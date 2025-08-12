t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberSteuern & Recht

Lohnsteuerausgleich: Wie geht das?

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoBayern: Beliebtes Urlaubsziel überfüllt
TextFord plant Revolution bei E-Autos
TextSchlagerstar darf nicht in Silbereisen-Show
TextZverev-Bezwinger kollabiert während Match
TextNeuer Test zeigt, wie alt Ihr Herz ist

Steuern & Finanzen
Lohnsteuerausgleich: Wie geht das?

Von t-online, sbl
12.08.2025 - 13:02 UhrLesedauer: 2 Min.
Belege aufheben lohnt sich: Quittungen für Werbungskosten, Versicherungen oder Fahrten können die Rückzahlung erhöhen.Vergrößern des Bildes
Belege aufheben lohnt sich: Quittungen für Werbungskosten, Versicherungen oder Fahrten können die Rückzahlung erhöhen. (Quelle: IMAGO / Jochen Tack)
News folgen

Ein Lohnsteuerausgleich kann bares Geld bringen, doch viele Beschäftigte lassen diese Chance ungenutzt. Wann lohnt er sich und wie wird er beantragt?

Wer angestellt ist, zahlt jeden Monat Lohnsteuer. Doch nicht immer stimmt die einbehaltene Steuer mit dem tatsächlichen Einkommen und den persönlichen Lebensumständen überein.

Loading...

In vielen Fällen haben Arbeitnehmer zu viel gezahlt und können sich die zu viel entrichtete Lohnsteuer mit einem sogenannten Lohnsteuerausgleich zurückholen. Aber wie funktioniert das genau?

Was ist ein Lohnsteuerausgleich?

Der Begriff Lohnsteuerausgleich wird umgangssprachlich oft mit der Einkommensteuererklärung gleichgesetzt. Genau genommen ist damit die Möglichkeit gemeint, sich zu viel gezahlte Lohnsteuer vom Finanzamt zurückerstatten zu lassen. Voraussetzung ist eine freiwillige Steuererklärung, welche auch als Antragsveranlagung bezeichnet wird.

Diese lohnt sich vor allem für:

  • Arbeitnehmer mit nur einem Arbeitgeber
  • Beschäftigte, die im Laufe des Jahres arbeitslos waren
  • Personen mit Werbungskosten über dem Pauschbetrag. 2025 liegt dieser bei 1.230 Euro.

Wer seine Steuererklärung freiwillig abgibt, hat dafür vier Jahre Zeit. Für das Steuerjahr 2021 ist der Stichtag beispielsweise der 31. Dezember 2025. Eine freiwillige Abgabe kann sich lohnen. Besonders, wenn man hohe Ausgaben für Arbeitsweg, Fortbildung oder doppelte Haushaltsführung hatte.

Wer muss eine Steuererklärung abgeben – und wer nicht?

Manche Personen sind hingegen zur Abgabe verpflichtet. Pflicht ist die Steuererklärung etwa, wenn man:

  • Nebeneinkünfte von mehr als 410 Euro im Jahr hatte (zum Beispiel Einnahmen aus Vermietung oder selbstständiger Arbeit).
  • gleichzeitig von mehreren Arbeitgebern Lohn bezogen hat.
  • Steuerklasse III, IV oder V gewählt hat (Steuerklassenkombination von III und V bei Ehepaaren sowie IV/IV im sogenannten Faktorverfahren).
  • geschieden wurde und im selben Jahr wieder geheiratet hat (oder der Ex-Partner).
  • steuerfreie Lohnersatzleistungen wie Krankengeld, Eltern- oder Mutterschaftsgeld, Insolvenz-, Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld über 410 Euro bezogen hat.

Wer nicht unter die Pflichtveranlagung fällt, kann selbst entscheiden, ob er eine Steuererklärung machen möchte und sich damit einen möglichen Lohnsteuerausgleich sichern.

Weitere Antworten liefert mitunter das "Amtliche Lohnsteuer-Handbuch", das jedes Jahr digital vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wird.

Wie läuft die Erstattung konkret ab?

Die Steuerformulare können am einfachsten digital über Elster, das Onlineportal der Finanzämter, ausgefüllt werden. Das Finanzamt prüft die Angaben und überweist im Idealfall die zu viel gezahlte Steuer zurück. Im Schnitt erhalten Steuerzahler rund 1.000 Euro erstattet: 2021 waren es laut dem Statistischen Bundesamt 1.172 Euro.

Wichtig: Für eine schnelle Bearbeitung sollten Sie alle Belege vollständig und korrekt parat halten, falls das Finanzamt diese nachfordert. Im Vorfeld müssen Sie keine Belege mehr einreichen. Wer einen Steuerberater beauftragt, sollte allerdings immer alle Belege mitbringen.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ArbeitgeberArbeitnehmerEinkommenSteuererklärung
Steuern von A bis Z
Einkommen & Steuern
EinkommensteuerLohnsteuerLohnsteuerermäßigungPendlerpauschaleSolidaritätszuschlagSteuern bei Kurzarbeit
Erbe & Steuern
Schenkungssteuer
Geldanlage & Steuern
Aktien SteuernKapitalertragsteuerSteuer auf ETFs
Kirchensteuer
Kirchenaustritt
Schenkungssteuer
SchenkungssteuerSchenkungssteuer bei EnkelnSchenkungssteuer bei GeschwisternSchenkungssteuer TabelleSchenkungssteuer umgehenSchenkungssteuer: Höhe & FreibeträgeSchenkungssteuer-Freibetrag: 10-Jahresfrist
Steuererklärung
Das können Sie absetzenFehler bei der SteuererklärungSteuerberater KostenSteuererklärung FristSteuererklärung für RentnerSteuererklärung ohne ElsterSteuererklärung PflichtSteuererklärung rückwirkendSteuererklärung selber machenSteuerprogramme im TestUnterhalt in der Steuererklärung
Steuerklassen
Steuerklasse 0Steuerklasse 1 und 4Steuerklasse 1: AbzügeSteuerklasse 1: TabelleSteuerklasse 2 beantragenSteuerklasse 2Steuerklasse 2: VoraussetzungenSteuerklasse 3 und 5 abschaffenSteuerklasse 3 und 5 NachzahlungSteuerklasse 3Steuerklasse 4 Abzüge in ProzentSteuerklasse 4 mit FaktorSteuerklasse 4Steuerklasse 5 & ElterngeldSteuerklasse 5 & RenteSteuerklasse 5 AbzügeSteuerklasse 5 MidijobSteuerklasse 5Steuerklasse 6 & RenteSteuerklasse 6 & studierenSteuerklasse 6 Nachzahlung vermeidenSteuerklasse 6 RückerstattungSteuerklasse 6Steuerklasse ändernSteuerklasse für GeschiedeneSteuerklasse für WitwenSteuerklassen 1-6 in der Übersicht
Steuernummer & Steuer-ID
Steuer-ID für KinderSteuer-ID für NeugeborenesSteuer-IDSteuernummer auf der Lohnabrechnung?Steuernummer auf der Rechnung?Steuernummer beantragenSteuernummer findenSteuernummer nach UmzugSteuernummer prüfenSteuernummer verlorenSteuernummer von UnternehmenSteuernummer-AufbauUnterschied Steuer- und SozialversicherungsnummerUnterschied Steuernummer & Steuer-ID
weitere Ratgeber
doppelte HaushaltsführungEinspruch gegen SteuerbescheidHaustier und SteuerHomeoffice SteuerHomeoffice-PauschaleKirchenaustrittLottogewinn versteuernMehrwertsteuerSozialversicherungsausweis
Wohnen & Steuern
Grundsteuer auf Mieter umlegenGrundsteuer BodenrichtwertGrundsteuer FeststellungserklärungGrundsteuerPhotovoltaikanlageZweitwohnsitz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom