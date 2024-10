Manche Steuerzahler können ihre Steuerklasse ändern. Das funktioniert sogar ganz bequem online. Wir zeigen, wie es geht und was Sie dafür benötigen.

Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes – es gibt viele Anlässe für einen Steuerklassenwechsel. Nach einer Hochzeit geschieht das automatisch, doch viele Paare justieren noch mal nach. Ziel ist dabei in der Regel, jeden Monat mehr Netto vom Brutto zu haben. Und das gelingt sogar, ohne dass Sie sich dafür aus dem Haus bewegen müssen. Denn ein Steuerklassenwechsel ist auch online möglich. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dabei vorgehen.

Steuerklasse online ändern: Voraussetzungen

Sie erhalten dann eine E-Mail mit der Aktivierungs-ID und zusätzlich einen Aktivierungs-Code per Post. Das kann bis zu zwei Wochen dauern. Liegen Ihnen die Daten vom Finanzamt vor, geben Sie diese auf elster.de ein und laden das Elster-Zertifikat herunter. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Laptop oder PC. Um die Registrierung abzuschließen, legen Sie noch ein Passwort fest. Damit können Sie sich nun drei Jahre lang bei "Mein Elster" einloggen. Lesen Sie hier, wie Sie das Elster-Zertifikat verlängern.

Wählen Sie statt der Zertifikatsdatei die Registrierung mit der ElsterSecure-App, benötigen Sie dafür ein mobiles Gerät mit Kamera, zum Beispiel ein Smartphone. Laden Sie die App herunter und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein (Name, Geburtsdatum, Steuer-ID). Sie erhalten dann ebenfalls eine Aktivierungs-ID per Mail und einen Aktivierungs-Code per Post.