t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberKonto, Kredit & Co.Kontoführung

Kontonummer aus IBAN lesen: So funktioniert es

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTraditionsbrauerei steht vor dem Aus
TextÄnderungen für Rentner im September
TextEurojackpot: Vier deutsche Großgewinner
TextBundesminister bestätigt Beauty-Eingriff
TextEx-Metro-Chef von Flug ausgeschlossen

SEPA-Überweisung
Wie sich die IBAN zusammensetzt und man sich 22 Stellen merkt

Von t-online, cho
Aktualisiert am 30.08.2025 - 07:13 UhrLesedauer: 3 Min.
Eine Banküberweisung auf Papier: Die IBAN hat die Kontonummer ersetzt. Ohne sie läuft bei SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift nichts mehr.Vergrößern des Bildes
Die IBAN hat die Kontonummer ersetzt. Ohne sie läuft bei SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift nichts mehr. (Quelle: McPHOTO/imago-images-bilder)
News folgen

Bei Überweisungen hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Doch es wird einfacher, wenn Sie wissen, wie sich die IBAN zusammensetzt.

Inhaltsverzeichnis

Das SEPA-Verfahren (Single Euro Payments Area) regelt seit Februar 2014 den Zahlungsverkehr innerhalb der Europäischen Union (EU) sowie der Schweiz. Verpflichtend wurde die SEPA-Zahlung im August 2014 für den Geschäftsverkehr und ab Februar 2016 im privaten Zahlungsverkehr. Eine wesentliche Neuerung ist die IBAN (International Bank Account Number), eine Zahlenfolge mit 22 Stellen.

Tipps für mehr Sicherheit beim Mobile Banking

Mobile BankingBetriebssystem und Apps aktuell halten+6

Aufbau einer IBAN in Deutschland

Die IBAN besteht aus bekannten Bankdaten. Sie setzt sich zusammen aus der bisherigen Bankleitzahl und der bisherigen Kontonummer, die jeweils nur um das Länderkennzeichen (für Deutschland DE) und die zweistellige Prüfziffer ergänzt werden.

Vergrößern des Bildes
  • 2-stelliger Ländercode
  • 2-stellige Prüfsumme und Prüfziffer
  • Bis zu 30-stellige Kontoidentifikation (BBAN – Basic Account Number)

In Deutschland hat jede IBAN 22 Stellen. Die IBAN-Kennung wird in Viererblöcken getrennt. Die Länderkennung am Anfang wird immer großgeschrieben. Leere Stellen werden mit einer 0 ausgefüllt, Sonderzeichen gibt es nicht.

IBAN-Bestandteile Bezeichnung Vergabe Beispiel
Ländercode LL 2 Großbuchstaben DE
Prüfziffer PZ 2 Stellen 12
Bankleitzahl BLZ 8 Stellen 12345678
Kontonummer KTO 10 Stellen 12345

Am Anfang steht die Länderkennung, gefolgt von der zweistelligen Prüfnummer. Darauf folgen die Bankleitzahl mit insgesamt acht Stellen und die maximal 10-stellige Kontonummer. Diese steht immer am Ende der IBAN. Ist die Kontonummer kürzer als zehn Stellen, werden die verbleibenden Stellen zwischen der Bankleitzahl und der Kontonummer mit einer 0 aufgefüllt.

Beispiel:
DE12 1234 5678 0000 0123 45

Neu merken müssen sich Verbraucher nur das Länderkennzeichen am Anfang und die darauf folgende Prüfziffer. Die übrigen Zahlen stammen von der bisherigen Kontonummer und der alten Bankleitzahl – nun BIC (Bank Identifier Code) genannt.

BIC: Im Zuge der SEPA-Umstellung wurde die Bankleitzahl durch den BIC – den Business Identifier Code – ersetzt. Alternativ wird dieser auch als Swift-Code bezeichnet. Er beträgt acht Stellen (manchmal auch elf, wenn es eine zusätzliche Filialnummer gibt). Wann Sie den BIC benötigen, lesen Sie hier.

Vergleich der IBAN im DACH-Raum

Die IBAN-Länge unterscheidet sich je Land. So sind es zum Beispiel in Österreich 20 Stellen und in der Schweiz 21 Stellen.

Meistgelesen
Land Ländercode Prüfziffer Bankleitzahl Kontonummer
Deutschland DE 2 Stellen 8 Stellen 10 Stellen
Österreich AT 2 Stellen 5 Stellen 11 Stellen
Schweiz CH 2 Stellen 5 Stellen 12 Stellen

Übrigens: Die IBAN ohne Länderkennzeichen und ohne die zweistellige Prüfsumme wird auch BBAN (Basic Bank Account Number) genannt.

IBAN-Aufbau in den SEPA-Ländern

Land Länge der IBAN IBAN-Format
Belgien 16 BEpp bbbk kkkk kkkk
Bulgarien 22 BGpp bbbb ssss ddkk kkkk kk
Dänemark 18 DKpp bbbb kkkk kkkk kk
Deutschland 22 DEpp bbbb bbbb kkkk kkkk kk
Estland 20 EEpp bbkk kkkk kkkk kkkK
Finnland 18 FIpp bbbb bbkk kkkk kK
Frankreich 27 FRpp bbbb bsss sskk kkkk kkkk kKK
Griechenland 27 GRpp bbb bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
Irland 22 IEpp bbbb ssss sskk kkkk kk
Island 26 ISpp bbbb kkkk kkkk XXXX XXXX XX
Italien 27 ITpp Pbbb bbss sssk kkkk kkkk kkk
Kroatien 21 HRpp bbbb bbbk kkkk kkkk k
Lettland 21 LVpp bbbb kkkk kkkk kkkk k
Liechtenstein 21 LIpp bbbb bkkk kkkk kkkk k
Litauen 20 LTpp bbbb bkkk kkkk kkkk
Luxemburg 20 LUpp bbbk kkkk kkkk kkkk
Malta 31 MTpp bbbb ssss sskk kkkk kkkk kkkk kkk
Monaco 27 MCpp bbbb bsss sskk kkkk kkkk kKK
Niederlande 18 NLpp bbbb kkkk kkkk kk
Norwegen 15 NOpp bbbb kkkk kkk
Österreich 20 ATpp bbbb bkkk kkkk kkkk
Polen 28 PLpp bbbb bbbK kkkk kkkk kkkk kkkk
Portugal 25 PTpp bbbb bbbb kkkk kkkk kkkKK
Rumänien 24 ROpp bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
San Marino 27 SMpp Kbbb bbss sssk kkkk kkkk kkk
Schweden 24 SEpp bbbk kkkk kkkk kkkk kkkk
Schweiz 21 CHpp bbbb bkkk kkkk kkkk k
Slowakei 24 SKpp bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
Slowenien 19 SIpp bbbb bkkk kkkk kKK
Spanien 24 ESpp bbbb ssss PPkk kkkk kkkk
Tschechische Republik 24 CZpp bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
Ungarn 28 HUpp bbbb bbbk kkkk kkkk kkkk kkkk
Vereinigtes Königreich 22 GBpp bbbb ssss sskk kkkk kk
Zypern 28 CYpp bbbs sssss kkkk kkkk kkkk kkkk

So lesen Sie die Tabelle:

DE, AT, CH = 2-stelliger Ländercode, Länderkennzeichen
pp = 2-stellige Prüfziffer
b = Bank-Clearing-Nummer (BIC)
k = Kontonummer
s = Branch Code, Nummer der Filiale
K = Kontrollzeichen (Großbuchstabe oder Ziffer)
X = sonstige Funktion

Sofort-Überweisung: So funktioniert das schnelle Bezahlsystem

IBAN-Rechner

Ihre IBAN finden Sie auf der Geldkarte und auf Kontoauszügen, im Online-Banking oft auch unter dem Punkt "Kontoinformationen". Alternativ können Sie auf Rechner zurückgreifen. Verschiedene Seiten bieten diesen Service an – zum Beispiel die Sparkasse oder die Volksbank. Dort geben Sie dann Ihre Bankleitzahl und die Kontonummer ein und der Rechner ermittelt die IBAN für Sie.

Tipps zum Merken der IBAN

Für diejenigen, die keinen Rechner als Hilfsmittel nutzen und sich die Zahlenreihe lieber selber merken wollen, hat Mathematiker Albrecht Beutelspacher ein paar Tipps. "Eine sehr bekannte Methode ist, jeder Ziffer einen Gegenstand zuzuordnen. Also zum Beispiel: Die Eins ist ein Baum, die Zwei ist ein Mülleimer, die Drei ist ein Mensch. Und dann denkt man sich dazu eine Geschichte aus", erläutert Beutelspacher.

Die ginge dann vielleicht so: Da ist ein Mensch, der an einem Mülleimer vorbeiläuft und dann einen Baum sieht. Dann müsse man sich die Geschichte merken und könne darüber die Zahlen herleiten.

Ansonsten gelte das allgemeine Prinzip: "Je blöder die Eselsbrücke ist, desto einfacher kann man sie sich merken", sagt Beutelspacher. So habe er seine frühere Telefonnummer – 4813 – im Gedächtnis behalten.

"Als ersten Schritt habe ich sie in Einheiten zusammengefasst und 'achtundvierzig dreizehn' gesagt", erinnert er sich. Man könne sich lange Zahlenreihen merken, indem man sie in kurze, beherrschbare Blöcke unterteile. Bei "Achtundvierzig dreizehn" habe Beutelspacher dann an das Parfüm "4711" gedacht. Die Eselsbrücke war gefunden.

Aber auch wenn die IBAN, die man sich merken will, keiner bekannten Zahlenreihe ähnelt, weiß der Mathematiker Rat. "Manchen Menschen hilft es, die Zahlen in einem gewissen Rhythmus aufzusagen, sie also mit einer Art Melodie zu unterlegen", so Beutelspacher.

Auch eine optische Unterstützung könne helfen. So könne man sich bei einem PIN-Code das Muster merken, das entsteht, wenn man ihn auf der Tastatur eintippt.

Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort
Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Sollte sich trotz aller Eselsbrücken bei einer Überweisung ein Tippfehler in der IBAN eingeschlichen haben, sollten Sie sich schnellstmöglich an Ihre Bank oder Sparkassen wenden. Lesen Sie hier, was bei falschen Überweisungen für Absender und Zahlungsempfänger zu tun ist.

Aufbau des BIC-Code

Den BIC (Bank Identifier Code) benötigt man für SEPA-Überweisungen weltweit. Für Transaktionen innerhalb Deutschlands reicht hingegen die IBAN. Mit dem BIC werden Banken eindeutig identifiziert. Er wird von SWIFT vergeben, der Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Der BIC besteht aus acht oder elf Stellen und setzt sich so zusammen:

(XXXX)1(XX)2(XX)3(XXX)4

  1. 4-stelliger Bank-Code, den die Bank selbst wählen kann
  2. 2-stelliger Ländercode
  3. 2-stellige Codierung des Ortes
  4. optionale 3-stellige Kennzeichnung der Filiale
Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Sparkassenverband
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankDeutschlandEUSchweiz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom