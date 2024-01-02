Generationen im Überblick Wer sind überhaupt die Babyboomer?
Die Babyboomer gehen jetzt auf die Rente zu, was Diskussionen über die Finanzierbarkeit des Sozialstaats anheizt. Doch wer sind diese Boomer?
Boomer sind leicht zu erkennen. Sie tippen mit einem Finger auf dem Handy. Sie verharren ewig im Status "schreibt" und schicken dann doch nur einen Satz. Sie benutzen Emojis falsch, zum Beispiel wissen sie nicht, dass das weinende Gesicht ausschließlich ironisch verwendet werden sollte. Sie drucken E-Tickets aus, um für ein eventuelles Versagen ihres Akkus gerüstet zu sein.
Boomer heißen Sabine und Susanne, Thomas und Michael. Sie verwenden Wendungen wie "Gib die Flosse, Genosse" und antworten auf "Mach's gut" mit "Mach's besser". Sie schrecken nicht davor zurück, bei Familienfeiern die 18-jährige Großnichte nach ihrem "Liebesleben" zu fragen. Und das sind noch die harmlosen Punkte. Die wirklich ärgerlichen kommen, wenn sie ihre Meinung zum Gendern, Veganismus oder Klimawandel kundtun.
1964 war der stärkste Jahrgang in Deutschland
So weit die Sicht vieler Spätgeborener. Es ist auch immer häufiger von den Boomern die Rede, denn der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik – der von 1964 – geht auf die Rente zu. Das bedeutet: Die Boomer fehlen in den Unternehmen, in den Schulen, Verwaltungen und auf den Baustellen. Und sie beziehen die Renten und Pensionen, die die jüngeren Generationen finanzieren müssen. Noch dazu bilden sie in Deutschland mittlerweile die größte Wählergruppe.
In Deutschland gelten die Jahrgänge 1955 bis 1969 als die Babyboomer-Generation. Die geburtenstärksten Jahrgänge waren diejenigen zwischen 1962 und 1967, damals kamen jedes Jahr mehr als 1,3 Millionen Kinder zur Welt. Zum Vergleich: In den 2010er-Jahren kratzte die Geburtenzahl an der Marke von 800.000. In anderen Ländern der Welt, vor allem in den USA, werden generell stark vom Durchschnitt abweichende Geburtsjahrgänge als Boomer-Jahrgänge bezeichnet: In den Vereinigten Staaten zum Beispiel sind auch schon die 1946 Geborenen die Boomer.
"Ok Boomer": Millennials und Gen Z üben Kritik
Die "Gen Z" allerdings, die Generation der um das Jahr 2000 Geborenen, nimmt es mit der Zuordnung nicht so genau. Für sie sind häufig gefühlt alle über 40 irgendwie Boomer. Und das ist nicht als Kompliment gemeint. Mit "Ok Boomer" drücken die Jungen für gewöhnlich ihren Frust über als borniert wahrgenommene Haltungen aus.
Als die neuseeländische Parlamentsabgeordnete Chloe Swarbrick (1994 geboren) von den Grünen den Zwischenruf eines rechtskonservativen Kritikers mit einem knappen "Ok Boomer" parierte, löste das in ihrer Alterskategorie weltweit Begeisterung aus.
Die Kritik an den Boomern zielt im Kern darauf ab, dass diese ein Leben lang hemmungslos konsumiert und damit den Planeten an die Wand gefahren hätten. Anstatt dies jetzt wenigstens demütig einzusehen, redeten sie ihre Verantwortung klein, jetteten weiter um die Welt, drängten mit ihren SUVs Fahrradfahrer zur Seite und blockierten viel zu große Altbauwohnungen für junge Familien.
Babyboomer haben Deutschland maßgeblich geprägt
Die so Gescholtenen haben naturgemäß eine etwas andere Sicht auf sich selbst. Was sie durch ihr Dasein begleitet hat, war ein Gefühl der Überfüllung: Man drängte sich mit 40 Mitschülern in der Klasse und konnte später die Univorlesung oft nur auf Leinwänden verfolgen, weil der Hörsaal überfüllt war. Der Journalist Jochen Arntz, der vor zehn Jahren das Buch "1964 – Deutschlands stärkster Jahrgang" veröffentlicht hat, empfand das Leben oft wie eine Reise nach Jerusalem: Ständig musste man aufpassen, dass man noch einen Platz abbekam.
"Die Babyboomer in Deutschland sind eine Generation, die beim Eintritt in den Arbeitsmarkt von der Massenarbeitslosigkeit voll erwischt worden ist", sagt der Wirtschaftsweise Martin Werding. "Ich habe 1982 Abi gemacht, und das Motto dieser Jahre war "No Future". Die Arbeitsmarktforschung sagt uns: Das hinterlässt "Scarring Effects", also lebenslange Nachteile im Hinblick auf Erwerbsbeteiligung, Löhne und so weiter. Die Aussage, dass die Boomer krisenfrei durchs Leben gekommen sind, ist für Deutschland schlicht nicht wahr."
Bei heftigem Wettbewerb um die vorhandenen Arbeitsplätze formte sich eine strebsame und pragmatische Generation, die im Vergleich zu den älteren 68ern oder der heutigen Fridays-for-Future-Bewegung eher unpolitisch war. Buchautor Arntz, Jahrgang 1965, findet allerdings, es werde oft übersehen, dass diese Generation die deutsche Einheit geschultert und die europäische Einigung wesentlich vorangebracht habe. Von den Jüngeren werde das oft als Selbstverständlichkeit hingenommen.
Gen X, Zoomers und Gen Alpha
Es werden aber nicht nur die Boomer als Generation zusammengefasst: Etwa alle 15 Jahre entsteht eine neue. Die anderen noch lebenden Generationen lassen sich in der westlichen Welt grob wie folgt zusammenfassen:
- 1928-1945: Die Stumme Generation
- 1946-1964: Boomer (Deutschland: 1955 bis 1969)
- 1965-1980: Generation X
- 1981-1996: Generation Y/Millennials
- 1997-2010: Gen Z/Zoomer
- 2011-2024: Generation Alpha
- ab 2025: Generation Beta
Auf die zahlreichen und selbstbewussten Babyboomer folgte also die Generation X oder Generation Golf, geprägt von Zeiten hoher Arbeitslosigkeit.
Dann kam die Generation Y, auch Millennials genannt, von 1980 bis 1994 oder, je nach Einteilung, auch bis Ende der 90er-Jahre durchlaufend. Sie erlebte in ihrer prägenden Jugendphase erstmals nicht mehr den Ost-West-Konflikt, dafür aber die Terroranschläge vom 11. September 2001 und die Finanzkrise.
Die von 1995 bis 2010 Geborenen wiederum gehören der Gen Z an, die in den vergangenen Jahren besonders häufig in den Schlagzeilen war – unter anderem deshalb, weil es ihr angeblich an guter deutscher Arbeitsmoral mangele.
Natürlich haben die Einteilungen etwas Willkürliches: Die Kinder, die seit dem 1. Januar geboren werden, unterscheiden sich nicht von denen, die Ende 2024 zur Welt kamen. Aber die Generationen haben auch oft Erfahrungen gemeinsam, haben die gleichen Krisen und Konflikte erlebt und wurden von ihnen geprägt.