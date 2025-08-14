t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberKonto, Kredit & Co.Kontoführung

Bankvollmacht widerrufen: Das müssen Sie beachten

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSänger heizt Trennungsgerüchte an
TextMädchen hatte riesigen Haarball im Magen
TextUSA: "Frankenstein"-Kaninchen gesichtet
TextAlbum-Cover: Swift in der Badewanne
TextSchlechte Nachrichten für DFB-Torwart

Finanzen regeln
Bankvollmacht widerrufen: So geht es

Von t-online, mastr
Aktualisiert am 14.08.2025 - 07:07 UhrLesedauer: 2 Min.
Bankvollmacht: Einer Drittperson Zugriff auf das eigene Konto zu geben, kann unter Umständen sinnvoll sein.Vergrößern des Bildes
Bankvollmacht: Einer Drittperson Zugriff auf das eigene Konto zu geben, kann unter Umständen sinnvoll sein. (Quelle: t-online Mediathek)
News folgen

Wer einer dritten Person eine Bankvollmacht erteilt, kann diese jederzeit auch widerrufen. Doch wie funktioniert das genau? Ein Überblick.

Die Gründe dafür, jemandem eine einmal erteilte Bankvollmacht wieder zu entziehen, können unterschiedlich sein. Vielleicht hat sich das Vertrauensverhältnis geändert. Oder die persönliche Lebenssituation, zum Beispiel nach einer Erbschaft oder einem Umzug, zwingt Menschen zum Handeln.

Loading...

Welche Schritte nötig sind, um die Bankvollmacht zu widerrufen, und worauf man achten sollte, um die Kontrolle über die eigenen Konten zu behalten, lesen Sie in diesem Artikel.

Was genau ist eine Bankvollmacht?

Jede Person mit eigenem Bankkonto kann über dieses grundsätzlich frei verfügen. Sie kann Geld abheben und einzahlen, Kredite aufnehmen oder Überweisungen ausführen. Einer dritten Person ist dies erst einmal nicht gestattet.

In einigen Lebenssituationen (z.B. im Krankheitsfall) kann es jedoch sinnvoll sein, dass eine andere Person über eine Bankvollmacht verfügt, um auf das Konto zugreifen zu können. Diese dritte Person darf in einem festgelegten Rahmen und im Namen der betroffenen Person über das Konto verfügen und Bankgeschäfte tätigen.

So funktioniert der Widerruf der Bankvollmacht

Um die Vollmacht zu widerrufen, sollte man sich an seine Bank wenden. In der Regel reicht ein formloser Antrag, den man per E-Mail, telefonisch, im Online-Banking-Portal oder persönlich am Bankschalter stellen kann. Es ist jedoch ratsam, eine schriftliche Bestätigung der Bank zu verlangen, um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen.

Man braucht für den Widerruf keine Gründe anzugeben und benötigt keine Zustimmung seitens des Bevollmächtigten. Wichtige Hinweise:

  • Auch die bevollmächtigte Person darf jederzeit ohne Angabe von Gründen die Vollmacht widerrufen.
  • Schließt die Bevollmächtigung auch das Online-Banking ein oder kennt die bevollmächtigte Person die Zugangsdaten zu dem Online-Konto, sollte man entsprechend auch die Passwörter und Benutzernamen ändern.
  • Die Bankvollmacht, falls nicht anders geregelt, erlischt nach dem Tod des Kontoinhabers. Möchte man etwa nach dem Tod einem Erben den Zugriff auf das Konto erleichtern, sollte man mit der Bank eine postmortale oder transmortale Vereinbarung treffen.

Man kann einer bevollmächtigten Person auch einen begrenzten Zugriff gewähren. So ist es möglich, eine dritte Person nur im Krankheitsfall oder, wenn ein Unfall Ihre Handlungsmöglichkeiten einschränkt, mit einer Bevollmächtigung auszustatten. Man kann mit der Bank darüber sprechen, zu welchen Bedingungen die Bevollmächtigung in Kraft treten soll und wieder erlöschen soll.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bank
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom