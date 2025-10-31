Mehr Einnahmen nach Reform Viele Städte brechen Grundsteuer-Versprechen

Die Grundsteuerreform sollte "aufkommensneutral" sein. Doch neue Daten von Finanztip und Correctiv zeigen: Das funktioniert nicht überall.

Die Reform der Grundsteuer startete mit einem Versprechen: Keine versteckten Steuererhöhungen sollte es geben. So hatte es der damalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 2019 angekündigt. Doch genau das ist vielerorts nun passiert, wie eine Auswertung des gemeinwohlorientierten Medienhauses "Correctiv" und des Geldratgebers "Finanztip" in den Bundesländern Hessen und Sachsen zeigt.

Demnach nehmen in Hessen vier von fünf Kommunen im Jahr 2025 mehr Grundsteuer ein als zuvor, in Sachsen ist es jede fünfte. Rund 80 Prozent der hessischen Städte und Gemeinden überschreiten dabei die vom Land empfohlenen Hebesätze – über 56 Prozent um mehr als 5 Prozent, einige sogar um mehr als das Doppelte. In Sachsen fallen die Erhöhungen im Schnitt deutlich moderater aus, sind aber ebenfalls nicht null. Rund 18 Prozent der Kommunen liegen mehr als 5 Prozent über dem Richtwert.

"Finanztip"-Steuerexperte Jörg Leine bewertet das so: "Wenn die Hebesatzempfehlungen korrekt berechnet wurden und Kommunen ihre Einwohner stärker zur Kasse bitten, ist das nichts anderes als eine Steuererhöhung."

Grundsteuer: Kommunen haben das letzte Wort

Der Hebesatz ist ein Faktor in der Formel zur Berechnung der Grundsteuer. Über ihn können die Kommunen frei entscheiden und bestimmen so letztlich, wie hoch die Grundsteuer ausfällt. Steigt der Hebesatz, steigt auch die Grundsteuer; sinkt er, entlastet das Bürger, aber belastet die Gemeindekasse.

Vor allem verschuldete Städte verlangen daher hohe Hebesätze, um Geld in die Kassen zu bekommen. Andere Kommunen lassen ihn hingegen niedrig, um attraktiv für neue Einwohner zu sein.

Wo es besonders auffällt: Beispiele aus den Ländern

In Hessen drehen viele Kommunen kräftig am Hebel, weil die Kassen knapp sind. In Eppstein im Main-Taunus-Kreis mit rund 13.000 Einwohnern liegt der Hebesatz inzwischen etwa 30 Prozent über der Landesempfehlung. Die Erste Stadträtin Sabine Bergold (CDU) erwägt sogar eine Verdopplung und begründet das damit, dass die Umsetzung der Empfehlung ein gravierendes Haushaltsdefizit verursacht hätte.

Auch Lindenfels im Odenwald mit 5.000 Einwohnern geht weit über den Richtwert hinaus und liegt mehr als 60 Prozent darüber. Zahlreiche Rathäuser räumen auf Anfrage von "Correctiv" und "Finanztip" offen ein, die Grundsteuer erhöht zu haben, während andere die Berechnung der Landesempfehlungen grundsätzlich für fehlerhaft halten.

In Sachsen vor allem kleine Orte unter Druck

In Sachsen fällt das Bild heterogener aus. Die Mehrheit der Kommunen hält sich an die empfohlenen Hebesätze, doch vor allem kleine Orte geraten unter Druck: Vier von fünf Gemeinden, die über den Empfehlungen liegen, haben weniger als 5.000 Einwohner.