Grundsteuer vor Gericht Jetzt hat der Bundesfinanzhof das Wort

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 12.11.2025 - 07:23 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Immobilien in einem Wohngebiet: Die Reform der Grundsteuer hat eine Klagewelle hervorgerufen. (Quelle: Silas Stein/imago-images-bilder)

Über 2.000 Klagen hat die Grundsteuerreform bundesweit nach sich gezogen. Nun beschäftigt sich das höchste deutsche Finanzgericht mit drei von ihnen.

Diesen Gerichtstermin dürften sich viele Eigentümer im Kalender markiert haben: Ab diesem Mittwoch verhandelt der Bundesfinanzhof (BFH) in München drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, die seit 2025 greift und in den Jahren zuvor bereits Millionen Besitzer von Grundstücken und Immobilien zu speziellen Steuererklärungen gezwungen hatte.

In den mündlichen Verhandlungen geht es nun um die Frage, ob das sogenannte Bundesmodell zur Berechnung der Grundsteuer verfassungsgemäß ist. t-online erklärt, was es damit genau auf sich hat, ob bereits ein Urteil fällt und wie Eigentümer von Entscheidungen über die Grundsteuer profitieren können.

Warum die Grundsteuer fast jeden betrifft

Die Grundsteuer ist eine der wenigen Abgaben, die praktisch jede und jeden betrifft. Eigentümer zahlen sie direkt, doch Vermieter dürfen sie in der Regel als Nebenkosten auf ihre Mieter umlegen. Das bedeutet: Steigt die Grundsteuer, steigen auch viele Warmmieten.

Gleichzeitig ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Mit den jährlichen Milliardeneinnahmen finanzieren die Städte und Gemeinden Straßen, Schulen, Kitas oder Grünanlagen. Allerdings war eine Reform nötig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht die alte Berechnung der Grundsteuer 2018 kassiert hatte.

Grund dafür war, dass sich die Steuer auf Basis völlig veralteter Daten berechnete: Die zugrundeliegenden Grundstückswerte waren im Westen seit 1964 nicht mehr aktualisiert worden, im Osten seit 1935. Grundbesitz wurde also jahrzehntelang nach Maßstäben bewertet, die mit der Realität nichts mehr zu tun hatten.

Äußerst kompliziertes Flickwerk

Der Bund ließ den Ländern bei der Reform allerdings freie Hand, was zu einem komplizierten Flickenteppich führte: Manche Bundesländer schlossen sich dem Modell an, das der Bund vorschlug, andere wichen von diesem Bundesmodell ab und trafen eigene Regelungen. So führten Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Landesgesetze zur Grundsteuer ein.

Für alle anderen gilt das Bundesmodell, über das der Bundesfinanzhof nun verhandelt. Es orientiert sich an Bodenrichtwerten, Nettokaltmieten, Grundstücksgröße und Gebäudealter. In Bayern beispielsweise wählte man ein sehr viel einfacheres Modell, bei dem die Grundstücksfläche den Ausschlag gibt; Hessen wählte einen ähnlichen Weg.

Mehr Einnahmen trotz "aufkommensneutraler" Reform

Die Politik hatte versprochen, die Reform werde "aufkommensneutral" sein, also keine versteckte Steuererhöhung bringen. Das bedeutet aber nicht, dass auch jeder Eigentümer nun genau so viel oder wenig zahlen muss wie zuvor. Manche zahlen deutlich mehr, andere weniger. Und weil die Kommunen die sogenannten Hebesätze selbst festlegen, entscheidet letztlich das Rathaus über die tatsächliche Höhe der Abgabe.