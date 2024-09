Erdrutsche können schrecklichen Folgen für Menschen und die Ökonomien haben. Jährlich werden tausende Tote gemeldet, die Opfer von Erdrutschen in Schwellen- oder Dritte-Weltländern werden. Aber auch in Europa verursachen Erdrutsche in Gebirgsregionen immensen Schaden. Das Helmholtz-Institut gibt an, dass hier in den zurückliegenden zwanzig Jahren bei mehr als 400 Erdrutschen rund 1.000 Menschen ums Leben kamen.