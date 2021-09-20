Für Singles, Paare, Familien Bei diesem Einkommen liegt die Armutsgrenze in Deutschland

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 14.08.2025 - 10:07 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Lebensmittelausgabe bei der Tafel: Ein beträchtlicher Teil der Deutschen ist auf Lebensmittelspenden angewiesen. (Quelle: Arne Dedert/dpa)

Obwohl Deutschland ein vermögendes Land ist, leiden viele Menschen unter Armut. Doch wann gelte ich eigentlich als arm? Wir zeigen, wo die Grenzen liegen.

Im Supermarkt kommt nur das Günstigste in den Einkaufswagen, das Handyguthaben ist aufgebraucht, und neue Kleidung ist genauso wenig drin wie Restaurantbesuche und Kinoabende. Wer arm ist, hat nicht nur finanzielle Sorgen, sondern auch kaum Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Doch was bedeutet Armut in Deutschland eigentlich? Ab welcher Grenze gelte ich als arm? Wir zeigen, über welche Beträge Sie mindestens verfügen müssen, um nicht als arm eingestuft zu werden.

Wer gilt in Deutschland als arm?

In Wohlstandsgesellschaften wie Deutschland wird Armut meist relativ erhoben. Das bedeutet, es kommt darauf an, wie Sie mit Ihrem Einkommen im Vergleich zum Rest des Landes dastehen. Als armutsgefährdet gelten in Deutschland daher Menschen, die monatlich über weniger als 60 Prozent des mittleren Netto-Haushaltseinkommens verfügen.

Diese Schwelle ist die sogenannte Armutsrisikogrenze oder Armutsgefährdungsschwelle. 2024 befanden sich 15,5 Prozent der Bevölkerung in dieser Lage. Dieser Anteil nennt sich auch Armutsgefährdungsquote. 2023 hatte sie noch 14,4 Prozent betragen, 2021 lag sie mit 16 Prozent hingegen höher. Verfügen Sie über weniger als 40 Prozent des mittleren Einkommens, gelten Sie laut Definition der Europäischen Union als offiziell arm – relativ gesehen. Das ist dann die Armutsgrenze.

Mittleres Einkommen: Das mittlere Einkommen, auch Medianeinkommen genannt, ist der Wert, der genau in der Mitte liegt, wenn alle Einkommen aufsteigend geordnet werden.

Im Gegensatz zur relativen Armut gibt es auch eine Definition für absolute Armut. Das bedeutet, dass Sie so wenig Geld besitzen, dass Ihr Überleben unmittelbar bedroht ist. Der Weltbank zufolge gelten Sie als absolut arm, wenn Ihnen weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag zur Verfügung stehen. Mehr zum Unterschied zwischen relativer und absoluter Armut lesen Sie hier.

Bei welchem Einkommen liegt die Armutsgrenze?

Wie hoch das monatliche Nettoeinkommen für die Armutsrisikogrenze ausfällt, ist von Haushaltstyp zu Haushaltstyp verschieden. Das Statistische Bundesamt unterscheidet zwischen Single- und Paarhaushalten mit und ohne Kinder.

Die aktuellsten Daten beziehen sich auf das Jahr 2024, wobei das Vorjahr der Erhebung als Referenzjahr für das Einkommen gilt. Wenn Sie also 2023 weniger als die angegebenen Beträge pro Monat zur Verfügung hatten, galten Sie auf dem Papier als arm:

Singles: 1.378 Euro

1.378 Euro Alleinerziehende mit zwei Kindern unter 14 Jahren: 2.893 Euro

Untergliedert nach Haushaltstypen sind erheblich mehr Alleinerziehende sowie Singles von Armut bedroht als im Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2024 war mehr als ein Viertel der Alleinerziehenden (26,2 Prozent) armutsgefährdet. Bei den Singles waren es sogar 30,5 Prozent. Unterdurchschnittlich oft von Armut gefährdet waren dagegen Paare mit zwei Kindern (11,3 Prozent) sowie kinderlose Paare (11,4 Prozent).