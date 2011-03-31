t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberLebenArmut

P-Konto eröffnen: So schützt es Sie vor Pfändungen

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoKennedy-Enkel verspottet Melania Trump
TextMoskau schickt Ukraine 1.000 Leichen
TextTeufelshorn: Abenteurer stürzt in den Tod
TextNach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi
TextEdeka: Wichtiger Zulieferer ist insolvent

Monatlicher Freibetrag
Wie ein P-Konto Sie vor Pfändungen schützt

Von Mauritius Kloft
Aktualisiert am 19.08.2025 - 15:50 UhrLesedauer: 3 Min.
Mann mit Kind vor Rechnungen (Symbolbild): Ein P-Konto schützt das Girokonto bis zu einem bestimmten Betrag vor Pfändungen.Vergrößern des Bildes
Mann mit Kind vor Rechnungen (Symbolbild): Ein P-Konto schützt das Girokonto bis zu einem bestimmten Betrag vor Pfändungen. (Quelle: MartinPrescott/getty-images-bilder)
News folgen

Wenn eine Pfändung Ihres Kontos droht, können Sie es in ein P-Konto umwandeln. So wird Ihr Geld bis zu einem bestimmten Betrag geschützt.

Inhaltsverzeichnis

Es gibt Zeiten im Leben, in denen es nicht ganz rund läuft. Unbezahlte Rechnungen türmen sich, das Konto ist längst im Minus, Gläubiger drohen bereits mit Pfändung des Girokontos.

Doch so verzwickt diese Situation auch scheint, es gibt noch eine Lösung: ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto. Bis zu einem bestimmten Freibetrag ist Ihr Geld dort vor einer Pfändung sicher. t-online erklärt, wie das P-Konto funktioniert und auf was Sie achten sollten.

Was ist ein P-Konto genau?

Ein P-Konto schützt Ihr Konto vor einer Pfändung durch Ihre Gläubiger – zumindest bis zu einer bestimmten Grenze, dem gesetzlich festgelegten Freibetrag. Ein Gläubiger kann also nur das, was über den Freibetrag reicht, pfänden. So bleiben Sie bis zu einem gewissen finanziellen Punkt handlungsfähig – können also noch Überweisungen tätigen, Bargeld abheben oder Daueraufträge ausführen. Geregelt wird das P-Konto in § 850k der Zivilprozessordnung (ZPO).

Wichtig: Ihre Bank kann einige Funktionen bei einem Pfändungsschutzkonto einschränken, muss Sie allerdings darüber informieren. Darauf sollten Sie achten, wenn Sie ein P-Konto eröffnen (siehe unten).

Freibetrag: Wie viel Geld ist vor einer Pfändung geschützt?

Der Freibetrag, der vor einer Pfändung geschützt ist, liegt seit 1. Juli 2025 bei 1.560 Euro pro Monat. Alles, was darüber hinaus geht, kann ein Gläubiger pfänden. Der Pfändungsfreibetrag steigt jedes Jahr etwas an.

Dieser Pfändungsschutz erhöht sich außerdem, wenn Sie etwa Unterhalt zahlen müssen. Für den ersten Unterhaltsberechtigten liegt der zusätzliche Freibetrag bei 585,23 Euro. Somit steigt Ihr gesamter Freibetrag auf 2.145 Euro an. Für jede weitere unterhaltspflichtige Person erhöht er sich nochmals.

Hier erhalten Sie eine P-Konto-Bescheinigung

In jedem Fall gilt: Sie müssen Ihrer Bank bescheinigen, dass Sie Unterhalt zahlen müssen oder Kindergeld erhalten. Ihr Arbeitgeber, die Familienkasse, Sozialleistungsträger oder anerkannte Insolvenzberatungsstellen dürfen eine sogenannte P-Konto-Bescheinigung ausstellen, sind aber nicht dazu verpflichtet.

Tipp: Sie können sich auch an das zuständige Vollstreckungsgericht wenden, das die Pfändung veranlasst hat. Oder Sie versuchen es bei Ihrer Bank mit Kontounterlagen, aus denen bestimmte Zahlungen hervorgehen. Je nach Finanzinstitut werden diese anerkannt.

Was passiert, wenn ich meinen Freibetrag nicht ganz aufgebraucht habe?

Wenn Sie in einem Monat weniger als den Pfändungsfreibetrag ausgeschöpft haben, können Sie das Geld im nächsten Monat verbrauchen. So werden etwa Sozialleistungen geschützt, die Sie am Ende des Monats für den nächsten Monat erhalten.

Beachten Sie: Das funktioniert seit Dezember 2021 immerhin für drei Monate. Zuvor war es nur für einen Monat möglich – bis das Geld gepfändet wurde.

Was ist mit Nachzahlungen beim P-Konto?

Wenn Sie Leistungen wie etwa Rente oder Kindergeld beantragen, bekommen Sie diese nicht selten zeitverzögert bewilligt – also mit Nachzahlungen. Der dann ausgezahlte Betrag für mehrere Monate kann den auf dem P-Konto vorgemerkten Freibetrag häufig übersteigen.

Damit dieses Geld nicht bei Gläubigern landet, kann seit Dezember 2021 ein Teil dieser Zahlungen über eine Bescheinigung freigestellt werden.

Wie kann ich ein P-Konto eröffnen?

Die Einrichtung ist unkompliziert: Sie müssen lediglich bei Ihrer Bank beantragen, dass Ihr bestehendes Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umgewandelt wird.

Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie von Ihrer Bank. Alternativ finden Sie diesen auch auf der Homepage des Geldinstitutes. In dem Antrag müssen Sie dann auch versichern, dass Sie noch kein P-Konto führen – denn Sie dürfen nur maximal eins haben (siehe unten).

Für das Umwandeln darf Ihre Bank keine Gebühren erheben, wohl aber für das eigentliche P-Konto (siehe unten).

Meistgelesen

Wichtig: Ein Gemeinschaftskonto kann nicht als P-Konto geführt werden. Sie müssen also vor dem Umwandeln in ein Pfändungsschutzkonto Ihre Konten aufteilen.

Für die Umwandlung ins P-Konto auf Fristen achten

Wenn Ihr Girokonto bereits gepfändet wurde, muss es Ihre Bank innerhalb von vier Tagen umwandeln – nachdem Sie einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Doch Achtung: Ihre Bank muss diesen Antrag spätestens vier Wochen nach der Pfändung Ihres Kontos erhalten.

Möchten Sie Ihr P-Konto wieder in ein normales Girokonto umwandeln, können Sie dies mit einem formlosen Antrag bei Ihrer Bank veranlassen. In der Regel erfolgt die Rückumwandlung zum Beginn des folgenden Monats.

Tipp: Sollten Sie noch kein Girokonto besitzen, können Sie versuchen, ein herkömmliches Girokonto zu eröffnen. Wenn Ihre Bank Ihnen dies verweigert, können Sie ein Basiskonto eröffnen – mit weniger Funktionen. Ein Basiskonto kann auch als Pfändungsschutzkonto laufen.

Was kostet ein P-Konto?

Für ein P-Konto kann Ihre Bank ebenso wie für ein herkömmliches Girokonto Kontoführungsgebühren verlangen. Allerdings dürfen diese nicht höher sein, als ein herkömmliches Girokonto bei Ihrer Bank kosten würde.

Dürfen Sie mehrere P-Konten gleichzeitig führen?

Nein, das ist nicht möglich. Jede Person darf nur ein Pfändungsschutzkonto führen, um Missbrauch zu vermeiden. Wenn Sie ein P-Konto eröffnen möchten (siehe oben), müssen Sie schriftlich versichern, dass Sie nicht bereits ein P-Konto haben.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Zudem kann Ihre Bank auch einer Auskunftei wie der Schufa melden, dass Sie ein solches P-Konto besitzen. Bei einer Eröffnung eines Pfändungsschutzkontos würde also auffallen, wenn Sie schon eines führen.

Verstöße gegen die Regelung können strafbar sein – auch können Sie bei Verstößen generell davon ausgeschlossen werden, ihr normales Konto in ein P-Konto umzuwandeln.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Finanztip
  • Verbraucherzentrale Bundesverband
  • schuldnerberatung-schulz.de
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankGirokontoP-Konto: Ratgeber & InfosPfändung: Ratgeber & Infos
Themen A bis Z
Ehe
EhegattenunterhaltScheidungsanwalt
ETFs
ETFsNachhaltige ETFsSteuer auf ETFsWas sind ETFs?
Geld
IBANKrankengeld beantragenKreditsicherheitPaypalSchufa-Eintrag löschenÜberweisung DauerÜberweisung zurückholenVerjährung von Schuldenvon Zinsen lebenZuzahlung Pflegeheim
Kryptowährungen: aktuelle Kurse
Bitcoin CashBitcoinChainlinkEthereumLitecoinRippleUniswap
Ratgeber Aktien
Aktien kaufenAktien Steuern
Ratgeber Kryptowährung
Bitcoin - was ist das?Ethereum im VergleichKryptowährung erklärtKryptowährung SteuerLitecoin im Vergleich
Rente
Grundrente für EhepaarePension bei BeamtenRente berechnenRente mit 63Rente versteuernRentenantrag stellenRenteneintrittsalterRentenversicherungsnummerWitwenrente
Steuer
GrundsteuerHomeoffice SteuerKirchenaustrittLottogewinnPhotovoltaikanlageSchenkungssteuerSolidaritätszuschlagSozialversicherungsausweisSteuererklärung FristSteuererklärung für RentnerSteuererklärung PflichtSteuererklärung selber machenSteuer-IDUnterhalt in der Steuererklärung
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom