t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberSteuern & Recht

Steuererklärung nach Umzug: Was Sie beachten müssen

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBeamtin kommt 15 Jahre nicht zur Arbeit
TextFremdenführerin stirbt im Kolosseum
TextMassenentlassungen bei Porsche-Tochter
VideoFallturm-Unglück: Besucher stürzen ab
TextTV-Star begeistert mit 92 im Badeanzug

Neue Zuständigkeit
Steuererklärung nach Umzug: Was Sie beachten sollten

Von t-online, xvs
20.08.2025 - 17:01 UhrLesedauer: 2 Min.
Junge Frau freut sich über ihre neue Wohnung (Symbolbild): Bei einem Umzug kann sich das zuständige Finanzamt ändern.Vergrößern des Bildes
Junge Frau freut sich über ihre neue Wohnung (Symbolbild): Bei einem Umzug kann sich das zuständige Finanzamt ändern. (Quelle: blackCAT/getty-images-bilder)
News folgen

Im Chaos eines Umzugs gehen viele Dinge unter. Doch gerade bei der Steuererklärung sollten Sie die wichtigsten Dinge nicht vergessen.

Grundsätzlich ist das Finanzamt des Wohnbezirks für die Steuererklärung zuständig. Bei einem Umzug kann das schnell zu Verwirrung führen. Denn auch wenn eine Steuererklärung bereits eingereicht und noch nicht bearbeitet wurde, ist in der Regel das neue Finanzamt zuständig. Daher ist es wichtig, das Finanzamt über den Umzug zu informieren.

Steuererklärung nach dem Umzug: Wer ist zuständig?

Bei einem Wohnortwechsel ist unter Umständen auch ein neues Finanzamt zuständig. Welches Finanzamt für welchen Bezirk zuständig ist, können Sie unter anderem beim Bundeszentralamt für Steuern herausfinden.

Zuständig ist immer das Finanzamt des aktuellen Wohnorts. Wo der Steuerzahler während des Steuerjahres gewohnt hat, ist unerheblich. Daher kann sich die Zuständigkeit auch für eine bereits abgegebene Steuererklärung noch ändern.

Finanzamt nach Umzug informieren: Das gilt es zu beachten

Nach einem Umzug sollten Sie das alte Finanzamt über die Adressänderung informieren. Anders als bei der Wohnsitzmeldung bei der Gemeinde gibt es für die Finanzamtsmeldung jedoch keine Frist.

Haben Sie Ihre Steuererklärung bereits abgegeben, wird sich das alte Finanzamt mit dem neuen Amt verbinden. In manchen Fällen kann auch das alte Finanzamt die Steuererklärung noch bearbeiten. Eine schnelle Mitteilung hilft, die Prozesse zu vereinfachen.

Wenn mit dem Wohnortswechsel kein Wechsel des Finanzamts stattfindet, ist eine Meldung vor der nächsten Steuererklärung nicht notwendig. Wer die Adressänderung dennoch vorher mitteilen möchte, kann das durch ein formloses Schreiben machen.

Gut zu wissen: Die Adressänderung muss nicht dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt werden. Eine Nachricht an das alte Finanzamt reicht vollkommen aus.

Sonderfall Gewerbeumzug: immer das Finanzamt informieren

Ein Sonderfall entsteht, wenn Selbstständige mit Gewerbe umziehen. In dem Fall müssen Sie für die Gewerbeummeldung das neue Finanzamt informieren. Für Selbstständige gelten generell bestimmte steuerliche Regelungen, die es zu beachten gilt.

Umzug ins Ausland: möglichst früh melden

Bei einem Umzug ins Ausland sind die Änderungen unter Umständen deutlich größer. Daher ist eine rechtzeitige Meldung beim Finanzamt wichtig. Möglicherweise ändert sich sogar die Zuständigkeit des Landes.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Um Probleme und Zusatzkosten zu vermeiden, sollten Sie das Finanzamt am alten Wohnsitz so früh wie möglich informieren. Unter Umständen lohnt sich ein Steuerberater, der bei den Details hilft.

Steuerliche Ummeldung vs. Adressänderung

Die Mitteilung einer Adressänderung ist keine steuerliche Ummeldung. Von einer steuerlichen Ummeldung ist dann die Rede, wenn ein Wechsel in eine andere Steuerklasse erfolgt. Dieser hängt vom Einkommen und dem Familienstand ab.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
FinanzamtSteuererklärung
Steuern von A bis Z
Einkommen & Steuern
EinkommensteuerLohnsteuerLohnsteuerermäßigungPendlerpauschaleSolidaritätszuschlagSteuern bei Kurzarbeit
Erbe & Steuern
Schenkungssteuer
Geldanlage & Steuern
Aktien SteuernKapitalertragsteuerSteuer auf ETFs
Kirchensteuer
Kirchenaustritt
Schenkungssteuer
SchenkungssteuerSchenkungssteuer bei EnkelnSchenkungssteuer bei GeschwisternSchenkungssteuer TabelleSchenkungssteuer umgehenSchenkungssteuer: Höhe & FreibeträgeSchenkungssteuer-Freibetrag: 10-Jahresfrist
Steuererklärung
Das können Sie absetzenFehler bei der SteuererklärungSteuerberater KostenSteuererklärung FristSteuererklärung für RentnerSteuererklärung ohne ElsterSteuererklärung PflichtSteuererklärung rückwirkendSteuererklärung selber machenSteuerprogramme im TestUnterhalt in der Steuererklärung
Steuerklassen
Steuerklasse 0Steuerklasse 1 und 4Steuerklasse 1: AbzügeSteuerklasse 1: TabelleSteuerklasse 2 beantragenSteuerklasse 2Steuerklasse 2: VoraussetzungenSteuerklasse 3 und 5 abschaffenSteuerklasse 3 und 5 NachzahlungSteuerklasse 3Steuerklasse 4 Abzüge in ProzentSteuerklasse 4 mit FaktorSteuerklasse 4Steuerklasse 5 & ElterngeldSteuerklasse 5 & RenteSteuerklasse 5 AbzügeSteuerklasse 5 MidijobSteuerklasse 5Steuerklasse 6 & RenteSteuerklasse 6 & studierenSteuerklasse 6 Nachzahlung vermeidenSteuerklasse 6 RückerstattungSteuerklasse 6Steuerklasse ändernSteuerklasse für GeschiedeneSteuerklasse für WitwenSteuerklassen 1-6 in der Übersicht
Steuernummer & Steuer-ID
Steuer-ID für KinderSteuer-ID für NeugeborenesSteuer-IDSteuernummer auf der Lohnabrechnung?Steuernummer auf der Rechnung?Steuernummer beantragenSteuernummer findenSteuernummer nach UmzugSteuernummer prüfenSteuernummer verlorenSteuernummer von UnternehmenSteuernummer-AufbauUnterschied Steuer- und SozialversicherungsnummerUnterschied Steuernummer & Steuer-ID
weitere Ratgeber
doppelte HaushaltsführungEinspruch gegen SteuerbescheidHaustier und SteuerHomeoffice SteuerHomeoffice-PauschaleKirchenaustrittLottogewinn versteuernMehrwertsteuerSozialversicherungsausweis
Wohnen & Steuern
Grundsteuer auf Mieter umlegenGrundsteuer BodenrichtwertGrundsteuer FeststellungserklärungGrundsteuerPhotovoltaikanlageZweitwohnsitz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom