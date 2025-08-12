DSV-Star ist erneut Vater geworden

Von t-online , sbl 12.08.2025 - 13:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Belege aufheben lohnt sich: Quittungen für Werbungskosten, Versicherungen oder Fahrten können die Rückzahlung erhöhen. (Quelle: IMAGO / Jochen Tack)

Ein Lohnsteuerausgleich kann bares Geld bringen, doch viele Beschäftigte lassen diese Chance ungenutzt. Wann lohnt er sich und wie wird er beantragt?

Wer angestellt ist, zahlt jeden Monat Lohnsteuer. Doch nicht immer stimmt die einbehaltene Steuer mit dem tatsächlichen Einkommen und den persönlichen Lebensumständen überein.

In vielen Fällen haben Arbeitnehmer zu viel gezahlt und können sich die zu viel entrichtete Lohnsteuer mit einem sogenannten Lohnsteuerausgleich zurückholen. Aber wie funktioniert das genau?

Was ist ein Lohnsteuerausgleich?

Der Begriff Lohnsteuerausgleich wird umgangssprachlich oft mit der Einkommensteuererklärung gleichgesetzt. Genau genommen ist damit die Möglichkeit gemeint, sich zu viel gezahlte Lohnsteuer vom Finanzamt zurückerstatten zu lassen. Voraussetzung ist eine freiwillige Steuererklärung, welche auch als Antragsveranlagung bezeichnet wird.

Diese lohnt sich vor allem für:

Arbeitnehmer mit nur einem Arbeitgeber

Beschäftigte, die im Laufe des Jahres arbeitslos waren

Personen mit Werbungskosten über dem Pauschbetrag. 2025 liegt dieser bei 1.230 Euro.

Wer seine Steuererklärung freiwillig abgibt, hat dafür vier Jahre Zeit. Für das Steuerjahr 2021 ist der Stichtag beispielsweise der 31. Dezember 2025. Eine freiwillige Abgabe kann sich lohnen. Besonders, wenn man hohe Ausgaben für Arbeitsweg, Fortbildung oder doppelte Haushaltsführung hatte.

Wer muss eine Steuererklärung abgeben – und wer nicht?

Manche Personen sind hingegen zur Abgabe verpflichtet. Pflicht ist die Steuererklärung etwa, wenn man:

Nebeneinkünfte von mehr als 410 Euro im Jahr hatte (zum Beispiel Einnahmen aus Vermietung oder selbstständiger Arbeit).

gleichzeitig von mehreren Arbeitgebern Lohn bezogen hat.

Steuerklasse III, IV oder V gewählt hat (Steuerklassenkombination von III und V bei Ehepaaren sowie IV/IV im sogenannten Faktorverfahren).

geschieden wurde und im selben Jahr wieder geheiratet hat (oder der Ex-Partner).

steuerfreie Lohnersatzleistungen wie Krankengeld, Eltern- oder Mutterschaftsgeld, Insolvenz-, Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld über 410 Euro bezogen hat.

Wer nicht unter die Pflichtveranlagung fällt, kann selbst entscheiden, ob er eine Steuererklärung machen möchte und sich damit einen möglichen Lohnsteuerausgleich sichern.

Weitere Antworten liefert mitunter das "Amtliche Lohnsteuer-Handbuch", das jedes Jahr digital vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wird.

Wie läuft die Erstattung konkret ab?

Die Steuerformulare können am einfachsten digital über Elster, das Onlineportal der Finanzämter, ausgefüllt werden. Das Finanzamt prüft die Angaben und überweist im Idealfall die zu viel gezahlte Steuer zurück. Im Schnitt erhalten Steuerzahler rund 1.000 Euro erstattet: 2021 waren es laut dem Statistischen Bundesamt 1.172 Euro.