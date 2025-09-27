Sechs Prozent weniger Zinsen Darum haben Senioren beim Kredit die Nase vorn

Von t-online , llb 27.09.2025 - 14:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Seniorenpaar bei Kreditberatung (Symbolbild): Rentner profitieren von stabilen Einkommen und günstigen Zinsen. (Quelle: shapecharge)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sicheres Einkommen, niedrige Zinsen: Warum Rentner für Banken besonders attraktive Kreditkunden sind.

Ältere Menschen gelten tendenziell oft als weniger kreditwürdig. Doch dieser Eindruck täuscht: Rentner erhalten Ratenkredite im Durchschnitt sogar zu besseren Konditionen als jüngere Kreditnehmer.

Loading...

Eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt, dass Senioren im August 2025 rund sechs Prozent weniger Zinsen, bezogen auf die gesamte Zinssumme, zahlten als der Durchschnitt aller Kunden. Während der mittlere Zinssatz für alle Kreditabschlüsse bei 6,79 Prozent lag, erhielten Rentner Kredite bereits für durchschnittlich 6,39 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt liegen die Zinsen für Ratenkredite laut Bundesbank sogar bei 8,36 Prozent.

Doch welche Faktoren führen dazu, dass gerade ältere Kreditnehmer von besonders günstigen Angeboten profitieren – und wie können sie diesen Vorteil voll ausschöpfen?

Gründe für den Zinsvorteil

Senioren gelten für Banken als besonders verlässliche Kreditnehmer. "Banken bepreisen mit dem Zinssatz ihr Ausfallrisiko. Die sichere monatliche Rente von Seniorinnen und Senioren macht sie zu attraktiven Kreditkunden", sagt Finanzexperte und Verivox-Chef Oliver Maier. Anders als bei Berufstätigen entfallen im Ruhestand mögliche Einkommensausfälle durch Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit oder Elternzeit.

Diese Berechenbarkeit senkt das Risiko für die Kreditinstitute. Und genau das spiegelt sich in den Konditionen wider. Wer bereits eine gesicherte Rente beziehe, biete den Banken eine konstante Einnahmequelle und müsse deshalb im Durchschnitt weniger Zinsen zahlen als jüngere Kreditnehmer mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, erklärt Maier.

Typische Kreditmerkmale bei Senioren

Ruheständler profitieren von niedrigeren Zinsen und auch ihr Finanzierungsbedarf fällt meist geringer aus. Im Durchschnitt leihen sich ältere Kreditnehmer über Verivox 13.492 Euro und damit rund 20 Prozent weniger als der Gesamtschnitt aller Kunden, der bei 16.220 Euro liegt.

Hinzu kommt, dass Senioren laut der Studie ihre Kredite schneller zurückzahlen. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 62 Monate und liegt damit etwa 3,5 Monate unter der von anderen Kreditnehmern. Kleinere Summen und kürzere Laufzeiten verringerten das Risiko für Banken zusätzlich, was ein weiterer Faktor sei, der die attraktiven Konditionen für ältere Kreditkunden erklärt, so Maier.

Vorteil durch Kreditvergleich

Gerade für ältere Kreditnehmer lohne sich ein gründlicher Blick auf unterschiedliche Angebote, rät der Finanzexperte. Er weist darauf hin, dass viele Rentner gerne bei ihrer Hausbank bleiben, die Vergabekriterien jedoch je nach Institut stark variieren. Ein Kreditvergleich erhöhe daher nicht nur die Chance auf besonders günstige Konditionen, sondern auch auf eine Zusage, so Maier.