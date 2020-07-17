Welche Bank zahlt am meisten? Kampf um Kunden: Sieben Banken locken mit 3 Prozent Zinsen

Von t-online , cho , llb , trf , wal Aktualisiert am 03.11.2025 - 17:05 Uhr Lesedauer: 4 Min.

t-online fasst für Sie jeden Monat die besten Zinsen auf Tages- und Festgeld zusammen. (Quelle: Westend61/Heike Aßmann/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wer sein Geld sicher anlegen will, kann auf Festgeld oder Tagesgeld setzen. Wir zeigen, wo derzeit die Konditionen am vorteilhaftesten sind.

Zu den Grundregeln der Geldanlage gehört: Ein Teil des Vermögens sollte sicher angelegt sein und ein Notgroschen jederzeit verfügbar. Zu diesen Zwecken eignen sich Festgeld- beziehungsweise Tagesgeldkonten. Die Zinsen sollte man dabei aber nicht aus den Augen verlieren. Wir zeigen, wo es die besten Angebote für Tages- und Festgeld gibt.

Tages- und Festgeld: Die besten Angebote

Wer sein Geld für zwei Jahre fest anlegen will, bekommt dafür derzeit bis zu 2,9 Prozent Zinsen – das ist aktuell der höchste angebotene Wert am Markt. Bei diesen Konditionen werfen 10.000 Euro über eine zweijährige Laufzeit insgesamt 580 Euro Zinsen ab. Einjähriges Festgeld wird mit bis zu 2,7 Prozent verzinst.

Wer sein Geld ausschließlich Banken mit deutschem Einlagenschutz anvertrauen will, erhält für Festgeld mit zweijähriger Laufzeit bis zu 2,45 Prozent Zinsen und für Anlagen mit einem Jahr Laufzeit bis zu 2,4 Prozent.

Beim Tagesgeld steht die BforBank an der Spitze des Zinsvergleichs: Neukunden erhalten 3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Bei dem Angebot handelt es sich allerdings um einen Aktionszins, der nur für drei Monate garantiert wird.

Danach greifen die regulären Bestandskundenzinsen (aktuell: 1,0 Prozent). Die BforBank gehört zur französischen Großbank Crédit Agricole. Sparguthaben bis 100.000 Euro pro Kunde sind über die französische Einlagensicherung geschützt.

Solche Aktionsangebote lohnen sich vor allem für Sparer, die bereit sind, ihr Geld wieder zu einer anderen Bank umzuschichten, sobald die Neukundenkonditionen ausgelaufen sind. Wer das nicht möchte, achtet beim Zinsvergleich am besten auf gute Konditionen für Bestandskunden oder entscheidet sich direkt für Geldmarktfonds. Lesen Sie hier, was das ist und wie Sie profitieren.

Die höchste Verzinsung, die unbefristet sowie für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen gilt, bietet aktuell Ferratum mit 2,8 Prozent. Dabei handelt es sich um eine Marke der Multitude Bank. Das Guthaben ist durch den maltesischen Einlagenschutz abgesichert.

Wer ein deutsches Institut bevorzugt, kann die Varengold Bank mit unbefristet 2,3 Prozent in Betracht ziehen.

"Die Tagesgeldzinsen liegen im Durchschnitt seit mehreren Wochen konstant bei 1,28 Prozent. Doch an der Marktspitze ist der Konkurrenzkampf nach einigen ruhigeren Wochen wieder intensiver geworden", sagt Finanzexperte und Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier. "Aktuell versuchen sieben Anbieter mit Zinssätzen von 3 Prozent oder mehr neue Kundinnen und Kunden anzulocken." Aufmerksame Sparer könnten sich das zunutze machen.