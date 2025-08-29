t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberSteuern & Recht

Erschließungskosten einer Immobilie: So setzen Sie beim Hausbau Steuern ab

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextGericht setzt Premierministerin ab
TextArbeitslosenzahl deutlich gestiegen
TextFinnland schafft Hakenkreuzflaggen ab
VideoMerz überrascht mit Sprachkenntnissen
TextTop-Klub trennt sich von José Mourinho

Immobilientipps
Erschließungskosten beim Hausbau: Das gilt bei der Steuer

Von t-online, iri
29.08.2025 - 11:06 UhrLesedauer: 2 Min.
imago 80948923Vergrößern des Bildes
Straßenbau, Strom und Wasser: Erschließungskosten zählen zu den größten Posten beim Neubau. (Quelle: IMAGO / Michael Schick)
News folgen

Wer ein Haus baut, kann einige der sogenannten Erschließungskosten von der Steuer absetzen. Welche Ausgaben das sind und wie das geht, steht in diesem Artikel.

Wer eine eigene Immobilie errichtet, stellt schnell fest: Es gibt zahlreiche versteckte Kosten und der Teufel steckt im Detail. Ein typisches Feld betrifft die Erschließungskosten, also alles, was zum Anschluss der Immobilie an die öffentliche Infrastruktur anfällt. Viele dieser Kosten sind aber steuerlich absetzbar.

Was sind Erschließungskosten?

Die Erschließungskosten für eine Immobilie unterteilen sich in Kosten für die verkehrsmäßige und die technische Erschließung. Die verkehrsmäßige Erschließung umfasst alle Arbeiten, mit denen ein Grundstück zugänglich gemacht wird. Dazu zählen Kosten für:

  • Schaffung öffentlicher und nicht-öffentlicher Straßen und Gehwege
  • Anschluss an Parkflächen, Grünanlagen und andere öffentliche Plätze
  • Errichtung von Straßenbeleuchtung

Die technische Erschließung betrifft den Anschluss des Grundstücks an alle Versorgungsnetzwerke:

  • Vermessung und Bodenwertgutachten
  • Energieversorgung mit Strom, Gas, Fernwärme oder Erdwärme
  • Telekommunikationsnetz mit Internet, Telefon und gegebenenfalls Kabelfernsehen
  • Kanalisation mit Ableitungssystemen für Regenwasser oder öffentlichen Versickerungsanlagen
  • örtliche Trink- und Löschwasserversorgung

Erschließungskosten für eine Immobilie können eine beachtliche Höhe annehmen, abhängig von der baulichen Situation, der Lage des Grundstücks und den jeweiligen Gebühren der Kommune.

In welcher Höhe Bauherren die Erschließungskosten für den Neubau steuerlich absetzen können, unterscheidet sich je nachdem, ob die Immobilie gewerblich genutzt wird oder als selbstgenutzter Wohnraum vorgesehen ist.

Welche Erschließungskosten können Bauherren steuerlich absetzen?

Für Grundstücke, die gewerblich genutzt oder vermietet werden, können Bauherren die Erschließungskosten für gewöhnlich in voller Höhe steuerlich absetzen. Tatsächlich richtet sich das Vorgehen nach der Art der Maßnahmen. So können die Kosten für die erstmalige Erschließung eines Grundstücks nicht steuerlich abgesetzt werden, da die Kosten nicht dem Gebäude zuzuschreiben sind und das Grundstück nicht nur begrenzt nutzbar ist.

Bei selbst genutzten Immobilien gibt es konkretere Richtlinien. Beispielsweise sind hier Erschließungskosten für die Hausanschlüsse, um das Grundstück an öffentliche Versorgungsnetze anzuschließen, steuerlich absetzbar. Das liegt daran, dass sich der Wert des Gebäudes durch diese Anschlüsse erhöht. Immobilienbesitzer können sich auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. März 2014, Aktenzeichen VI R 56/12, berufen.

Alternativ sind auch die Erschließungskosten für Maßnahmen wie eine Modernisierung, Instandsetzung oder Ersetzung bereits vorhandener Infrastruktur steuerlich absetzbar.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Wo können die Erschließungskosten steuerlich geltend gemacht werden?

Die Erschließungskosten für Hausanschlüsse zählen zu den haushaltsnahen Dienstleistungen und können dort steuerlich abgesetzt werden. "Haushaltsnah" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein unmittelbar räumlicher Zusammenhang zum Haushalt bestehen muss. Da dieser Begriff viel Spielraum für Interpretationen lässt, kann es vorkommen, dass das Finanzamt diese Kosten nicht anerkennt.

Lehnt das Finanzamt die Kosten ab, können Steuerpflichtige innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Steuerbescheids Klage beim zuständigen Finanzamt erheben.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bundesfinanzhof
Steuern von A bis Z
Einkommen & Steuern
EinkommensteuerLohnsteuerLohnsteuerermäßigungPendlerpauschaleSolidaritätszuschlagSteuern bei Kurzarbeit
Erbe & Steuern
Schenkungssteuer
Geldanlage & Steuern
Aktien SteuernKapitalertragsteuerSteuer auf ETFs
Kirchensteuer
Kirchenaustritt
Schenkungssteuer
SchenkungssteuerSchenkungssteuer bei EnkelnSchenkungssteuer bei GeschwisternSchenkungssteuer TabelleSchenkungssteuer umgehenSchenkungssteuer: Höhe & FreibeträgeSchenkungssteuer-Freibetrag: 10-Jahresfrist
Steuererklärung
Das können Sie absetzenFehler bei der SteuererklärungSteuerberater KostenSteuererklärung FristSteuererklärung für RentnerSteuererklärung ohne ElsterSteuererklärung PflichtSteuererklärung rückwirkendSteuererklärung selber machenSteuerprogramme im TestUnterhalt in der Steuererklärung
Steuerklassen
Steuerklasse 0Steuerklasse 1 und 4Steuerklasse 1: AbzügeSteuerklasse 1: TabelleSteuerklasse 2 beantragenSteuerklasse 2Steuerklasse 2: VoraussetzungenSteuerklasse 3 und 5 abschaffenSteuerklasse 3 und 5 NachzahlungSteuerklasse 3Steuerklasse 4 Abzüge in ProzentSteuerklasse 4 mit FaktorSteuerklasse 4Steuerklasse 5 & ElterngeldSteuerklasse 5 & RenteSteuerklasse 5 AbzügeSteuerklasse 5 MidijobSteuerklasse 5Steuerklasse 6 & RenteSteuerklasse 6 & studierenSteuerklasse 6 Nachzahlung vermeidenSteuerklasse 6 RückerstattungSteuerklasse 6Steuerklasse ändernSteuerklasse für GeschiedeneSteuerklasse für WitwenSteuerklassen 1-6 in der Übersicht
Steuernummer & Steuer-ID
Steuer-ID für KinderSteuer-ID für NeugeborenesSteuer-IDSteuernummer auf der Lohnabrechnung?Steuernummer auf der Rechnung?Steuernummer beantragenSteuernummer findenSteuernummer nach UmzugSteuernummer prüfenSteuernummer verlorenSteuernummer von UnternehmenSteuernummer-AufbauUnterschied Steuer- und SozialversicherungsnummerUnterschied Steuernummer & Steuer-ID
weitere Ratgeber
doppelte HaushaltsführungEinspruch gegen SteuerbescheidHaustier und SteuerHomeoffice SteuerHomeoffice-PauschaleKirchenaustrittLottogewinn versteuernMehrwertsteuerSozialversicherungsausweis
Wohnen & Steuern
Grundsteuer auf Mieter umlegenGrundsteuer BodenrichtwertGrundsteuer FeststellungserklärungGrundsteuerPhotovoltaikanlageZweitwohnsitz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom