t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberKonto, Kredit & Co.

Empfängerüberprüfung: Diese neue Regel gilt ab dem 9. Oktober

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRentenkasse erinnert an Frist für Rentner
TextThronwechsel in deutschem Nachbarland
TextPilawa und Klöckner: Erster großer Auftritt
TextKampfjet erhält Abzeichen für Abschuss
TextAbschiedsschmerz bei "Rosenheim Cops"

Neue Richtlinien ab 9. Oktober
Wer diesen Fehler macht, kann sein Geld verlieren

Von t-online, wal
Aktualisiert am 03.10.2025 - 12:45 UhrLesedauer: 2 Min.
Ab dem 9. Oktober muss bei Überweisungen noch etwas besser aufgepasst werden: Ein Ampelsystem soll helfen (Symbolbild).Vergrößern des Bildes
Ab dem 9. Oktober muss bei Überweisungen noch etwas besser aufgepasst werden: Ein Ampelsystem soll helfen (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/R. Rebmann)
News folgen

Im Oktober wird die sogenannte Empfängerüberprüfung in der gesamten EU eingeführt. Diese muss auch bei analogen Überweisungen erfolgen.

Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, war es bisher aber nicht: Ab 9. Oktober muss bei allen Banküberweisungen der Name des Empfängers mit der zugehörigen IBAN abgeglichen werden. Bei jeder Überweisung muss die Bank dann prüfen, ob die eingegebenen Daten richtig sind, und zeigt das Ergebnis in Form von Ampelfarben an.

Loading...

Stimmen die Daten nicht überein, können Sie trotzdem die Überweisung durchführen – müssen aber das Risiko in Kauf nehmen, dass Ihr Geld möglicherweise an die falsche Person geht und dann weg ist. Wie der Bankenverband mitteilt, soll die Empfängerüberprüfung dabei helfen, Betrug im Zahlungsverkehr zu bekämpfen.

Neue Ampelfarben bei der Überweisung

Bei der Empfängerüberprüfung im Onlinebanking wird nach der Eingabe des Namens und der IBAN eine Farbe angezeigt. Diese haben dann folgende Bedeutung:

  • Grün: Die Angaben stimmen überein ("Match").
  • Gelb: Die Angaben stimmen nahezu überein – der richtige Name wird dann als Vorschlag angezeigt ("Close Match").
  • Rot: Die Angaben stimmen nicht überein ("No Match").

Es gibt auch die Option, dass die Prüfung nicht möglich war. Das geschieht zum Beispiel, wenn es technische Probleme beim Datenabruf gab. Bei manchen Banken sollen statt der Farben Emojis zum Einsatz kommen.

Keine Panik bei Tippfehlern in der Überweisung

Die Berliner Sparkasse nennt Beispiele, wie die Empfängerprüfung in verschiedenen Fällen aussehen kann und welches Ergebnis Sie dann erwarten können:

Eingegebener NameName in der DatenbankAntwort bei der Überprüfung
Max MustermannMax MustermannGrün
Max MustermannMax Maximilian MustermannGrün
Max MustermanMax MustermannGelb (kleiner Tippfehler)
M. MustermannMax MustermannGelb
MustermannMax MustermannGelb
Maria MustermannMax MustermannRot
Pizzeria Don FrancescoMax MustermannRot

Wenn die Ampel auf "Rot" steht, dann müssen Sie entscheiden, ob Sie die Überweisung trotzdem tätigen wollen oder nicht. In diesem Fall können Sie zum Beispiel mit dem Empfänger noch einmal Rücksprache halten, ob die Daten korrekt sind.

Papierüberweisungen sollten am Schalter geprüft werden

Die Empfängerprüfung wird nicht nur beim Onlinebanking gemacht, sondern auch, wenn Sie in der Filiale eine Überweisung auf Papier, eine sogenannte beleghafte Überweisung, durchführen. Dazu führt der Kundenbetreuer direkt vor Ort eine Empfängerüberprüfung durch.

Damit dies möglich ist, müssen Kunden ihre Überweisung während der Banköffnungszeiten aufgeben. Bei Überweisungen, die in den Briefkasten der Bank geworfen werden, kann keine automatische Empfängerüberprüfung durchgeführt werden. In diesen Fällen sollten Sie sich an Ihre Bank wenden, um sicherzustellen, dass die Überweisung trotzdem durchgeführt wird.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankEU
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom