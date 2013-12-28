SEPA-Überweisung Wie sich die IBAN zusammensetzt und man sich 22 Stellen merkt
Bei Überweisungen hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Doch es wird einfacher, wenn Sie wissen, wie sich die IBAN zusammensetzt.
Das SEPA-Verfahren (Single Euro Payments Area) regelt seit Februar 2014 den Zahlungsverkehr innerhalb der Europäischen Union (EU) sowie der Schweiz. Verpflichtend wurde die SEPA-Zahlung im August 2014 für den Geschäftsverkehr und ab Februar 2016 im privaten Zahlungsverkehr. Eine wesentliche Neuerung ist die IBAN (International Bank Account Number), eine Zahlenfolge mit 22 Stellen.
Aufbau einer IBAN in Deutschland
Die IBAN besteht aus bekannten Bankdaten. Sie setzt sich zusammen aus der bisherigen Bankleitzahl und der bisherigen Kontonummer, die jeweils nur um das Länderkennzeichen (für Deutschland DE) und die zweistellige Prüfziffer ergänzt werden.
- 2-stelliger Ländercode
- 2-stellige Prüfsumme und Prüfziffer
- Bis zu 30-stellige Kontoidentifikation (BBAN – Basic Account Number)
In Deutschland hat jede IBAN 22 Stellen. Die IBAN-Kennung wird in Viererblöcken getrennt. Die Länderkennung am Anfang wird immer großgeschrieben. Leere Stellen werden mit einer 0 ausgefüllt, Sonderzeichen gibt es nicht.
|IBAN-Bestandteile
|Bezeichnung
|Vergabe
|Beispiel
|Ländercode
|LL
|2 Großbuchstaben
|DE
|Prüfziffer
|PZ
|2 Stellen
|12
|Bankleitzahl
|BLZ
|8 Stellen
|12345678
|Kontonummer
|KTO
|10 Stellen
|12345
Am Anfang steht die Länderkennung, gefolgt von der zweistelligen Prüfnummer. Darauf folgen die Bankleitzahl mit insgesamt acht Stellen und die maximal 10-stellige Kontonummer. Diese steht immer am Ende der IBAN. Ist die Kontonummer kürzer als zehn Stellen, werden die verbleibenden Stellen zwischen der Bankleitzahl und der Kontonummer mit einer 0 aufgefüllt.
Beispiel:
DE12 1234 5678 0000 0123 45
Neu merken müssen sich Verbraucher nur das Länderkennzeichen am Anfang und die darauf folgende Prüfziffer. Die übrigen Zahlen stammen von der bisherigen Kontonummer und der alten Bankleitzahl – nun BIC (Bank Identifier Code) genannt.
BIC: Im Zuge der SEPA-Umstellung wurde die Bankleitzahl durch den BIC – den Business Identifier Code – ersetzt. Alternativ wird dieser auch als Swift-Code bezeichnet. Er beträgt acht Stellen (manchmal auch elf, wenn es eine zusätzliche Filialnummer gibt). Wann Sie den BIC benötigen, lesen Sie hier.
Vergleich der IBAN im DACH-Raum
Die IBAN-Länge unterscheidet sich je Land. So sind es zum Beispiel in Österreich 20 Stellen und in der Schweiz 21 Stellen.
|Land
|Ländercode
|Prüfziffer
|Bankleitzahl
|Kontonummer
|Deutschland
|DE
|2 Stellen
|8 Stellen
|10 Stellen
|Österreich
|AT
|2 Stellen
|5 Stellen
|11 Stellen
|Schweiz
|CH
|2 Stellen
|5 Stellen
|12 Stellen
IBAN-Aufbau in den SEPA-Ländern
|Land
|Länge der IBAN
|IBAN-Format
|Belgien
|16
|BEpp bbbk kkkk kkkk
|Bulgarien
|22
|BGpp bbbb ssss ddkk kkkk kk
|Dänemark
|18
|DKpp bbbb kkkk kkkk kk
|Deutschland
|22
|DEpp bbbb bbbb kkkk kkkk kk
|Estland
|20
|EEpp bbkk kkkk kkkk kkkK
|Finnland
|18
|FIpp bbbb bbkk kkkk kK
|Frankreich
|27
|FRpp bbbb bsss sskk kkkk kkkk kKK
|Griechenland
|27
|GRpp bbb bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
|Irland
|22
|IEpp bbbb ssss sskk kkkk kk
|Island
|26
|ISpp bbbb kkkk kkkk XXXX XXXX XX
|Italien
|27
|ITpp Pbbb bbss sssk kkkk kkkk kkk
|Kroatien
|21
|HRpp bbbb bbbk kkkk kkkk k
|Lettland
|21
|LVpp bbbb kkkk kkkk kkkk k
|Liechtenstein
|21
|LIpp bbbb bkkk kkkk kkkk k
|Litauen
|20
|LTpp bbbb bkkk kkkk kkkk
|Luxemburg
|20
|LUpp bbbk kkkk kkkk kkkk
|Malta
|31
|MTpp bbbb ssss sskk kkkk kkkk kkkk kkk
|Monaco
|27
|MCpp bbbb bsss sskk kkkk kkkk kKK
|Niederlande
|18
|NLpp bbbb kkkk kkkk kk
|Norwegen
|15
|NOpp bbbb kkkk kkk
|Österreich
|20
|ATpp bbbb bkkk kkkk kkkk
|Polen
|28
|PLpp bbbb bbbK kkkk kkkk kkkk kkkk
|Portugal
|25
|PTpp bbbb bbbb kkkk kkkk kkkKK
|Rumänien
|24
|ROpp bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
|San Marino
|27
|SMpp Kbbb bbss sssk kkkk kkkk kkk
|Schweden
|24
|SEpp bbbk kkkk kkkk kkkk kkkk
|Schweiz
|21
|CHpp bbbb bkkk kkkk kkkk k
|Slowakei
|24
|SKpp bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
|Slowenien
|19
|SIpp bbbb bkkk kkkk kKK
|Spanien
|24
|ESpp bbbb ssss PPkk kkkk kkkk
|Tschechische Republik
|24
|CZpp bbbb kkkk kkkk kkkk kkkk
|Ungarn
|28
|HUpp bbbb bbbk kkkk kkkk kkkk kkkk
|Vereinigtes Königreich
|22
|GBpp bbbb ssss sskk kkkk kk
|Zypern
|28
|CYpp bbbs sssss kkkk kkkk kkkk kkkk
So lesen Sie die Tabelle:
DE, AT, CH = 2-stelliger Ländercode, Länderkennzeichen
pp = 2-stellige Prüfziffer
b = Bank-Clearing-Nummer (BIC)
k = Kontonummer
s = Branch Code, Nummer der Filiale
K = Kontrollzeichen (Großbuchstabe oder Ziffer)
X = sonstige Funktion
IBAN-Rechner
Ihre IBAN finden Sie auf der Geldkarte und auf Kontoauszügen, im Online-Banking oft auch unter dem Punkt "Kontoinformationen". Alternativ können Sie auf Rechner zurückgreifen. Verschiedene Seiten bieten diesen Service an – zum Beispiel die Sparkasse oder die Volksbank. Dort geben Sie dann Ihre Bankleitzahl und die Kontonummer ein und der Rechner ermittelt die IBAN für Sie.
Tipps zum Merken der IBAN
Für diejenigen, die keinen Rechner als Hilfsmittel nutzen und sich die Zahlenreihe lieber selber merken wollen, hat Mathematiker Albrecht Beutelspacher ein paar Tipps. "Eine sehr bekannte Methode ist, jeder Ziffer einen Gegenstand zuzuordnen. Also zum Beispiel: Die Eins ist ein Baum, die Zwei ist ein Mülleimer, die Drei ist ein Mensch. Und dann denkt man sich dazu eine Geschichte aus", erläutert Beutelspacher.
Die ginge dann vielleicht so: Da ist ein Mensch, der an einem Mülleimer vorbeiläuft und dann einen Baum sieht. Dann müsse man sich die Geschichte merken und könne darüber die Zahlen herleiten.
Ansonsten gelte das allgemeine Prinzip: "Je blöder die Eselsbrücke ist, desto einfacher kann man sie sich merken", sagt Beutelspacher. So habe er seine frühere Telefonnummer – 4813 – im Gedächtnis behalten.
"Als ersten Schritt habe ich sie in Einheiten zusammengefasst und 'achtundvierzig dreizehn' gesagt", erinnert er sich. Man könne sich lange Zahlenreihen merken, indem man sie in kurze, beherrschbare Blöcke unterteile. Bei "Achtundvierzig dreizehn" habe Beutelspacher dann an das Parfüm "4711" gedacht. Die Eselsbrücke war gefunden.
Aber auch wenn die IBAN, die man sich merken will, keiner bekannten Zahlenreihe ähnelt, weiß der Mathematiker Rat. "Manchen Menschen hilft es, die Zahlen in einem gewissen Rhythmus aufzusagen, sie also mit einer Art Melodie zu unterlegen", so Beutelspacher.
Auch eine optische Unterstützung könne helfen. So könne man sich bei einem PIN-Code das Muster merken, das entsteht, wenn man ihn auf der Tastatur eintippt.
Sollte sich trotz aller Eselsbrücken bei einer Überweisung ein Tippfehler in der IBAN eingeschlichen haben, sollten Sie sich schnellstmöglich an Ihre Bank oder Sparkassen wenden. Lesen Sie hier, was bei falschen Überweisungen für Absender und Zahlungsempfänger zu tun ist.
Aufbau des BIC-Code
Den BIC (Bank Identifier Code) benötigt man für SEPA-Überweisungen weltweit. Für Transaktionen innerhalb Deutschlands reicht hingegen die IBAN. Mit dem BIC werden Banken eindeutig identifiziert. Er wird von SWIFT vergeben, der Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Der BIC besteht aus acht oder elf Stellen und setzt sich so zusammen:
(XXXX)1(XX)2(XX)3(XXX)4
- 4-stelliger Bank-Code, den die Bank selbst wählen kann
- 2-stelliger Ländercode
- 2-stellige Codierung des Ortes
- optionale 3-stellige Kennzeichnung der Filiale
