die Bank standhaft weigert, auszuzahlen. Lässt sich der Streit nicht gütlich beilegen, bleibt nur noch der Gang zum Anwalt.
ANZEIGE
Hier finden Sie das Buch "Die Inflation 1923" auf Amazon.
Hier finden Sie das Buch "Die Inflation 1923" auf Amazon.

Achtung: Banken behaupten gerne, dass das entsprechende Guthaben längst ausgezahlt sei. Entsprechende Unterlagen können aber meist nicht vorgezeigt werden. Oft wird auch das Argument der Verjährung herangezogen und erklärt, der Anspruch sei verwirkt. Das stimmt jedoch nicht.

Welche Regelung gibt es für Sparbücher in D-Mark, DDR-Mark oder Reichsmark?

Ist das Sparbuch noch in D-Mark geführt, wird das Guthaben in Euro umgerechnet. Hier gilt der offizielle Umrechnungskurs von 1,95583. Das heißt, 1,95583 D-Mark entsprechen einem Euro.

Wenn ein Sparbuch allerdings noch ein Guthaben in DDR-Mark aufweist, ist es leider wertlos. Alle Umtauschfristen sind inzwischen ausgelaufen. Auch Sparbücher mit einem Guthaben in Reichsmark haben nur noch historischen Wert. Ausgezahlt werden sie nicht mehr.

Gibt es noch Zinsen auf das Guthaben?

Bei einem alten Sparbuch werden sämtliche Zinsen seit der letzten Kontobewegung nachgetragen. Das gilt auch für ein Sparbuch mit einem Guthaben in D-Mark. Im Laufe der Jahre kann da eine Menge Geld zusammenkommen. Wie man das ermittelt, zeigt folgende Berechnung:

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Sie haben beispielsweise 2023 ein Sparbuch gefunden, auf dem sich 5.000 D-Mark Guthaben befinden. Der letzte Eintrag war 1997, also vor 26 Jahren. Nach dem offiziellen Umrechnungskurs von 1,95583 wären also 5.000 D-Mark heute 2.556,46 Euro wert.

Bei einer durchschnittlichen Sparbuchverzinsung erhalten Sie dann zuzüglich der Zinsen in Höhe von rund 1.100 Euro circa 3.600 Euro ausgezahlt.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankZins
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom