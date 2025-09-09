t-online - Nachrichten für Deutschland
Kinderzuschlagsrechner: Habe ich Anspruch auf den Kinderzuschlag?

Familienfinanzen
Kinderzuschlag beantragen: Wann habe ich Anspruch?

Von t-online, jpa
Aktualisiert am 09.09.2025 - 07:14 UhrLesedauer: 2 Min.
Das bisherige Kindergeld soll mit dem weniger verbreiteten Kinderzuschlag zusammengeführt werden.Vergrößern des Bildes
Kinderzuschlag: Die Ergänzung zum Kindergeld lässt sich unverbindlich selbst berechnen. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago-images-bilder)
Der Kinderzuschlag soll Familien mit geringem Einkommen entlasten. Ein Rechner hilft, den Anspruch zu prüfen. Doch welche Voraussetzungen gelten?

Der Kinderzuschlag (KiZ) ist eine Leistung für Eltern, die zwar genug verdienen, um den eigenen Lebensunterhalt zu decken, aber nicht ausreichend, um zusätzlich für ihre Kinder zu sorgen. Er wird monatlich ausgezahlt und ergänzt das Kindergeld. Es ist aber eine andere Leistung als das Bürgergeld, das nicht zusammen mit dem Kinderzuschlag gezahlt werden kann.

Wie funktioniert der Kinderzuschlagsrechner?

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) stellt online einen Kinderzuschlagsrechner bereit. Mit diesem digitalen Tool können Familien unverbindlich prüfen, ob ein Anspruch besteht. Der Rechner berücksichtigt dabei:

  1. Einkommen der Eltern: Dazu zählen Löhne, Gehälter oder Selbstständigen-Einkünfte.
  2. Wohnkosten: Miet- oder Belastungsbeträge für Eigentum werden eingerechnet.
  3. Alter und Anzahl der Kinder: Für jedes Kind kann der Anspruch gesondert geprüft werden.
  4. Sonstige Leistungen: Kindergeld oder Unterhaltszahlungen fließen in die Berechnung ein.

Nach Eingabe aller Daten erhalten Familien eine erste Einschätzung, ob und in welcher Höhe Kinderzuschlag möglich ist.

Beispiel: Familie Müller prüft ihren Anspruch

Familie Müller hat zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren. Beide Elternteile arbeiten in Teilzeit und erzielen zusammen ein monatliches Nettoeinkommen von 2.100 Euro. Die Warmmiete für die Wohnung beträgt 900 Euro.

  • Anspruch auf Kindergeld: für beide Kinder
  • Einkommen: liegt über der Mindestgrenze, aber unter der Höchstgrenze
  • Wohnkosten: hoch im Verhältnis zum Einkommen

Im Kinderzuschlagsrechner gibt Familie Müller alle Daten ein. Das Ergebnis: Sie hat Anspruch auf rund 300 Euro Kinderzuschlag pro Monat zusätzlich zum Kindergeld. Damit wird das Familieneinkommen deutlich aufgestockt, ohne, dass Bürgergeld beantragt werden muss.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Für den Bezug des Kinderzuschlags gelten bestimmte Bedingungen:

  • Das Kind lebt im selben Haushalt wie die Eltern.
  • Es besteht Anspruch auf Kindergeld.
  • Das Einkommen der Eltern liegt über einer festgelegten Mindestgrenze, reicht aber nicht aus, um die ganze Familie zu versorgen.
  • Die Höchsteinkommensgrenze darf nicht überschritten werden. Diese richtet sich nach Faktoren wie Anzahl der Kinder und Wohnort.

Wo kann der Antrag gestellt werden?

Der Kinderzuschlag kann bei der zuständigen Familienkasse beantragt werden. Der Kinderzuschlagsrechner liefert nur eine unverbindliche Vorabprüfung, ersetzt aber keinen Antrag. Erst durch die offizielle Prüfung der Familienkasse wird festgelegt, ob und in welcher Höhe der Zuschlag ausgezahlt wird.

