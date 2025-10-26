Diese Plattformen werden von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) überwacht – der Behörde, die in den USA auch Terminbörsen reguliert. Die Wetten gelten hier als sogenannte "Event Contracts" oder "Prediction Markets", also als spezielle Termingeschäfte. Wer dort teilnimmt, kauft keine klassische Wette, sondern einen Ja/Nein-Kontrakt: Wird etwa gefragt, ob es am Samstag in New York regnet oder ob ein bestimmter Kandidat die Präsidentschaftswahl gewinnt, können Nutzer einen "Ja"- oder "Nein"-Kontrakt erwerben – zu einem Preis zwischen 0 und 1 Dollar.

Tritt das Ereignis ein, wird der Kontrakt mit 1 Dollar ausgezahlt, andernfalls ist er wertlos. Der Kurs des Kontrakts spiegelt also die Markterwartung wider. Ein Preis von 0,70 Dollar bedeutet: Der Markt hält das Ereignis für zu 70 Prozent wahrscheinlich. Damit ähneln diese Wetten eher einer Finanzprognose als einem Glücksspiel.

Der Gedanke dahinter: Wenn viele Menschen mit echtem Geld auf ein Ereignis setzen, entsteht ein "Schwarmwissen", das nützliche Informationen über Wahrscheinlichkeiten liefert. Wetten werden hier zu Prognoseinstrumenten. So lassen sich nicht nur Wettertrends, sondern auch politische oder wirtschaftliche Entwicklungen abschätzen – ähnlich wie an einer Börse.

Verstoß gegen das Glücksspielgesetz: kein Kavaliersdelikt

Wer in Deutschland ohne Genehmigung Glücksspiele oder Wetten anbietet, begeht keine harmlose Spielerei, sondern unter Umständen eine Straftat. Das gilt auch dann, wenn es sich nur um kleine Einsätze oder private Runden handelt.

Die rechtliche Grundlage findet sich in Paragraf 284 des Strafgesetzbuchs (StGB). Demnach macht sich strafbar, wer öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet oder fördert, ohne dafür eine behördliche Erlaubnis zu besitzen. Dazu zählen etwa das Anbieten oder Vermitteln von illegalen Glücksspielen, der Betrieb nicht genehmigter Online-Casino-Plattformen oder auch regelmäßig organisierte Pokerrunden mit Geldgewinnen.

Im Ernstfall drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, bei gewerbsmäßigem Handeln sogar bis zu fünf Jahren. Schon der Versuch – also etwa das Werben für eine illegale Wettplattform – kann strafbar sein.

Auch Teilnehmer sind nicht völlig aus dem Schneider. Sie riskieren den Verlust ihres Einsatzes und können Bußgelder erhalten. Gewinne aus illegalem Glücksspiel dürfen nicht behalten werden; die Behörden können sie beschlagnahmen, weil sie aus einer rechtswidrigen Handlung stammen.

Zwischen Wissen, Zufall und Verbot