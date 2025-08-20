Neue Zuständigkeit Steuererklärung nach Umzug: Was Sie beachten sollten

Junge Frau freut sich über ihre neue Wohnung (Symbolbild): Bei einem Umzug kann sich das zuständige Finanzamt ändern. (Quelle: blackCAT/getty-images-bilder)

Im Chaos eines Umzugs gehen viele Dinge unter. Doch gerade bei der Steuererklärung sollten Sie die wichtigsten Dinge nicht vergessen.

Grundsätzlich ist das Finanzamt des Wohnbezirks für die Steuererklärung zuständig. Bei einem Umzug kann das schnell zu Verwirrung führen. Denn auch wenn eine Steuererklärung bereits eingereicht und noch nicht bearbeitet wurde, ist in der Regel das neue Finanzamt zuständig. Daher ist es wichtig, das Finanzamt über den Umzug zu informieren.

Steuererklärung nach dem Umzug: Wer ist zuständig?

Bei einem Wohnortwechsel ist unter Umständen auch ein neues Finanzamt zuständig. Welches Finanzamt für welchen Bezirk zuständig ist, können Sie unter anderem beim Bundeszentralamt für Steuern herausfinden.

Zuständig ist immer das Finanzamt des aktuellen Wohnorts. Wo der Steuerzahler während des Steuerjahres gewohnt hat, ist unerheblich. Daher kann sich die Zuständigkeit auch für eine bereits abgegebene Steuererklärung noch ändern.

Finanzamt nach Umzug informieren: Das gilt es zu beachten

Nach einem Umzug sollten Sie das alte Finanzamt über die Adressänderung informieren. Anders als bei der Wohnsitzmeldung bei der Gemeinde gibt es für die Finanzamtsmeldung jedoch keine Frist.

Haben Sie Ihre Steuererklärung bereits abgegeben, wird sich das alte Finanzamt mit dem neuen Amt verbinden. In manchen Fällen kann auch das alte Finanzamt die Steuererklärung noch bearbeiten. Eine schnelle Mitteilung hilft, die Prozesse zu vereinfachen.

Wenn mit dem Wohnortswechsel kein Wechsel des Finanzamts stattfindet, ist eine Meldung vor der nächsten Steuererklärung nicht notwendig. Wer die Adressänderung dennoch vorher mitteilen möchte, kann das durch ein formloses Schreiben machen.

Gut zu wissen: Die Adressänderung muss nicht dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt werden. Eine Nachricht an das alte Finanzamt reicht vollkommen aus.

Sonderfall Gewerbeumzug: immer das Finanzamt informieren

Ein Sonderfall entsteht, wenn Selbstständige mit Gewerbe umziehen. In dem Fall müssen Sie für die Gewerbeummeldung das neue Finanzamt informieren. Für Selbstständige gelten generell bestimmte steuerliche Regelungen, die es zu beachten gilt.

Umzug ins Ausland: möglichst früh melden

Bei einem Umzug ins Ausland sind die Änderungen unter Umständen deutlich größer. Daher ist eine rechtzeitige Meldung beim Finanzamt wichtig. Möglicherweise ändert sich sogar die Zuständigkeit des Landes.

Um Probleme und Zusatzkosten zu vermeiden, sollten Sie das Finanzamt am alten Wohnsitz so früh wie möglich informieren. Unter Umständen lohnt sich ein Steuerberater, der bei den Details hilft.

