Der Notar darf seine Gebühren und Auslagen dabei nur nach dem Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (GNotKG) abrechnen. Davon abweichende Vereinbarungen sind unzulässig (§ 125, 126 GNotKG). Wollen Sie ein einseitiges Testament anfertigen lassen, erhält der Notar die 1,0-fache Gebühr nach Nr. 21200. Für ein gemeinsames Testament mit dem Ehepartner wird die 2,0-fache Gebühr nach Nr. 21100 erhoben.

Die folgende Tabelle zeigt einige Beispielkosten:

Nachlasswert Einzeltestament Gemeinschaftliches Testament 10.000 Euro 75 Euro 150 Euro 25.000 Euro 115 Euro 230 Euro 50.000 Euro 165 Euro 330 Euro 250.000 Euro 535 Euro 1.070 Euro

Gut zu wissen: Wenn Sie ein Testament mithilfe eines Notars anfertigen, beglaubigt er auch die Echtheit Ihrer Unterschrift. Die Kosten hierfür sind in den Notarkosten enthalten.

Diese Zusatzkosten kommen beim Notar auf Sie zu

Ein Notar lässt das Testament ebenfalls beim Nachlassgericht hinterlegen. Diese Verwahrung kostet Sie pauschal 75 Euro. Hinzu kommen noch 15,50 Euro als Einmalzahlung. Diese werden für den Eintrag im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer fällig. Darüber hinaus gibt es diverse Pauschalen, etwa für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen.

Vererben und vermachen: So regeln Sie Ihren Nachlass richtig

Beispielrechnung

Eine Beispielrechnung verdeutlicht, welche Kosten auf Sie zukommen können: Nehmen wir an, Sie haben ein Vermögen von 300.000 Euro zu vererben und möchten das Einzeltestament von einem Notar beurkunden lassen.

Dann werden für die Beurkundung alleine 635 Euro fällig.

Des Weiteren könnte der Notar Ihnen Dokumentenpauschalen für Kopien in Rechnung stellen, nehmen wir an 0,30 Euro für eine farbige Seite und 3 Euro für zehn schwarz-weiße Seiten.

Hinzu kommen eine Pauschale von 20 Euro für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen,

Kosten für die Registrierung im Zentralen Testamentsregister von 15 Euro

sowie die anfallende Umsatzsteuer von 19 Prozent in Höhe von 127,93 Euro.

Ergibt zusammen: 801,23 Euro Notarkosten.

Gut zu wissen: Sie können ein Testament auch mithilfe eines Rechtsanwalts anfertigen. Dieser berät Sie zu den genauen Formulierungen, auch steuerliche Fragen kann ein Anwalt beantworten. Allerdings können die Kosten hierfür bisweilen deutlich höher als die Notarkosten sein – und die Kosten für Beglaubigung und Hinterlegung kommen noch hinzu.

Testament ändern: Wie viel kostet das?

Sie können ein Testament jederzeit ändern. Die Kosten dafür hängen davon ab, ob es privatschriftlich oder beim Notar verfasst wurde.

Wer sein privatschriftliches Testament ändern möchte, hat mehrere Möglichkeiten, die kostenlos sind. Sie können das Testament zum Beispiel durch einen Zusatz ergänzen, der aber unbedingt unterschrieben werden sollte. Alternativ kann man auch eine Ergänzungsurkunde anfertigen. Eine andere Möglichkeit ist es, ein neues Testament aufzusetzen, in dem steht, dass die vorangegangene Urkunde unwirksam ist.

Wenn Sie ein notarielles Testament ändern möchten, ist das komplizierter. Denn Sie (bzw. Ihr Notar) müssen es aus der Verwahrung beim Nachlassgericht zurückfordern. Damit widerrufen Sie es, so wird es ungültig.

Wollen Sie ein neues Testament beim Notar erstellen, werden erneut die Notarkosten fällig. Dasselbe gilt auch, wenn Sie es mithilfe eines Anwalts erstellen möchten. Auch die Hinterlegung kostet wieder 75 Euro, und für den Eintrag ins Zentrale Testamentsregister zahlen Sie erneut.

Welche Kosten kommen auf die Erben zu?

Nicht nur den Erblasser kostet das Vererben – auch auf die Erben kommen einige Kosten zu, die sich meist nach dem Nachlasswert richten. Eine Übersicht: